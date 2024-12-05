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Зеленский ввел санкции против части властей Грузии, которая "сдает страну Путину". ВИДЕО

Зеленський запровадив санкції проти влади Грузії

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части власти Грузии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", - говорится в сообщении.

По словам президента, нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину.

"Вместе надо защищаться против Москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте также: США могут ввести дополнительные санкции против Грузии, - Блинкен

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Также читайте: Кобахидзе: Готов "хоть сегодня" начать переговоры о вступлении в ЕС, если Грузии предложат

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20260) санкции (11263)


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Топ комментарии
+15
А про своє оточення, та про себе ''коханого'' забув! Ти ж такий самий продажний зрадник!
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05.12.2024 10:01
+10
Узбагойзя потужний, а то ненароком і на себе накладеш…
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05.12.2024 09:59
+9
Шо ж тепер буде з нерухомістю Вальоді у Батумі?! Чи так само як і у окупованій Ялті?
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05.12.2024 10:05
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Узбагойзя потужний, а то ненароком і на себе накладеш…
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05.12.2024 09:59 Ответить
Скоріше під себе
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05.12.2024 10:24 Ответить
Хм... А хиба ЗЄ не здає країну Путіну?
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05.12.2024 10:00 Ответить
Він це робить поступово, а не так зненацька як в Грузії
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05.12.2024 10:24 Ответить
А про своє оточення, та про себе ''коханого'' забув! Ти ж такий самий продажний зрадник!
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05.12.2024 10:01 Ответить
Шо ж тепер буде з нерухомістю Вальоді у Батумі?! Чи так само як і у окупованій Ялті?
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05.12.2024 10:05 Ответить
А у "зелених" нема "зради"? У вас все "заїбісь"? Країна "процвітає"... "Як макуха під лавкою..."
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05.12.2024 10:24 Ответить
За таким принципом США вже мали б ввести санкції проти України.

Приклалів антидемократичної діяльності ЗЄ-влади вище даху від утискання опозиції, узурпації влади до придушення свободи слова та волевиявлення народу.
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05.12.2024 10:12 Ответить
От, пилять, ЛИЦЕМЕР паскудный, нах...
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05.12.2024 10:15 Ответить
татаров, дєрьмак, умєрлов, творожніков, квартальний ідіот, шмиргаль-Україну не здають?
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05.12.2024 10:15 Ответить
Ну і що це дасть, вони в чергу стали, щоб в Україні побувати, а тут такій облом.
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05.12.2024 10:23 Ответить
Ахренеть - розумова деградація повна! Воно було дурне, а зараз Єрмак взагалі овоча собі випестував.
Які санкції на частину владу Грузії!!! Зрозуміло шо потужні, але на яку частину владу - нижню, до пояса, чи на верхню? І яке прізвище та імя тієї влади?
І можно про санції більш детальніше? Невже потужно заборонили продавати їм сало на Бесарабському ринку Києва?
А якщо серйозно - і оце недоумкувате ЧМО керує життям країни під час війни!
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05.12.2024 10:41 Ответить
Як це які санкції - потужні. До Грузії з гастролями не поїде 95 анал
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05.12.2024 10:46 Ответить
Лікувати Україну треба негайно. І ліки США давали й дають. Якщо хочеш вилікуватись, треба не все підряд вживати одразу, а знайти свої "ЛІКИ". Тобто, пробувати. Це Лідору не до тями. Проте, треба зробити все, що просили радники Байдена в особистих зустрічах з Зеленським. Просто, спробувати ці ліки. Не допоможе, то братись за трамповські ліки чи "жаб'ячі лапки дЄрмака" спробувати. І не слухати патужних менЄджерів. Хворий, який дослухається до всіх порад доброжЄлатєлей, ніколи не буде здоровим. Є і інший вихід. На вихід Лідору вже прийшов час. Добровільно. Всі його подальші потуги - вигорання його іміджу ! Глупєц ніколи не стане мудрецом.
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05.12.2024 10:55 Ответить
Знайшов привід, щоб зайвий раз показати себе потужним і великим! В першу чергу, не завадило б накласти санкції на своє оточення і друзів,та більше уваги приділяти внутрішнім справам у своїй країні.
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05.12.2024 11:54 Ответить
Якщо протестувальники в Тбілісі не закріпляться в будь якій споруді- мерії, палаці спорту, де завгодно...А будуть приходити-залишати на ніч на протести, то шансів у них нема....
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05.12.2024 12:45 Ответить
У зели не получилось и у властей Грузии не получится.
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05.12.2024 13:11 Ответить
Ну дуже патужно
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05.12.2024 14:08 Ответить
Мы живём при Путине и нам живётся нормально
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05.12.2024 16:28 Ответить
 
 