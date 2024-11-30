Я залишуся на посаді до обрання легітимного парламенту та президента, - Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа".

"Я хочу сказати громадськості, що і тут, із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство і політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці і в різних сферах суспільства... Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене", – заявила вона.

Нагадаємо, що термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб, до якої увійдуть 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.