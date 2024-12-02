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Новости
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Протесты в Грузии продолжаются: ночью снова были столкновения между протестующими и полицией

У Грузії тривають протести

В столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд  столкновения между протестующими и полицией. Также масштабные протесты продолжились и в других городах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа", BBC и другие грузинские издания.

Силовики в Тбилиси снова применяли водометы и слезоточивый газ.

"Протестующих периодически поливают водой, в ответ летят фейерверки. Люди концентрируются на участке почти до самой оперы. В "войне" со спецназом и полицией участвует небольшая экипированная группа, сконцентрированная возле самого парламента. Основная часть акции находится немного на расстоянии", - написало издание Новости-Грузия.

Впоследствии митингующие начали разводить костры и строить баррикады.

Позже оппозиция призвала граждан брать на работе отпуска и отгулы и присоединяться к протестам. Там также попросили работодателей не мешать и отпускать сотрудников в отпуск.

Спецназ оттеснил митингующих от здания парламента

Около 1:30 по местному времени с площади Свободы силовики применили водометы и слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с территории перед зданием парламента.

Участники акции ответили использованием пиротехнических средств и возводили баррикады, пытаясь противостоять спецназовцам.

"Акция медленно отходит, уступая территорию перед парламентом", - написали журналисты.

Люди отошли от здания парламента к опере.

Во время разгона демонстрации зафиксированы случаи задержаний. Ранее появлялись сообщения, что места в изоляторах уже заполнены после массовых задержаний в предыдущие три дня.

Тбилисские паблики пишут, что людей вечером, 1 декабря, было вдвое больше. Также есть информация и о пострадавших. По данным Tbilisi life, молодая девушка была травмирована "тяжелым предметом" в область лица/головы. Ее госпитализировали. Пишут, что именно спецназ применяет против людей различные предметы.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто организовывал разгон митингующих в Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слухи о присоединении к протестам грузинских добровольцев, воюющих в Украине - провокация, - президент Зурабишвили

Автор: 

Грузия (4499) протест (5857)


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Топ комментарии
+11
Вболіваю за Грузію
За волю народу
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02.12.2024 08:00
+6
Поліцаї, які розганяли український Майдан, в час війни ШЕРЕНГАМИ йдуть служити ворогу. В Грузії все ТАК САМО!
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02.12.2024 08:16
+6
З тобою теж все зрозуміло, москалику.

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02.12.2024 08:52
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майдан - «велике незабудоване місце в селі або місті, площа, лісова галявина, смолокурня, земляна споруда нез'ясованого призначення, масова тривала акція протесту проти влади під політичними або економічними гаслами, переважно на одній із центральних площ міста»
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02.12.2024 07:36 Ответить
Вболіваю за Грузію
За волю народу
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02.12.2024 08:00 Ответить
Потрібно штурмом звільнити Саакашвілі - грузинська Революціяі опозиція без Лідера! Якби це зробили ще з пів-року тому - і т.з. "мрії", і патлатому "генацвалє" був би кирдик.
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02.12.2024 08:13 Ответить
«Они» уже Саакашвили превратили в тюрьме в полу овощ,если не в овощ.Думаю он уже не полноценный боец.
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02.12.2024 09:42 Ответить
Знайома практика яка як показало життя закінчується повною жопою, нажаль, бо користаються як завжди- шарлатани.
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02.12.2024 08:16 Ответить
Поліцаї, які розганяли український Майдан, в час війни ШЕРЕНГАМИ йдуть служити ворогу. В Грузії все ТАК САМО!
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02.12.2024 08:16 Ответить
З тобою теж все зрозуміло, москалику.

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02.12.2024 08:52 Ответить
Репоед обосранный, ты чего разкукарекался на бандеровскос сайте? Тут лапотным нищебродам не подают, разве что ногой в свинное кацапское рыло.
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02.12.2024 09:30 Ответить
Пора отправлять туда "снайпера Пашинского"
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02.12.2024 09:00 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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02.12.2024 09:44 Ответить
 
 