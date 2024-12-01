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Чутки про приєднання до протестів грузинських добровольців, що воюють в Україні - провокація, - президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що чутки про участь у протестах грузинських добровольців, які воюють за Україну - неправдиві.

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зурабішвілі закликала учасників протесту до обережності, зазначивши, що серед них можуть бути представники Служби державної безпеки.

Також вона додала, що інформація про те, що грузинські військові, які воюють на боці України, готуються долучитися до протестів, є неправдивою.

"Це теж провокація, спрямована проти протесту", - наголосила Зурабішвілі.

Раніше повідомлялось, що командири низки грузинських підрозділів, що захищають Україну від російської агресії, хочуть повернутися на батьківщину, де тривають проєвропейські протести.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Грузинська поліція жорстоко розігнала мітингувальників у Тбілісі та затримала понад 100 осіб. ВIДЕО

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397) добровольці (915)


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Топ коментарі
+11
Громадяни Грузії, які зараз воюють на боці України, мають повне право виступити на боці протестуючих Грузії. Але про такі речі краще не "заявляти", а реально здійснювати - бо Президентка Зурабішвілі абсолютно права - "заяви" роблять тільки гірше.
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01.12.2024 21:30
+5
Проблема не у статусі. Головна думка проста - хочеш битися? - бийся, а не "заявляй". У якому "статусі" українці билися із "силовиками" на Майдані? Може треба було у януковича запитати про "статус" ? Пряма дія народу - народне повстання - ніколи не буде легітимізоване державними урядовцями - тобто чекати легітимного "статусу" - то дурня.

Безумовно, Зурабішвілі не має права закликати грузинських добровольців силою скинути уряд - тому й не треба про те "заявляти" - а треба робити.
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01.12.2024 21:53
+4
ну як сказати "гірше"...

на самовпевненість ОМОНу це таки вплине
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01.12.2024 21:35
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Громадяни Грузії, які зараз воюють на боці України, мають повне право виступити на боці протестуючих Грузії. Але про такі речі краще не "заявляти", а реально здійснювати - бо Президентка Зурабішвілі абсолютно права - "заяви" роблять тільки гірше.
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01.12.2024 21:30 Відповісти
ну як сказати "гірше"...

на самовпевненість ОМОНу це таки вплине
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01.12.2024 21:35 Відповісти
І в статусі КОГО вони з"являться в Грузії без їх легітимізації президентом, яка хоче контролювать протести? В якості "розшукуваних злочинців"? Тобто, президент ОФІЦІЙНО від них "відхрестилася"...
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01.12.2024 21:43 Відповісти
Проблема не у статусі. Головна думка проста - хочеш битися? - бийся, а не "заявляй". У якому "статусі" українці билися із "силовиками" на Майдані? Може треба було у януковича запитати про "статус" ? Пряма дія народу - народне повстання - ніколи не буде легітимізоване державними урядовцями - тобто чекати легітимного "статусу" - то дурня.

