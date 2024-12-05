Зеленский ввел санкции против части властей Грузии, которая "сдает страну Путину". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части власти Грузии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", - говорится в сообщении.

По словам президента, нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину.

"Вместе надо защищаться против Москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально. Слава Украине!" - подытожил он.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

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