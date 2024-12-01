Чутки про приєднання до протестів грузинських добровольців, що воюють в Україні - провокація, - президентка Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що чутки про участь у протестах грузинських добровольців, які воюють за Україну - неправдиві.
Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Зурабішвілі закликала учасників протесту до обережності, зазначивши, що серед них можуть бути представники Служби державної безпеки.
Також вона додала, що інформація про те, що грузинські військові, які воюють на боці України, готуються долучитися до протестів, є неправдивою.
"Це теж провокація, спрямована проти протесту", - наголосила Зурабішвілі.
Раніше повідомлялось, що командири низки грузинських підрозділів, що захищають Україну від російської агресії, хочуть повернутися на батьківщину, де тривають проєвропейські протести.
Протести в Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
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на самовпевненість ОМОНу це таки вплине
Безумовно, Зурабішвілі не має права закликати грузинських добровольців силою скинути уряд - тому й не треба про те "заявляти" - а треба робити.
Точно не на цьому форумі давати мега-потужні геополітичні поради - життя покаже.
Нам би зі своїми зеленими мародерами якось розібратися.
Коли постане питання розподілу відповідальності за наслідки дій тієї чи іншої сторони - їх будуть оцінювать не на "мітингу", а в залі суду, та по законах держави...
В очах сьогоднішньої влади Грузії (неважливо, наскільки вона легітимна -сьогодні в її руках офіційна влада), грузинські добровольці в Україні - "військові злочинці" (бо "найманство" - злочин. А довести сьогоднішнім судам Грузії, що вони пішли воювать не за гроші, а "за покликом серця" - все одно, що "сцять проти вітру"...) Тому їх поява в Грузії, без їх легітимізації президентом, автоматично викличе відповідну реакцію влади, яка бачить в них загрозу радикалізації "майдану" (як "явища" - а не як "території") Для того, щоб їх не арештували - вони повинні прибуть всі разом та озброєні... Це в очах влади - "озброєна інтервенція", "принесення революції на багнетах"... І тоді вони цілком можуть задіять збройні сили. А це не що інакше, як ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА
Зурабішвілі якраз і хоче цього уникнуть...
Тому я просто безсило виматюкався...
І я не "гніваюся" ... На "безтолкових не "гніваються" - просто відчувають роздратування... Бо змушені на таких, як ти, витрачать час і терпіння... А "на виході" - "НУЛЬ"... Тільки час дарма витрачений жалко... (І це вже не перший випадок у нас з тобою - десь півроку тому вже було подібне... Але я подумав, що за півроку ти трохи порозумнішав... Виявилося - марна надія... Жаль).
Тому я боюся, що твій мозок буде перевантажений моїм велетенським коментарем - тому відповідать тобі не буду - у тебе голова не витримає... Ти ж "не любиш" складносупідрядних речень та складних фраз...
Чому грузинські добровольці не можуть битися за майбутнє своєї країни?
До речі, повідомляли, що протестуючі і опозиціонери до цього часу не сформулювали чіткі вимоги до правлячої в Грузії влади російських маріонеток. Тож, найпершою вимогою має бути негайне звільнення з тюрем всіх політичних в'язнів.