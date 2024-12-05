Зеленский ввел санкции против части властей Грузии, которая "сдает страну Путину". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части власти Грузии.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", - говорится в сообщении.
По словам президента, нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину.
"Вместе надо защищаться против Москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально. Слава Украине!" - подытожил он.
Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.
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Приклалів антидемократичної діяльності ЗЄ-влади вище даху від утискання опозиції, узурпації влади до придушення свободи слова та волевиявлення народу.
Які санкції на частину владу Грузії!!! Зрозуміло шо потужні, але на яку частину владу - нижню, до пояса, чи на верхню? І яке прізвище та імя тієї влади?
І можно про санції більш детальніше? Невже потужно заборонили продавати їм сало на Бесарабському ринку Києва?
А якщо серйозно - і оце недоумкувате ЧМО керує життям країни під час війни!