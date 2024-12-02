Кобахидзе: Готов "хоть сегодня" начать переговоры о вступлении в ЕС, если Грузии предложат

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что готов "хоть сегодня" подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, если страна получит такое предложение.

Об этом он заявил на брифинге, его цитирует грузинская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кобахидзе, Грузия не прекращала процесса евроинтеграции и остается преданной намерениям стать членом ЕС до 2030 года.

Он обвинил посла Евросоюза Павела Герчинского в "дезинформации".

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"Мы не только не останавливаем процесс евроинтеграции, но и активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вступление Грузии в ЕС в 2030 году. На этом фоне позорным и тревожным является то, что посол Европейского Союза был причастен к дезинформационной кампании, которую проводит радикальная оппозиция, аффилированные с ней общественные организации и СМИ", - заявил грузинский премьер.

Он заявил, что если бы Грузии предложили открытие переговоров, правительство готово утвердить решение "хоть сегодня".

Кобахидзе также назвал "тревожным" тот факт, что в ЕС якобы "не замечают большого системного насилия, которое осуществляют радикальные группы".

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

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