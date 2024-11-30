УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини
6 395 29

Я залишуся на посаді до обрання легітимного парламенту та президента, - Зурабішвілі

Зурабішвілі звернулася до грузинів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа".

"Я хочу сказати громадськості, що і тут, із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство і політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці і в різних сферах суспільства... Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене", – заявила вона.

Нагадаємо, що термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб, до якої увійдуть 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104) протест (2397)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Та вам уже футболісти накерували. Каха Каладзе уже показав, як жопу русні цілувати. Дивіться, другого шансу можна і не дождатись.
показати весь коментар
30.11.2024 21:50
+13
Патріотично та законно !

.
показати весь коментар
30.11.2024 21:53
+13
Зеленій ботві скрізь ''порох'' ввижається.
показати весь коментар
30.11.2024 22:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужно та незламно!
показати весь коментар
30.11.2024 21:46 Відповісти
Патріотично та законно !

.
показати весь коментар
30.11.2024 21:53 Відповісти
Та вам уже футболісти накерували. Каха Каладзе уже показав, як жопу русні цілувати. Дивіться, другого шансу можна і не дождатись.
показати весь коментар
30.11.2024 21:50 Відповісти
Футболіст.. найманець.. як шл'''дра.. де більше платять.. там і відпрацьовує.

Дві найдревніші професії..
показати весь коментар
30.11.2024 21:55 Відповісти
100% як блохін ******
показати весь коментар
30.11.2024 21:56 Відповісти
Тимощук ...
показати весь коментар
30.11.2024 23:42 Відповісти
До речі , самий титулований гравець футболу України за всю історію. Але гандон...
показати весь коментар
30.11.2024 23:48 Відповісти
Шо.. з Зеленським по телефону балакали?
показати весь коментар
30.11.2024 21:51 Відповісти
Америка дала официальную отмашку, потому что в Грузии пропала "приверженность демократии". Веселье начинается. Возможна даже гражданская война, уверен зубастый режим будет держаться до последнего.
показати весь коментар
30.11.2024 22:04 Відповісти
брєжнєва чому не згадуєте, кучму, януковича? чи в темниках такі прізвища не прописані?
показати весь коментар
30.11.2024 22:11 Відповісти
Зеленій ботві скрізь ''порох'' ввижається.
показати весь коментар
30.11.2024 22:13 Відповісти
Ти хоч сам собі віриш? В подібних випадках задаю опоненту питання : "Ти ідіот з народження? Чи - за гроші?"
показати весь коментар
30.11.2024 22:25 Відповісти
при Петро Порошенко стались Збройні Сили України, які зараз боронять нашу країну.
показати весь коментар
30.11.2024 22:43 Відповісти
Здається,в Грузії назріває війна ((
показати весь коментар
30.11.2024 22:17 Відповісти
Зурабішвілі треба було думати раніше, коли садила у в'язницю Саакашвілі.
показати весь коментар
30.11.2024 22:19 Відповісти
А слідство вела, справу в суді розглядала, звинувачення підтримувала і вирок виносила Зурабішвілі? Чи все-таки, слідчі, прокурори та судді?
показати весь коментар
30.11.2024 22:28 Відповісти
А що , у Грузії президент керує прокуратурою і судом ?
показати весь коментар
30.11.2024 22:45 Відповісти
Вона мала право помилувати його. Вона їм не скористалася.
показати весь коментар
30.11.2024 22:47 Відповісти
"Мала право"? Чи "була зобов"язана"? Не забувай - Саакашвілі був засуджений не за "політику" - а за звичайний кримінальний злочин... І злочин цей був пов"язаний з ігноруванням демократичних засад суспільства, які він присягався захищать... Просто "Міхо" з "демократії" почав мостить собі "царственну подушку під задницю на троні"...
показати весь коментар
01.12.2024 06:50 Відповісти
Від усієї душі бажаю грузинам відстояти свою незалежність!
показати весь коментар
30.11.2024 22:43 Відповісти
Она уйдет. Её отправят на пенсию.
показати весь коментар
30.11.2024 22:45 Відповісти
А хіба поліціянти не підпорядковуються президенту Грузії? І взагалі, а які повноваження тоді у цієї Саломи?
показати весь коментар
30.11.2024 23:00 Відповісти
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3522759

якось у Грузії не склалось з командою кавеена, тому там у владі не будуть не колегі по сцені, а колеги по футбольному полю.
показати весь коментар
01.12.2024 01:02 Відповісти
Дурна баба. Якщо залишиться, то приєднається до саакашвілі. Майданом можно керувати й закордона.
показати весь коментар
01.12.2024 02:33 Відповісти
Майданом неможливо керувати..
показати весь коментар
01.12.2024 04:57 Відповісти
Ще комуняки на зламі ХІХ ст зробили висновок, що "Революції не робляться з-за кордону і їх не приносять на багнетах.."
показати весь коментар
01.12.2024 06:53 Відповісти
Люди в країнах постсовка як посдуріли,коли обирають в презіденти коміків,футболістів,боксерів.Скоро будуть кандидати-блогери,стендапери.
показати весь коментар
01.12.2024 05:01 Відповісти
Грузини не довели країну до прірви,як зекліка.А міхо того самого поля ягода,що і зе-довів би країну до зовн.інтервенції,якщо би знову став у руля,тим більше,в нього вже був досвід.
Міхо вже був завербований кгб, ще в студентські роки в Києві,де навчався поруч з Порошенком,працював навіть резидентом.Ось чому так підтримав зе.
показати весь коментар
14.12.2024 16:44 Відповісти
 
 