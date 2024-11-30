В Грузии возобновились протесты против отказа страны от евроинтеграции
30 ноября в столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sova.
Отмечается, что те, кто собрался здесь, требуют предоставить эфирное время митингующим против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Кроме того, протестующие требуют от руководства телеканала освещать факты насилия на митинге.
"Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией", - заявила одна из участниц акции Нино Зауташвили.
Протест продолжается и возле Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию вуза с фотографиями, на которых изображены пострадавшие от силового разгона акций.
Издание сообщает, что акция проходит и в Батуми.
Также протестующие вышли на улицы Зугдиди. Граждане здесь перекрыли центральную улицу - проспект Гамсахурдии.
Протесты в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
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Россияне, бегущие от мобилизации, угрожают национальной безопасности Грузии
Бо поки менти безкарно бьють протестувальників діла не буде.
Не зрозуміють - починайте вбивати ментів.
Ще не зрозуміють - штурмуйте парламент та офіс президента.
От як бт один удар кийком і мінус один магазин в США родича високоповноваженної особи (просто прийшла поліція підкинула наркотики і володарю пожиттєве)...але ле ж дєрьмократія((((((