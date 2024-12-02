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Новини
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Протести в Грузії продовжуються: вночі знову тривали сутички між протестувальниками та поліцією

У Грузії тривають протести

У столиці Грузії Тбілісі четверту ніч поспіль відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Також масштабні протести продовжилися і в інших містах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказа", BBC та інші грузинські видання.

Силовики у Тбілісі знову застосовували водомети та сльозогінний газ.

"Протестувальників періодично поливають водою, у відповідь летять феєрверки. Люди концентруються на ділянці майже до самої опери. У "війні" зі спецназом і поліцією бере участь невелика екіпірована група, сконцентрована біля самого парламенту. Основна частина акції знаходиться трохи на відстані", - написало видання Новини-Грузія.

Згодом мітингарі почали розводити багаття та будувати барикади.

Пізніше опозиція закликала громадян брати на роботі відпустки та відгули та приєднуватися до протестів. Там також попросили роботодавців не заважати та відпускати співробітників у відпустку.

Спецзназ відтіснив мітингарів від будівлі парламенту

Близько 1: 30 за місцевим часом з площі Свободи силовики застосували водомети та сльозогінний газ, щоб витіснити протестувальників з території перед будівлею парламенту.

Учасники акції відповіли використанням піротехнічних засобів і зводили барикади, намагаючись протистояти спецпризначенцям.

"Акція повільно відходить, поступаючись територією перед парламентом", - написали журналісти.

Люди відійшли від будівлі парламенту до опери.

Під час розгону демонстрації зафіксовано випадки затримань. Раніше з'являлися повідомлення, що місця в ізоляторах уже заповнені після масових затримань у попередні три дні.

Тбіліські пабліки пишуть, що людей ввечері, 1 грудня, було вдвічі більше. Також є інформація і про постраждалих. За даними Tbilisi life, молода дівчина була травмована "важким предметом" в область обличчя/голови. Її госпіталізували. Пишуть, що саме спецназ застосовує проти людей різні предмети.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія домовилися запровадити санкції проти тих, хто організовував розгін мітингувальників у Грузії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чутки про приєднання до протестів грузинських добровольців, що воюють в Україні - провокація, - президентка Зурабішвілі

Автор: 

Грузія (1843) протест (2397)


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Топ коментарі
+11
Вболіваю за Грузію
За волю народу
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02.12.2024 08:00
+6
Поліцаї, які розганяли український Майдан, в час війни ШЕРЕНГАМИ йдуть служити ворогу. В Грузії все ТАК САМО!
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02.12.2024 08:16
+6
З тобою теж все зрозуміло, москалику.

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02.12.2024 08:52
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майдан - «велике незабудоване місце в селі або місті, площа, лісова галявина, смолокурня, земляна споруда нез'ясованого призначення, масова тривала акція протесту проти влади під політичними або економічними гаслами, переважно на одній із центральних площ міста»
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02.12.2024 07:36 Відповісти
Вболіваю за Грузію
За волю народу
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02.12.2024 08:00 Відповісти
Потрібно штурмом звільнити Саакашвілі - грузинська Революціяі опозиція без Лідера! Якби це зробили ще з пів-року тому - і т.з. "мрії", і патлатому "генацвалє" був би кирдик.
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02.12.2024 08:13 Відповісти
«Они» уже Саакашвили превратили в тюрьме в полу овощ,если не в овощ.Думаю он уже не полноценный боец.
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02.12.2024 09:42 Відповісти
Знайома практика яка як показало життя закінчується повною жопою, нажаль, бо користаються як завжди- шарлатани.
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02.12.2024 08:16 Відповісти
Поліцаї, які розганяли український Майдан, в час війни ШЕРЕНГАМИ йдуть служити ворогу. В Грузії все ТАК САМО!
показати весь коментар
02.12.2024 08:16 Відповісти
З тобою теж все зрозуміло, москалику.

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02.12.2024 08:52 Відповісти
Репоед обосранный, ты чего разкукарекался на бандеровскос сайте? Тут лапотным нищебродам не подают, разве что ногой в свинное кацапское рыло.
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02.12.2024 09:30 Відповісти
Пора отправлять туда "снайпера Пашинского"
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02.12.2024 09:00 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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02.12.2024 09:44 Відповісти
 
 