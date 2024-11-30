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Новини
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У Грузії поновилися протести проти відмови країни від євроінтеграції

Тбілісі

30 листопада в столиці Грузії Тбілісі біля будівлі Суспільного мовника відбувається акція протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sova.

Зазначається, що ті, хто зібрався тут, вимагають надати ефірний час мітингувальникам проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року, крім того, протестувальники вимагають від керівництва телеканалу висвітлювати факти насильства на мітингу.

Також дивіться: Грузинська поліція жорстоко розігнала мітингувальників у Тбілісі та затримала понад 100 осіб. ВIДЕО

"Той факт, що засоби масової інформації мають бути вільними, більше не є питанням у демократичних державах. Стаття 78, яку колись вимагало грузинське суспільство, закріплено Конституцією", — заявила одна з учасниць акції Ніно Зауташвілі.

Протест продовжується і біля Тбіліського державного університету. Студенти прийшли до будівлі вишу з фотографіями, на яких зображені постраждалі від силового розгону акцій.

Видання повідомляє, що акція відбувається і в Батумі. 

Також протестувальники вийшли на вулиці Зугдіді. Громадяни тут перекрили центральну вулицю - проспект Гамсахурдії.

Також читайте: Співробітники МЗС і Міноборони Грузії виступили проти відмови країни від євроінтеграції

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397)


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Топ коментарі
+18
Грузинские Беркут или Омон ****** грузинских демонстрантов не по детски. Если грузины не возьмутся за оружие их ждет печальная судьба белорусов тысячи которых были убиты в подвалах КГБ а миллионы сейчас скрываются в странах Европы и Турции
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30.11.2024 18:08
+16
Борітеся - поборете!
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30.11.2024 17:58
+6
Так , головний запобіжник від узурпації влади - озброєні громадяни.
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30.11.2024 18:16
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Ти зараз напатякав на діагноз недоумковатого шизоїда.
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30.11.2024 19:02 Відповісти
Лікар, чи просто п...ть
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30.11.2024 19:15 Відповісти
Борітеся - поборете!
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30.11.2024 17:58 Відповісти
КОГО.?
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30.11.2024 20:50 Відповісти
Читай Тараса Шевченка , там відповідь на все .
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30.11.2024 21:17 Відповісти
С Турцией
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30.11.2024 19:00 Відповісти
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30.11.2024 19:08 Відповісти
Не силен, Гпузия географически находится в Европе
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30.11.2024 19:31 Відповісти
кацаподурнику !-держави інтегруються не по границях,а за моральними цінностями,по економіці,намірах.
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30.11.2024 20:17 Відповісти
Грузинские Беркут или Омон ****** грузинских демонстрантов не по детски. Если грузины не возьмутся за оружие их ждет печальная судьба белорусов тысячи которых были убиты в подвалах КГБ а миллионы сейчас скрываются в странах Европы и Турции
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30.11.2024 18:08 Відповісти
Так , головний запобіжник від узурпації влади - озброєні громадяни.
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30.11.2024 18:16 Відповісти
Де можна прочитати про ці мільйони білорусів ?
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30.11.2024 19:42 Відповісти
сходи підрахуй...
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30.11.2024 20:19 Відповісти
дуже шкода що ми вам не допомогли в 2008…. натомість купили собі досвід…. і він має приносити дивіденди…..
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30.11.2024 18:11 Відповісти
Та допомагали, кацапські літаки з наших «буків» збивалис
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30.11.2024 18:34 Відповісти
Навіть один стратегічний бомбардувальник завалили...
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30.11.2024 18:39 Відповісти
Нажаль,ми не просто "не допомогли" - ми не зробили висновків для себе.Натомість отримали 2014 рік.Кацапозвір в Грузії 2008 остаточно повірив в свою безкарність...
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30.11.2024 20:24 Відповісти
Пора за автомати братися, чего терпіти знущання їхней беркутні
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30.11.2024 18:23 Відповісти
Грузинські малороси забулися, що на фронті в Україні є цілі підрозділи грузинських добровольців і вони знають, що таке Цапія і їх слуги в Грузії.
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30.11.2024 20:33 Відповісти
Вонюча кацапня ходить по граблях по колишніх навколишніх "республіках магучого". Один ДАУНбасівець в Україні колись відмовився від ЄС і поплатився. Повторили теж саме у Грузії. Бо щось новеньке вигадати мізки кацапа з однією звивиною від картуза не можуть. Запасаймося попкорном.
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30.11.2024 18:30 Відповісти
Грузинській опозиції конче потрібен ЛІДЕР. Ця Президентка - не лідер. ЛІДЕР - М.СААКАШВІЛІ. Вийшовши на волю пів-року тому - від нинішньої "мрії" не залишилося б і мокрого місця.Але, схоже, грузини свій Майдан проїб.ли...
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30.11.2024 18:32 Відповісти
На жаль, у Міхо дуже "пахучі" спомини у грузинів через його помічників і соратників у керівництві кримінальної поліції. На жаль. Від цього він не відмиється ніколи. А лідер дійсно потрібен.
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30.11.2024 18:37 Відповісти
Краще б він своєчасно "транзит" зробив. Тобто когось на своє місце популяризовав. І підтримав. А то вийшло так, що він опозицію нинашній владі розколов на дрібненькі фракції.
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30.11.2024 18:41 Відповісти
пуйло туди вже відправив купу беркутят - придушать любий протест.
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30.11.2024 18:42 Відповісти
https://www.veridica.ro/ru/avtory/angela-gramada 27 окт 2022
Россияне, бегущие от мобилизации, угрожают национальной безопасности Грузии
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30.11.2024 18:52 Відповісти
Хто даму кормить, тот її і танцює. А тут парламенті даже сосати у ху...ла готовий.
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30.11.2024 19:11 Відповісти
Починайте бити ментів.
Бо поки менти безкарно бьють протестувальників діла не буде.

Не зрозуміють - починайте вбивати ментів.

Ще не зрозуміють - штурмуйте парламент та офіс президента.
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30.11.2024 20:19 Відповісти
Те чмо,що називається там прем'єром вже все сказав(Думаєте протести на нього вплинуть?((До зброї!
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30.11.2024 20:42 Відповісти
грузини не вміють грати в шахмати - грузини грають в чапаєва .
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30.11.2024 20:52 Відповісти
⚡️Испания ПРЯМО СЕЙЧАС! Протестующие требуют ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА из-за бездействия
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30.11.2024 21:16 Відповісти
Час танців на майданах минув..вони навчилися боротися з майданами....при повній стурбованості заходу....
От як бт один удар кийком і мінус один магазин в США родича високоповноваженної особи (просто прийшла поліція підкинула наркотики і володарю пожиттєве)...але ле ж дєрьмократія((((((
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30.11.2024 21:23 Відповісти
Є надія, що грузини таки не білоруси.. а всяким сергіям маленеЦьким краще помовчати..
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30.11.2024 22:09 Відповісти
 
 