Сценарію українського Майдану у Грузії не буде, - прем’єр-міністр Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє SOVA.

На відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і грузинська держава цього не допустить", - заявив Кобахідзе.

Прем'єр Грузії також сказав, що відповідальність за насильство під час розгону протестів лежить на "місцевій агентурі", європейських політиках та бюрократах.

За словами Кобахідзе, поліція, розганяючи протест, у такий спосіб змогла запобігти "конституційному перевороту в країні".

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"Основна відповідальність за вчорашній жорстокий мітинг лежить також на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі — п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій. Просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну та українізувати Грузію", - зазначив Кобахідзе.

Він додав, що впродовж трьох років спочатку статус кандидата, а згодом тема відкриття переговорів нібито використовувалися "як головний інструмент заподіяння шкоди іміджу Грузії".

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

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Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

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