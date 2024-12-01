Чутки про приєднання до протестів грузинських добровольців, що воюють в Україні - провокація, - президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що чутки про участь у протестах грузинських добровольців, які воюють за Україну - неправдиві.

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зурабішвілі закликала учасників протесту до обережності, зазначивши, що серед них можуть бути представники Служби державної безпеки.

Також вона додала, що інформація про те, що грузинські військові, які воюють на боці України, готуються долучитися до протестів, є неправдивою.

"Це теж провокація, спрямована проти протесту", - наголосила Зурабішвілі.

Раніше повідомлялось, що командири низки грузинських підрозділів, що захищають Україну від російської агресії, хочуть повернутися на батьківщину, де тривають проєвропейські протести.

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Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.