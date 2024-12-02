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Кобахидзе: Готов "хоть сегодня" начать переговоры о вступлении в ЕС, если Грузии предложат

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что готов "хоть сегодня" подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, если страна получит такое предложение.

Об этом он заявил на брифинге, его цитирует грузинская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кобахидзе, Грузия не прекращала процесса евроинтеграции и остается преданной намерениям стать членом ЕС до 2030 года.

Он обвинил посла Евросоюза Павела Герчинского в "дезинформации".

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"Мы не только не останавливаем процесс евроинтеграции, но и активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вступление Грузии в ЕС в 2030 году. На этом фоне позорным и тревожным является то, что посол Европейского Союза был причастен к дезинформационной кампании, которую проводит радикальная оппозиция, аффилированные с ней общественные организации и СМИ", - заявил грузинский премьер.

Он заявил, что если бы Грузии предложили открытие переговоров, правительство готово утвердить решение "хоть сегодня".

Кобахидзе также назвал "тревожным" тот факт, что в ЕС якобы "не замечают большого системного насилия, которое осуществляют радикальные группы".

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

Читайте также: Протесты в Грузии продолжаются: ночью снова продолжались столкновения между протестующими и полицией

Автор: 

Грузия (4499) членство в ЕС (1010) Кобахидзе Ираклий (24)


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Топ комментарии
+19
Коба обісрався.
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02.12.2024 16:06
+18
Завихляв хитрою дупою. Знає ж падло що ніхто нічого не запропонує.
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02.12.2024 16:06
+16
Ще ні, але схоже вже позиви є. Рідкісна тварюка - декілька днів тому воно ж заявило, що до 2028-оо року призупиняє рух до ЄС. І жнову ж таки воно жодним словом не згадало, що для вступу в ЄС потрґбно досягти певних критеріїв - зокрема чесних виборів. Ось таку суку (хай вибачать самки псових) треба бити у писок доти, доки він не стане схожий на омлет.
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02.12.2024 16:16
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Коба обісрався.
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02.12.2024 16:06 Ответить
Ще ні, але схоже вже позиви є. Рідкісна тварюка - декілька днів тому воно ж заявило, що до 2028-оо року призупиняє рух до ЄС. І жнову ж таки воно жодним словом не згадало, що для вступу в ЄС потрґбно досягти певних критеріїв - зокрема чесних виборів. Ось таку суку (хай вибачать самки псових) треба бити у писок доти, доки він не стане схожий на омлет.
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02.12.2024 16:16 Ответить
Самки..... - псиці))
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02.12.2024 23:37 Ответить
Завихляв хитрою дупою. Знає ж падло що ніхто нічого не запропонує.
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02.12.2024 16:06 Ответить
Гарно замінив "підготовку законодавства до вступу в ЄС" на "Хай запропонують!".
Дуже "непомітно".
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02.12.2024 16:43 Ответить
І нагадує дуже знайомий (зелений) підхід до будь-якого питання
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02.12.2024 16:44 Ответить
- Куме! А скажіть мені - чим саме "маладые литца" у владі, відрізняються від "старых"?...
- Невситимою жадібністю та невмінням продумувать наперед наслідки своєї діяльності...
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02.12.2024 18:45 Ответить
Почало "підгорать"... Відчув, що "пахне смаленим" - і "закрутив сракою"...
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02.12.2024 16:07 Ответить
В ЄС вже є прикацаплені уряди країн, і європа не знає що з ними робити. Ще одних прикацаплених їм не потрібно.
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02.12.2024 16:07 Ответить
Так, звiсно.... А потiм щовечора пи..дiти в вiдосиках про "потужне просування", а насправдi - все робити навпаки i красти. Плавали... знаэмо)))
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02.12.2024 16:08 Ответить
мазохідзе... садомазо...
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02.12.2024 16:14 Ответить
ух ти, який хитрожопий, наприймали законів що хер тебе запросять
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02.12.2024 16:15 Ответить
Ага! Один прокацапський "Закон про іноагентів" чого вартий!
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02.12.2024 17:12 Ответить
коба(сталін)-хідзе - вірний пздун-татаровець... на "прикольну, шашлично-чонгарську" Зєлю 73%ву схожий...
зрадники - вони усі на одне лице, як сестри-однояйцеві..
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02.12.2024 16:18 Ответить
Аналогічні відмазки були у Зелі. - Я нікаґда нє хажу в гості, єслі мєня туда нє зовут.
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02.12.2024 16:20 Ответить
Это ручная, кудрявая ***** кремлёвской шавки бидзины, обе эти шалашовки на коротком поводке у кремля...
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02.12.2024 16:21 Ответить
Його хазяїна кликати Бздіна Ванькашвілі.
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02.12.2024 17:41 Ответить
Не вірте кацапу кобахідзе, бо після відмови курсу до ЄС, Європа більше ніколи їм не запропонує йти до них. Краще готуй сухарі, або втікай до ростова. Ця неділя покаже, стерплять грузини наругу, чи продовжать боротьбу і виженуть кацапа грузинського походження до кацапів.
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02.12.2024 16:22 Ответить
Думаю що стерплять, їм не звикати.
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02.12.2024 17:41 Ответить
Такеж "молоде" та нове обличя як і у наших у 2019 році.
Мабуть один проект робили у Кремлі.
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02.12.2024 16:30 Ответить
І буде в ЄС ще один ************...
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02.12.2024 16:36 Ответить
"грузинський овощ" має вже кричати в рупор на всю Грузію "астанітєсь" і ручку вже можна ламати перед камерою ,,,,з оскалом на лиці...
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02.12.2024 16:37 Ответить
Це чмо зірвало операцію Українським розвідникам з перенаправленням зброї в росію .
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02.12.2024 16:54 Ответить
Не вірте, хлопці, цьому підарасу.
Розслабитесь лише - кацапського він буя вам у жопу встромить.
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02.12.2024 17:27 Ответить
Он не легитимен,как и клоун.
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02.12.2024 17:37 Ответить
Цікаво - а що вони зараз робитимуть? Понаприймали купу антиЄСовських законів, і для того, щоб продовжить євроінтеграцію - треба їх СКАСОВУВАТЬ!... І як вони це зроблять та чим мотивуватимуть?
Кототше кажучи : Голосно "перднули" на весь світ - так що штани репнули... А тепер хочуть в Європу? У репнувших штанях? А для того, щоб їх зашить - треба їх публічно "знять"... Набираємо "попкорну" і спостерігаємо...
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02.12.2024 17:43 Ответить
з цім урядом ЄС не буде мати ніяких справ, і хай дурня не клеїть
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02.12.2024 18:02 Ответить
Що вонео несе ця проросійська істота.
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02.12.2024 18:36 Ответить
Він дебіл?

Саме через Кобахідзе та "Грузінскую мєчту" Грузію не запрошують у ЄС.

Упоротістю нагадує ЗЄ. Типу не розуміє, що головна причина сраки - це він.
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02.12.2024 19:03 Ответить
Олігофрен вдутий звичайний.
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02.12.2024 23:19 Ответить
Грімма Гнилоуст
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03.12.2024 15:55 Ответить
 
 