В Грузии возобновились протесты против отказа страны от евроинтеграции

30 ноября в столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sova.

Отмечается, что те, кто собрался здесь, требуют предоставить эфирное время митингующим против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Кроме того, протестующие требуют от руководства телеканала освещать факты насилия на митинге.

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"Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией", - заявила одна из участниц акции Нино Зауташвили.

Протест продолжается и возле Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию вуза с фотографиями, на которых изображены пострадавшие от силового разгона акций.

Издание сообщает, что акция проходит и в Батуми.

Также протестующие вышли на улицы Зугдиди. Граждане здесь перекрыли центральную улицу - проспект Гамсахурдии.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.