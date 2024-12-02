Протести в Грузії продовжуються: вночі знову тривали сутички між протестувальниками та поліцією

У столиці Грузії Тбілісі четверту ніч поспіль відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Також масштабні протести продовжилися і в інших містах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказа", BBC та інші грузинські видання.

Силовики у Тбілісі знову застосовували водомети та сльозогінний газ.

"Протестувальників періодично поливають водою, у відповідь летять феєрверки. Люди концентруються на ділянці майже до самої опери. У "війні" зі спецназом і поліцією бере участь невелика екіпірована група, сконцентрована біля самого парламенту. Основна частина акції знаходиться трохи на відстані", - написало видання Новини-Грузія.

Згодом мітингарі почали розводити багаття та будувати барикади.

Пізніше опозиція закликала громадян брати на роботі відпустки та відгули та приєднуватися до протестів. Там також попросили роботодавців не заважати та відпускати співробітників у відпустку.

Спецзназ відтіснив мітингарів від будівлі парламенту

Близько 1: 30 за місцевим часом з площі Свободи силовики застосували водомети та сльозогінний газ, щоб витіснити протестувальників з території перед будівлею парламенту.

Учасники акції відповіли використанням піротехнічних засобів і зводили барикади, намагаючись протистояти спецпризначенцям.

"Акція повільно відходить, поступаючись територією перед парламентом", - написали журналісти.

Люди відійшли від будівлі парламенту до опери.

Під час розгону демонстрації зафіксовано випадки затримань. Раніше з'являлися повідомлення, що місця в ізоляторах уже заповнені після масових затримань у попередні три дні.

Тбіліські пабліки пишуть, що людей ввечері, 1 грудня, було вдвічі більше. Також є інформація і про постраждалих. За даними Tbilisi life, молода дівчина була травмована "важким предметом" в область обличчя/голови. Її госпіталізували. Пишуть, що саме спецназ застосовує проти людей різні предмети.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія домовилися запровадити санкції проти тих, хто організовував розгін мітингувальників у Грузії.

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