Сценария украинского Майдана в Грузии не будет, - премьер-министр Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает SOVA.

В отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство и грузинское государство этого не допустит", - заявил Кобахидзе.

Премьер Грузии также сказал, что ответственность за насилие во время разгона протестов лежит на "местной агентуре", европейских политиках и бюрократах.

По словам Кобахидзе, полиция, разгоняя протест, таким образом смогла предотвратить "конституционный переворот в стране".

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"Основная ответственность за вчерашний жестокий митинг лежит также на соответствующих европейских политиках и бюрократах, а также на местной агентуре - пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию", - отметил Кобахидзе.

Он добавил, что в течение трех лет сначала статус кандидата, а затем тема открытия переговоров якобы использовались "как главный инструмент причинения вреда имиджу Грузии".

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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