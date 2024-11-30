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Сценарію українського Майдану у Грузії не буде, - прем’єр-міністр Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє SOVA.

На відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і грузинська держава цього не допустить", - заявив Кобахідзе.

Прем'єр Грузії також сказав, що відповідальність за насильство під час розгону протестів лежить на "місцевій агентурі", європейських політиках та бюрократах.

За словами Кобахідзе, поліція, розганяючи протест, у такий спосіб змогла запобігти "конституційному перевороту в країні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Грузинська поліція жорстоко розігнала мітингувальників у Тбілісі та затримала понад 100 осіб. ВIДЕО

"Основна відповідальність за вчорашній жорстокий мітинг лежить також на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі — п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій. Просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну та українізувати Грузію", - зазначив Кобахідзе.

Він додав, що впродовж трьох років спочатку статус кандидата, а згодом тема відкриття переговорів нібито використовувалися "як головний інструмент заподіяння шкоди іміджу Грузії".

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

Читайте також: Завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США, - прем’єр Кобахідзе

Автор: 

Грузія (1844) мітинг (753) протест (2397) Кобахідзе Іраклі (26)


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Топ коментарі
+43
Кацапська консерва відробляє пайок
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30.11.2024 14:09
+33
Чисто кацапська риторіка
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30.11.2024 14:10
+33
Українського сценарію не буде, буде білоруський!
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30.11.2024 14:10
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То скільки україців вбили за останні 100 років росіяни, дякуючи таким, як ти агітаторам?
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30.11.2024 15:48 Відповісти
Не тара піся
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30.11.2024 15:06 Відповісти
революцію робить сотня пасіонаріїв, за якими йдуть люди

а ця сотня пасіонаріїв Сакартвело зараз воює в ЗСУ, захищає Україну

тому воно так і не ладиться в них вдома
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30.11.2024 15:07 Відповісти
Скажи це Франції, США чи наприклад Голландії.
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30.11.2024 15:37 Відповісти
Грузини! Брати! Перевдягнена у вашу поліцейську форму КАЦАПСЬКА ПОТВОРА вирубає з носаря ВАШУ ЖІНКУ! Чиюсь кохану,сестру,матір... Ви що,не чоловіки??? В епоху дронів ви можете цей "спєцнаВОз" на фарш перетворити! Досить жувати шмарклі-ДІЙТЕ! Інакше ваші діти згодом ПРОКЛЯНУТЬ ВАС за те кацапське ярмо,що ви вдягаєте їм своєю нерішучістю!
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30.11.2024 15:07 Відповісти
Звичайно не чоловіки Як і білоруси, що совали квіточки в стволи калашів. Справжні чоловіки в Україні, від яких втік бандюкович і його зграя шакалів.
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30.11.2024 16:48 Відповісти
Хай не зарікається падло фсбшне
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30.11.2024 15:09 Відповісти
Мільйони на Майдан вийшли не так за ЄС, а за те, що дітей побили. Подивимося
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30.11.2024 15:11 Відповісти
А діти за що вийшли?
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30.11.2024 15:36 Відповісти
А вот дети как раз за ЕС
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30.11.2024 17:10 Відповісти
Грузин,котрому руцкій мір заплатив та дав методичку(Що означає,що не буде так як в Україні ?((Тобто,буде так як в Білорусі((А як буде в Білорусі : картинка щастя,за якою сотні тисяч репресованих та закатованих((
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30.11.2024 15:12 Відповісти
Клоун. Однак подивимося що буде далі.
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30.11.2024 15:21 Відповісти
Це залежить від того, що буде в Україні
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30.11.2024 15:50 Відповісти
нічого не буде. Утруться грузини
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30.11.2024 19:02 Відповісти
кудрявая шалашовка купленная и поставленная кремлёвской шавкой бидзиной рассказывает , что для Грузии хорошо оккупация фекалистаном их земель...тактика ПИД...раши проста как двери купить таких членососов как орбан, сиярто, фицо, бидзина, люпен и т.д проплатить их Сброд , влезть в выборы и вот результат...
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30.11.2024 15:27 Відповісти
Можливо люди самі їх вибирають. Саме ідіотське в цьому це поведінка Заходу, як дитини-недоумка, який не хоче визнавати ніякі результати крім тих які подобаються.
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30.11.2024 15:48 Відповісти
Але Америка в таких питаннях стала набагато розумнішою.
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30.11.2024 15:55 Відповісти
Та ви вже довели Грузію шо кацапня вас *бе у всі дірки.
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30.11.2024 15:35 Відповісти
Так чекайте, в Грузії вже давно український сценарій бо їх нинішня влада промосковського олігарха Іванішвілі- це такі ж колишні антиМайданівці як і наша ЗЕлена шайка коломойського.
Різниця лиш та що на Україну знов поперли москалі, а Грузія здалась без бою і обслуговує москалів в різних позах
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30.11.2024 15:38 Відповісти
оце "нове ліцо" грузинської мрії по-кацапськи - реальна совєцька хвойда *****, новий "грузинський" мальчиш-плохіш, чесно відробляє свою узько-федерастичну "банку варЄнья і корзіну пєчєнья"..
грузини, вами керують "грузинські" йуди-какаразніци з узького мІру.. чи вам повилазило?!.. ви же згодом кров'ю умиєтеся та вовком витимите: "ми жИ нє етага хатєлі..."
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30.11.2024 15:53 Відповісти
Звісно,бо сакартвели ніколи ще так багато не жили як за останні роки. Почекають кращіх часів без розмитих обіцянок. У них є час, поки Україна бере на себе всі негаразди.
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30.11.2024 15:58 Відповісти
Невже там в Грузії ні в кого зброї немає? У нас би вже давно сафарі оголосили на тих ментяр кацапських а кобахідзе на шматки б розірвали. Куди їм там до українського сценарію))
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30.11.2024 16:04 Відповісти
Что то сафари не объявили на зелену- брихлив-злодійську-гидоту…
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30.11.2024 16:12 Відповісти
Кацапська троляка заткни пельку
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30.11.2024 16:33 Відповісти
Як же ти прорашиська паскуда за свою шкуру боїшся ?
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30.11.2024 16:19 Відповісти
Просто варто нагадати рашистському манкурту Кобахідзе ,що рашистська агентура ,та його рашистські покровителі придумали для Грузії і її народу той самий метод і привід ,котрий вже спрацював в минулому в Україні у 2013 році ,(як і у випадку з "папірєдніком" в Україні,коли той відмовився від євроінтеграції України у Вільнюсі (під тиском куйла всія 3,14дерації) , на користь русифікації України,,,
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30.11.2024 16:22 Відповісти
яник із азіровим теж думали одне, а вийшло друге. Так що поживем побачимо, гнида кацапська
.
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30.11.2024 16:24 Відповісти
Боневтік і єлдак цілу ніч дивилися відеосюжети, як грузинська поліція розганяла народ Грузії і вирішили ще збільшити штат поліції і їх фінансування, бо то їх надійний захист. А майданівці будуть проплачсении агентами "5-ї колони" і звичайно краще кацапської.
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30.11.2024 16:29 Відповісти
Кобахідзе думає,що він вже бога за бороду упіймав. Віктор Фйодорович теж так думав
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30.11.2024 16:30 Відповісти
Грузія - прокидайся! Якщо зараз не разгоните цю кремлівську шоблу,будете ще десятиліття їм чоботи лизати...дітей калічити руським миром...
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30.11.2024 16:36 Відповісти
Або поженуть їх м'ясом на наступні війни . Або зараз кров'ю повернути свободу , або орки знищать весь їх генофонд .
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30.11.2024 16:41 Відповісти
А ОН С ВОРАМИ ГОВОРИЛ !?) ИЛИ ОН ЗА ВОРОВ ОТВЕЧАЕТ !?)
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30.11.2024 17:02 Відповісти
Свободу не спинити!
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30.11.2024 17:04 Відповісти
От для чого мусорня потрібна ,щоб гнобити і геноцидити народ і захищати своїх хазяїв , от чому нелох мусорні і прокурорчикам зарплати захмарні зробив
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30.11.2024 17:08 Відповісти
Не бійся ракло, тебе заріжуть не боляче.
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30.11.2024 17:29 Відповісти
Український слід вже знайшли ? 😂
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30.11.2024 17:39 Відповісти
Пам'ятаємо слова Кучми за день (чи кілька днів) до Помаранчевого Майдану: "Революції не буде!".
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30.11.2024 17:41 Відповісти
Як цю всю прокацапську сволоту заціпило на українському.
Точно українського не буде. А от сакартвельський майдан най буде.
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30.11.2024 17:48 Відповісти
прочитайте - все не так просто.
Я жив у тих місцях - ця давня стаття дуже правдива👇

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
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30.11.2024 18:40 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
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30.11.2024 18:41 Відповісти
Нічого в Грузії не вийде, більшість грузинів зневірилась після кидка Заходу в 2008 р., коли Захід практично мовчки дозволив РФ окупувати південні Абхазію і Осетію. Цих людей, які зараз виходять на протести не достатньо для зміни влади в країні, у крайньому випадку влада Грузії запросить допомогу в РФ, всіх протестувальників нагнуть, а США і ЄС висловлять глибоку стурбованість...
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30.11.2024 18:42 Відповісти
Грузія - незалежна держава????🤣
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30.11.2024 19:03 Відповісти
Так віддай владу, і пізд......й на московію!!
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30.11.2024 19:08 Відповісти
грузины такие же терпилы как и бульбаши!когда у них произошла революция роз и они встали против рашки я думал что они герои такие же как Украинцы.но позже когда ************* ***** иванишвили захватил власть то их хватило лишь на робкие попытки протеста.фактически грузия легла под рашку.один там истинный мужик и герой-Михаил Саакашвили который указал путь к свободе но эти трусы им не воспользовались.
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30.11.2024 21:37 Відповісти
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