Безумовно, Зурабішвілі не має права закликати грузинських добровольців силою скинути уряд - тому й не треба про те "заявляти" - а треба робити.
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01.12.2024 21:53 Відповісти
Биться с силовиками это одно. Готовы ли грузины потом убивать русню везде? Вот в чем вопрос. Раз решили помайданить, то должны быть готовы и к вторжению от "старшего брата". Цена неудачи будет слишком высока. Такое государство как Грузия может просто перестать существовать и росеянам там будет проще устроить геноцыд, ведь грузинов в разы меньше чем украинцев и территориально в том числе. Одно им может дать надежду, что ***** увяз в Украине. Так что шанс есть
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01.12.2024 21:58 Відповісти
Хороше питання. Є дві доктрини. Перша - краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Друга - живи сьогодні, бийся завтра. Непростий вибір - але кожен має його зробити сам за себе. Безумовно - корінь зла у смердючому рашкостані - і є ризик що рашисти знову нападуть на Грузію, але цього разу вже не будуть церемонитися.
Точно не на цьому форумі давати мега-потужні геополітичні поради - життя покаже.
Нам би зі своїми зеленими мародерами якось розібратися.
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02.12.2024 07:41 Відповісти
Так в чому неправі ОБИДВІ сторони?
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01.12.2024 21:59 Відповісти
От тільки не треба кидаться "мітинговими гаслами"!... Я Я державне право вивчав не на мітингу - а в юракадемії...
Коли постане питання розподілу відповідальності за наслідки дій тієї чи іншої сторони - їх будуть оцінювать не на "мітингу", а в залі суду, та по законах держави...
В очах сьогоднішньої влади Грузії (неважливо, наскільки вона легітимна -сьогодні в її руках офіційна влада), грузинські добровольці в Україні - "військові злочинці" (бо "найманство" - злочин. А довести сьогоднішнім судам Грузії, що вони пішли воювать не за гроші, а "за покликом серця" - все одно, що "сцять проти вітру"...) Тому їх поява в Грузії, без їх легітимізації президентом, автоматично викличе відповідну реакцію влади, яка бачить в них загрозу радикалізації "майдану" (як "явища" - а не як "території") Для того, щоб їх не арештували - вони повинні прибуть всі разом та озброєні... Це в очах влади - "озброєна інтервенція", "принесення революції на багнетах"... І тоді вони цілком можуть задіять збройні сили. А це не що інакше, як ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА
Зурабішвілі якраз і хоче цього уникнуть...
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02.12.2024 08:11 Відповісти
Я тобі сказав - МИ НЕ НА МІТИНГУ!!! Тому - "До відзеня...".
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02.12.2024 08:48 Відповісти
Бо людське суспільство, для регулювання своєї діяльності, уже давно від "віче" та "судів Лінча" перейшло до системи законодавства... І судить діяльність "мітингарів" не "віче" - а ЗАКОН... Так що "до відзеня!"
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02.12.2024 08:56 Відповісти
Та я вже не знаю, що тобі відповісти... "Ефект Даннінга-Крюгера" - "в повний зріст"... Ти просто НЕЗДАТЕН зрозуміть, ЩО я тобі кажу... Це - як першокласнику пояснювать принцип роботи синхрофазотрону...
Тому я просто безсило виматюкався...
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02.12.2024 12:42 Відповісти
Одв"янь... Я просто з тобою не хочу лаяться...
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02.12.2024 13:49 Відповісти
Ти - ВИПРОСИВ... Іди нахєр!... З дурнем сперечаться - все одно, що купу гімна буцать... І задоволення ніякого - і черевики мить прийдеться... А мені жаль свої черевики...
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02.12.2024 13:56 Відповісти
О-о-о... Так в тебе й самокритика прокинулася? Це дає надію...
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02.12.2024 14:14 Відповісти
"Ой, дура-ак!..." Прочитай уважніше мій коментар - ти ж своєю відповіддю на нього сам себе ДУРНЕМ визнав!... Саме про це я тобі й кажу півдня...
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02.12.2024 14:21 Відповісти
А-а-а... Ясно... Ти не тільки "пацан в коротких штанцях"... Ти ще й "поклонник" Путіна... Саме він популяризував це прислів"я в ********* публічному просторі...
І я не "гніваюся" ... На "безтолкових не "гніваються" - просто відчувають роздратування... Бо змушені на таких, як ти, витрачать час і терпіння... А "на виході" - "НУЛЬ"... Тільки час дарма витрачений жалко... (І це вже не перший випадок у нас з тобою - десь півроку тому вже було подібне... Але я подумав, що за півроку ти трохи порозумнішав... Виявилося - марна надія... Жаль).
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02.12.2024 14:36 Відповісти
Трпошки не дуже розумна пані.
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01.12.2024 21:38 Відповісти
Вона, просто, забзділа... Бо якщо вона їх прикличе - її можуть звинуватить у "заклику збройних формувань для розпалювання громадянської ворожнечі"... А у неї у грудні закінчуються президентські повноваження...
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01.12.2024 21:46 Відповісти
Так а кликати не треба... Треба щоб вони самі приїхали і бажано з усім спорядженням. Їх десь 2000, цього достатньо, щоб нахєр знести всіх мусорів у Тбілісі!
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01.12.2024 21:58 Відповісти
Українські грузини, назвемо їх так, заявили? що вони готові повернутися в Грузію для допомоги народу в ,,будь-якій формі,, Але ж це не означає автоматично, що допомагати народу Грузії вони збираються виключно у вигляді збройної протидії діючій владі країни. Хіба вони не можуть приїхати до Тбілісі для участі у демонстаціях з прапорами Грузії у руках? То про який заклик ,,збройних формуювать,, йдеться?
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01.12.2024 22:14 Відповісти
"...знаючи тебе, зараз маю прочитати твій велетенський допис з твоїм особистим баченням ситуації, але який має бути прийнятим усіма за аксіому. Тож вже зараз кажу, що відповіді не буде. Бо немає сенсу".
Тому я боюся, що твій мозок буде перевантажений моїм велетенським коментарем - тому відповідать тобі не буду - у тебе голова не витримає... Ти ж "не любиш" складносупідрядних речень та складних фраз...
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01.12.2024 22:27 Відповісти
А що вони вже не громадяне Грузії?

Чому грузинські добровольці не можуть битися за майбутнє своєї країни?
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01.12.2024 21:47 Відповісти
Виявляється, для цього їм чомусь потрібно запрошення президентки. Досить дивно.
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01.12.2024 22:05 Відповісти
Президент Грузії своєю заявою недвозначно дала зрозуміти грузинським добровольцям, що тут, в Україні, вони значно потрібніші, а ніж в Грузії, де їх чекає доля Міхо.
До речі, повідомляли, що протестуючі і опозиціонери до цього часу не сформулювали чіткі вимоги до правлячої в Грузії влади російських маріонеток. Тож, найпершою вимогою має бути негайне звільнення з тюрем всіх політичних в'язнів.
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01.12.2024 22:15 Відповісти
дурна баба. завтра, прокремлівськи івани і її накопають і виженуть на вулицю
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01.12.2024 22:22 Відповісти
Нас там нет, вы все врете, где ваши доказательства - Грузинские Воины.
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01.12.2024 23:36 Відповісти
Дурня , бо добровольців українців не випустять з України . Нє , ну якщо їх за 60 років то можуть , але з них толку мало , бо ..бо.
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02.12.2024 00:29 Відповісти
А написала добровольці українці , бо вони і є нашими , а не їх . Бо їх там посадять , краще най тут сидять .
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02.12.2024 00:31 Відповісти
Дура ти ще пошкодуєш що не покликала їх сама. Перед ким ти граєшся в демократію? Країна тупо гине а вона про репутацію переживає. Всім пох
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02.12.2024 01:42 Відповісти
 
 