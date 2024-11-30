Сценария украинского Майдана в Грузии не будет, - премьер-министр Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает SOVA.
В отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство и грузинское государство этого не допустит", - заявил Кобахидзе.
Премьер Грузии также сказал, что ответственность за насилие во время разгона протестов лежит на "местной агентуре", европейских политиках и бюрократах.
По словам Кобахидзе, полиция, разгоняя протест, таким образом смогла предотвратить "конституционный переворот в стране".
"Основная ответственность за вчерашний жестокий митинг лежит также на соответствующих европейских политиках и бюрократах, а также на местной агентуре - пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию", - отметил Кобахидзе.
Он добавил, что в течение трех лет сначала статус кандидата, а затем тема открытия переговоров якобы использовались "как главный инструмент причинения вреда имиджу Грузии".
Протесты в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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а ця сотня пасіонаріїв Сакартвело зараз воює в ЗСУ, захищає Україну
тому воно так і не ладиться в них вдома
Різниця лиш та що на Україну знов поперли москалі, а Грузія здалась без бою і обслуговує москалів в різних позах
грузини, вами керують "грузинські" йуди-какаразніци з узького мІру.. чи вам повилазило?!.. ви же згодом кров'ю умиєтеся та вовком витимите: "ми жИ нє етага хатєлі..."
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Точно українського не буде. А от сакартвельський майдан най буде.
Я жив у тих місцях - ця давня стаття дуже правдива👇
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml