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Сценария украинского Майдана в Грузии не будет, - премьер-министр Кобахидзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает SOVA.

В отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство и грузинское государство этого не допустит", - заявил Кобахидзе.

Премьер Грузии также сказал, что ответственность за насилие во время разгона протестов лежит на "местной агентуре", европейских политиках и бюрократах.

По словам Кобахидзе, полиция, разгоняя протест, таким образом смогла предотвратить "конституционный переворот в стране".

Также смотрите: Грузинская полиция жестоко разогнала митингующих в Тбилиси и задержала более 100 человек. ВИДЕО

"Основная ответственность за вчерашний жестокий митинг лежит также на соответствующих европейских политиках и бюрократах, а также на местной агентуре - пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию", - отметил Кобахидзе.

Он добавил, что в течение трех лет сначала статус кандидата, а затем тема открытия переговоров якобы использовались "как главный инструмент причинения вреда имиджу Грузии".

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершение войны в Украине "перезагрузит" отношения Грузии с ЕС и США, - премьер Кобахидзе

Автор: 

Грузия (4499) митинг (2555) протест (5854) Кобахидзе Ираклий (24)


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Топ комментарии
+43
Кацапська консерва відробляє пайок
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30.11.2024 14:09
+33
Чисто кацапська риторіка
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30.11.2024 14:10
+33
Українського сценарію не буде, буде білоруський!
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30.11.2024 14:10
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То скільки україців вбили за останні 100 років росіяни, дякуючи таким, як ти агітаторам?
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30.11.2024 15:48 Ответить
Не тара піся
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30.11.2024 15:06 Ответить
революцію робить сотня пасіонаріїв, за якими йдуть люди

