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Новости
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В Грузии возобновились протесты против отказа страны от евроинтеграции

Тбілісі

30 ноября в столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sova.

Отмечается, что те, кто собрался здесь, требуют предоставить эфирное время митингующим против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Кроме того, протестующие требуют от руководства телеканала освещать факты насилия на митинге.

Смотрите также: Грузинская полиция жестоко разогнала митингующих в Тбилиси и задержала более 100 человек. ВИДЕО

"Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией", - заявила одна из участниц акции Нино Зауташвили.

Протест продолжается и возле Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию вуза с фотографиями, на которых изображены пострадавшие от силового разгона акций.

Издание сообщает, что акция проходит и в Батуми.

Также протестующие вышли на улицы Зугдиди. Граждане здесь перекрыли центральную улицу - проспект Гамсахурдии.

Читайте также: Сценария украинского Майдана в Грузии не будет, - премьер-министр Кобахидзе

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5854)


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Топ комментарии
+18
Грузинские Беркут или Омон ****** грузинских демонстрантов не по детски. Если грузины не возьмутся за оружие их ждет печальная судьба белорусов тысячи которых были убиты в подвалах КГБ а миллионы сейчас скрываются в странах Европы и Турции
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30.11.2024 18:08
+16
Борітеся - поборете!
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30.11.2024 17:58
+6
Так , головний запобіжник від узурпації влади - озброєні громадяни.
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30.11.2024 18:16
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Ти зараз напатякав на діагноз недоумковатого шизоїда.
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30.11.2024 19:02 Ответить
Лікар, чи просто п...ть
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30.11.2024 19:15 Ответить
Борітеся - поборете!
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30.11.2024 17:58 Ответить
КОГО.?
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30.11.2024 20:50 Ответить
Читай Тараса Шевченка , там відповідь на все .
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30.11.2024 21:17 Ответить
С Турцией
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30.11.2024 19:00 Ответить
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30.11.2024 19:08 Ответить
Не силен, Гпузия географически находится в Европе
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30.11.2024 19:31 Ответить
кацаподурнику !-держави інтегруються не по границях,а за моральними цінностями,по економіці,намірах.
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30.11.2024 20:17 Ответить
Грузинские Беркут или Омон ****** грузинских демонстрантов не по детски. Если грузины не возьмутся за оружие их ждет печальная судьба белорусов тысячи которых были убиты в подвалах КГБ а миллионы сейчас скрываются в странах Европы и Турции
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30.11.2024 18:08 Ответить
Так , головний запобіжник від узурпації влади - озброєні громадяни.
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30.11.2024 18:16 Ответить
Де можна прочитати про ці мільйони білорусів ?
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30.11.2024 19:42 Ответить
сходи підрахуй...
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30.11.2024 20:19 Ответить
дуже шкода що ми вам не допомогли в 2008…. натомість купили собі досвід…. і він має приносити дивіденди…..
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30.11.2024 18:11 Ответить
Та допомагали, кацапські літаки з наших «буків» збивалис
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30.11.2024 18:34 Ответить
Навіть один стратегічний бомбардувальник завалили...
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30.11.2024 18:39 Ответить
Нажаль,ми не просто "не допомогли" - ми не зробили висновків для себе.Натомість отримали 2014 рік.Кацапозвір в Грузії 2008 остаточно повірив в свою безкарність...
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30.11.2024 20:24 Ответить
Пора за автомати братися, чего терпіти знущання їхней беркутні
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30.11.2024 18:23 Ответить
Грузинські малороси забулися, що на фронті в Україні є цілі підрозділи грузинських добровольців і вони знають, що таке Цапія і їх слуги в Грузії.
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30.11.2024 20:33 Ответить
Вонюча кацапня ходить по граблях по колишніх навколишніх "республіках магучого". Один ДАУНбасівець в Україні колись відмовився від ЄС і поплатився. Повторили теж саме у Грузії. Бо щось новеньке вигадати мізки кацапа з однією звивиною від картуза не можуть. Запасаймося попкорном.
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30.11.2024 18:30 Ответить
Грузинській опозиції конче потрібен ЛІДЕР. Ця Президентка - не лідер. ЛІДЕР - М.СААКАШВІЛІ. Вийшовши на волю пів-року тому - від нинішньої "мрії" не залишилося б і мокрого місця.Але, схоже, грузини свій Майдан проїб.ли...
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30.11.2024 18:32 Ответить
На жаль, у Міхо дуже "пахучі" спомини у грузинів через його помічників і соратників у керівництві кримінальної поліції. На жаль. Від цього він не відмиється ніколи. А лідер дійсно потрібен.
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30.11.2024 18:37 Ответить
Краще б він своєчасно "транзит" зробив. Тобто когось на своє місце популяризовав. І підтримав. А то вийшло так, що він опозицію нинашній владі розколов на дрібненькі фракції.
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30.11.2024 18:41 Ответить
пуйло туди вже відправив купу беркутят - придушать любий протест.
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30.11.2024 18:42 Ответить
https://www.veridica.ro/ru/avtory/angela-gramada 27 окт 2022
Россияне, бегущие от мобилизации, угрожают национальной безопасности Грузии
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30.11.2024 18:52 Ответить
Хто даму кормить, тот її і танцює. А тут парламенті даже сосати у ху...ла готовий.
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30.11.2024 19:11 Ответить
Починайте бити ментів.
Бо поки менти безкарно бьють протестувальників діла не буде.

Не зрозуміють - починайте вбивати ментів.

Ще не зрозуміють - штурмуйте парламент та офіс президента.
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30.11.2024 20:19 Ответить
Те чмо,що називається там прем'єром вже все сказав(Думаєте протести на нього вплинуть?((До зброї!
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30.11.2024 20:42 Ответить
грузини не вміють грати в шахмати - грузини грають в чапаєва .
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30.11.2024 20:52 Ответить
⚡️Испания ПРЯМО СЕЙЧАС! Протестующие требуют ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА из-за бездействия
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30.11.2024 21:16 Ответить
Час танців на майданах минув..вони навчилися боротися з майданами....при повній стурбованості заходу....
От як бт один удар кийком і мінус один магазин в США родича високоповноваженної особи (просто прийшла поліція підкинула наркотики і володарю пожиттєве)...але ле ж дєрьмократія((((((
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30.11.2024 21:23 Ответить
Є надія, що грузини таки не білоруси.. а всяким сергіям маленеЦьким краще помовчати..
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30.11.2024 22:09 Ответить
 
 