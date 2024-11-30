У Грузії поновилися протести проти відмови країни від євроінтеграції

30 листопада в столиці Грузії Тбілісі біля будівлі Суспільного мовника відбувається акція протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sova.

Зазначається, що ті, хто зібрався тут, вимагають надати ефірний час мітингувальникам проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року, крім того, протестувальники вимагають від керівництва телеканалу висвітлювати факти насильства на мітингу.

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"Той факт, що засоби масової інформації мають бути вільними, більше не є питанням у демократичних державах. Стаття 78, яку колись вимагало грузинське суспільство, закріплено Конституцією", — заявила одна з учасниць акції Ніно Зауташвілі.

Протест продовжується і біля Тбіліського державного університету. Студенти прийшли до будівлі вишу з фотографіями, на яких зображені постраждалі від силового розгону акцій.

Видання повідомляє, що акція відбувається і в Батумі.

Також протестувальники вийшли на вулиці Зугдіді. Громадяни тут перекрили центральну вулицю - проспект Гамсахурдії.

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Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.