а ця сотня пасіонаріїв Сакартвело зараз воює в ЗСУ, захищає Україну

тому воно так і не ладиться в них вдома
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30.11.2024 15:07 Ответить
Скажи це Франції, США чи наприклад Голландії.
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30.11.2024 15:37 Ответить
Грузини! Брати! Перевдягнена у вашу поліцейську форму КАЦАПСЬКА ПОТВОРА вирубає з носаря ВАШУ ЖІНКУ! Чиюсь кохану,сестру,матір... Ви що,не чоловіки??? В епоху дронів ви можете цей "спєцнаВОз" на фарш перетворити! Досить жувати шмарклі-ДІЙТЕ! Інакше ваші діти згодом ПРОКЛЯНУТЬ ВАС за те кацапське ярмо,що ви вдягаєте їм своєю нерішучістю!
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30.11.2024 15:07 Ответить
Звичайно не чоловіки Як і білоруси, що совали квіточки в стволи калашів. Справжні чоловіки в Україні, від яких втік бандюкович і його зграя шакалів.
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30.11.2024 16:48 Ответить
Хай не зарікається падло фсбшне
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30.11.2024 15:09 Ответить
Мільйони на Майдан вийшли не так за ЄС, а за те, що дітей побили. Подивимося
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30.11.2024 15:11 Ответить
А діти за що вийшли?
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30.11.2024 15:36 Ответить
А вот дети как раз за ЕС
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30.11.2024 17:10 Ответить
Грузин,котрому руцкій мір заплатив та дав методичку(Що означає,що не буде так як в Україні ?((Тобто,буде так як в Білорусі((А як буде в Білорусі : картинка щастя,за якою сотні тисяч репресованих та закатованих((
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30.11.2024 15:12 Ответить
Клоун. Однак подивимося що буде далі.
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30.11.2024 15:21 Ответить
Це залежить від того, що буде в Україні
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30.11.2024 15:50 Ответить
нічого не буде. Утруться грузини
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30.11.2024 19:02 Ответить
кудрявая шалашовка купленная и поставленная кремлёвской шавкой бидзиной рассказывает , что для Грузии хорошо оккупация фекалистаном их земель...тактика ПИД...раши проста как двери купить таких членососов как орбан, сиярто, фицо, бидзина, люпен и т.д проплатить их Сброд , влезть в выборы и вот результат...
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30.11.2024 15:27 Ответить
Можливо люди самі їх вибирають. Саме ідіотське в цьому це поведінка Заходу, як дитини-недоумка, який не хоче визнавати ніякі результати крім тих які подобаються.
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30.11.2024 15:48 Ответить
Але Америка в таких питаннях стала набагато розумнішою.
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30.11.2024 15:55 Ответить
Та ви вже довели Грузію шо кацапня вас *бе у всі дірки.
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30.11.2024 15:35 Ответить
Так чекайте, в Грузії вже давно український сценарій бо їх нинішня влада промосковського олігарха Іванішвілі- це такі ж колишні антиМайданівці як і наша ЗЕлена шайка коломойського.
Різниця лиш та що на Україну знов поперли москалі, а Грузія здалась без бою і обслуговує москалів в різних позах
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30.11.2024 15:38 Ответить
оце "нове ліцо" грузинської мрії по-кацапськи - реальна совєцька хвойда *****, новий "грузинський" мальчиш-плохіш, чесно відробляє свою узько-федерастичну "банку варЄнья і корзіну пєчєнья"..
грузини, вами керують "грузинські" йуди-какаразніци з узького мІру.. чи вам повилазило?!.. ви же згодом кров'ю умиєтеся та вовком витимите: "ми жИ нє етага хатєлі..."
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30.11.2024 15:53 Ответить
Звісно,бо сакартвели ніколи ще так багато не жили як за останні роки. Почекають кращіх часів без розмитих обіцянок. У них є час, поки Україна бере на себе всі негаразди.
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30.11.2024 15:58 Ответить
Невже там в Грузії ні в кого зброї немає? У нас би вже давно сафарі оголосили на тих ментяр кацапських а кобахідзе на шматки б розірвали. Куди їм там до українського сценарію))
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30.11.2024 16:04 Ответить
Что то сафари не объявили на зелену- брихлив-злодійську-гидоту…
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30.11.2024 16:12 Ответить
Кацапська троляка заткни пельку
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30.11.2024 16:33 Ответить
Як же ти прорашиська паскуда за свою шкуру боїшся ?
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30.11.2024 16:19 Ответить
Просто варто нагадати рашистському манкурту Кобахідзе ,що рашистська агентура ,та його рашистські покровителі придумали для Грузії і її народу той самий метод і привід ,котрий вже спрацював в минулому в Україні у 2013 році ,(як і у випадку з "папірєдніком" в Україні,коли той відмовився від євроінтеграції України у Вільнюсі (під тиском куйла всія 3,14дерації) , на користь русифікації України,,,
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30.11.2024 16:22 Ответить
яник із азіровим теж думали одне, а вийшло друге. Так що поживем побачимо, гнида кацапська
.
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30.11.2024 16:24 Ответить
Боневтік і єлдак цілу ніч дивилися відеосюжети, як грузинська поліція розганяла народ Грузії і вирішили ще збільшити штат поліції і їх фінансування, бо то їх надійний захист. А майданівці будуть проплачсении агентами "5-ї колони" і звичайно краще кацапської.
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30.11.2024 16:29 Ответить
Кобахідзе думає,що він вже бога за бороду упіймав. Віктор Фйодорович теж так думав
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30.11.2024 16:30 Ответить
Грузія - прокидайся! Якщо зараз не разгоните цю кремлівську шоблу,будете ще десятиліття їм чоботи лизати...дітей калічити руським миром...
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30.11.2024 16:36 Ответить
Або поженуть їх м'ясом на наступні війни . Або зараз кров'ю повернути свободу , або орки знищать весь їх генофонд .
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30.11.2024 16:41 Ответить
А ОН С ВОРАМИ ГОВОРИЛ !?) ИЛИ ОН ЗА ВОРОВ ОТВЕЧАЕТ !?)
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30.11.2024 17:02 Ответить
Свободу не спинити!
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30.11.2024 17:04 Ответить
От для чого мусорня потрібна ,щоб гнобити і геноцидити народ і захищати своїх хазяїв , от чому нелох мусорні і прокурорчикам зарплати захмарні зробив
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30.11.2024 17:08 Ответить
Не бійся ракло, тебе заріжуть не боляче.
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30.11.2024 17:29 Ответить
Український слід вже знайшли ? 😂
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30.11.2024 17:39 Ответить
Пам'ятаємо слова Кучми за день (чи кілька днів) до Помаранчевого Майдану: "Революції не буде!".
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30.11.2024 17:41 Ответить
Як цю всю прокацапську сволоту заціпило на українському.
Точно українського не буде. А от сакартвельський майдан най буде.
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30.11.2024 17:48 Ответить
прочитайте - все не так просто.
Я жив у тих місцях - ця давня стаття дуже правдива👇

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
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30.11.2024 18:40 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
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30.11.2024 18:41 Ответить
Нічого в Грузії не вийде, більшість грузинів зневірилась після кидка Заходу в 2008 р., коли Захід практично мовчки дозволив РФ окупувати південні Абхазію і Осетію. Цих людей, які зараз виходять на протести не достатньо для зміни влади в країні, у крайньому випадку влада Грузії запросить допомогу в РФ, всіх протестувальників нагнуть, а США і ЄС висловлять глибоку стурбованість...
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30.11.2024 18:42 Ответить
Грузія - незалежна держава????🤣
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30.11.2024 19:03 Ответить
Так віддай владу, і пізд......й на московію!!
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30.11.2024 19:08 Ответить
грузины такие же терпилы как и бульбаши!когда у них произошла революция роз и они встали против рашки я думал что они герои такие же как Украинцы.но позже когда ************* ***** иванишвили захватил власть то их хватило лишь на робкие попытки протеста.фактически грузия легла под рашку.один там истинный мужик и герой-Михаил Саакашвили который указал путь к свободе но эти трусы им не воспользовались.
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30.11.2024 21:37 Ответить
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