Протесты в Грузии продолжаются: ночью снова были столкновения между протестующими и полицией
В столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд столкновения между протестующими и полицией. Также масштабные протесты продолжились и в других городах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа", BBC и другие грузинские издания.
Силовики в Тбилиси снова применяли водометы и слезоточивый газ.
"Протестующих периодически поливают водой, в ответ летят фейерверки. Люди концентрируются на участке почти до самой оперы. В "войне" со спецназом и полицией участвует небольшая экипированная группа, сконцентрированная возле самого парламента. Основная часть акции находится немного на расстоянии", - написало издание Новости-Грузия.
Впоследствии митингующие начали разводить костры и строить баррикады.
Позже оппозиция призвала граждан брать на работе отпуска и отгулы и присоединяться к протестам. Там также попросили работодателей не мешать и отпускать сотрудников в отпуск.
Спецназ оттеснил митингующих от здания парламента
Около 1:30 по местному времени с площади Свободы силовики применили водометы и слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с территории перед зданием парламента.
Участники акции ответили использованием пиротехнических средств и возводили баррикады, пытаясь противостоять спецназовцам.
"Акция медленно отходит, уступая территорию перед парламентом", - написали журналисты.
Люди отошли от здания парламента к опере.
Во время разгона демонстрации зафиксированы случаи задержаний. Ранее появлялись сообщения, что места в изоляторах уже заполнены после массовых задержаний в предыдущие три дня.
Тбилисские паблики пишут, что людей вечером, 1 декабря, было вдвое больше. Также есть информация и о пострадавших. По данным Tbilisi life, молодая девушка была травмирована "тяжелым предметом" в область лица/головы. Ее госпитализировали. Пишут, что именно спецназ применяет против людей различные предметы.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто организовывал разгон митингующих в Грузии.
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