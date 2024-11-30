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Грузинська поліція жорстоко розігнала мітингувальників у Тбілісі та затримала понад 100 осіб. ВIДЕО

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

 Про це виданню Newsgeorgia повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, усім затриманим інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство - статті 166 та 173 Кодексу адміністративних правопорушень.

Відомство заявляє, що протест "неодноразово перевищив норми, встановлені законом".

Постраждали 10 співробітників МВС. У медзакладі залишається один поліцейський із опіками різних частин тіла.

"Незважаючи на численні звернення, особи, що зібралися, пошкодили інфраструктуру мерії Тбілісі та приватних осіб у законодавчого органу, захисну огорожу парламенту, підпалили різні предмети та електропроводку, звели барикади, пошкодили вхідні ворота парламенту та камери відеоспостереження", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести в Грузії: Силовики побили журналістів. ВIДЕО

Водночас міністерство нічого не говорить про постраждалих від дій поліції демонстрантів та журналістів.

Розгін мітингу на Руставелі тривав майже 7 годин. Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей, а також інші спецзасоби.

Мітингарі намагалися побудувати барикади з того, що було під рукою: з лавок, сміттєвих баків, шин та навіть електросамокатів. У результаті сутичок травмувалися десятки людей, серед яких журналісти.

Два дні поспіль громадяни Грузії виходять на акції протесту через рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Читайте: Співробітники МЗС і Міноборони Грузії виступили проти відмови країни від євроінтеграції

Через рішення влади Грузії призупинити на 4 роки процес євроінтеграції країни співробітник генштабу Міноборони Грузії, референт з питань США та Великої Британії у Силах оборони Грузії Раті Твалавадзе залишив свою посаду. Повідомляє SOVA.

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397)


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Топ коментарі
+25
Если народ в Грузии НЕ выйдет , и не освободит страну от "грузинской мечты " . Нечего хорошего НЕ ожидает Грузию в таком случае.
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30.11.2024 09:42
+23
Ну, що? Отримали "Грузинську мрію"?
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30.11.2024 09:41
+20
Саме цікаве - по суті, повторюється "Майдан"! "Тригером" Майдану послужила відмова Януковича підписать документи, які відкривали Україні шлях до ЄС... Тут - ТА САМА ІСТОРІЯ!
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30.11.2024 09:45
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Ну, що? Отримали "Грузинську мрію"?
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30.11.2024 09:41 Відповісти
Главное что у них мир. А то что из страны зоопарк сделали и в клетках сидят то такое
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30.11.2024 11:02 Відповісти
просто наколотые апельсини треба продавать - єто бізнес, ара...
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30.11.2024 11:47 Відповісти
Беркут переїхав в Грузію?
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30.11.2024 09:42 Відповісти
Менти вони скрізь менти. Шо у Грузії, шо у спекотній Африці шо в ЗЕленій Україні.
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30.11.2024 10:45 Відповісти
Если народ в Грузии НЕ выйдет , и не освободит страну от "грузинской мечты " . Нечего хорошего НЕ ожидает Грузию в таком случае.
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30.11.2024 09:42 Відповісти
Саме цікаве - по суті, повторюється "Майдан"! "Тригером" Майдану послужила відмова Януковича підписать документи, які відкривали Україні шлях до ЄС... Тут - ТА САМА ІСТОРІЯ!
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30.11.2024 09:45 Відповісти
Согласен.
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30.11.2024 09:46 Відповісти
...- і відкривала у расію. Як бачимо, третього не буває.
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30.11.2024 09:50 Відповісти
все відбувається за кацапським сценарієм, як в Україні. Вони навмисно повторюються, щоб показати Заходу, що це їх територія.
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30.11.2024 13:14 Відповісти
І це може стати приводом для чинної влади волати: "Путін, ввєді вайска", з окупацією Грузії.
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30.11.2024 13:26 Відповісти
Треба щоб усі вийшли, бо це ваш останній шанс
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30.11.2024 09:48 Відповісти
Все, грузинський Майдан відміняється.
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30.11.2024 09:50 Відповісти
Це він так жінку ногою в лице копнув?(Герой звичайно((
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30.11.2024 09:51 Відповісти
Типовий кацап
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30.11.2024 09:58 Відповісти
Даю 100% буде 2га білорусія (не Білорусь)
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30.11.2024 09:53 Відповісти
В Грузіїї немає гідного суспільства, немає гідної армії, немає нічого, щоб змогло перемогти руцку пропаданду.......
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30.11.2024 09:54 Відповісти
Як та нога не відпаде... Кончений
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30.11.2024 09:57 Відповісти
Дивишся на ці звірства охоронців мрії грузин,і думаєш,чи це раптом не "позичений" беркут((
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30.11.2024 09:58 Відповісти
От і всі альтернативи та суть 'узького міра':
- живіть безправні і гівні під орудую нашого ставленика бандита/олігарха (як і інші смерди в рф)
- ні, вам не подобаєтсья жити рабом? тоді ми приїдем на танках і зістремо ваші міста
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30.11.2024 10:00 Відповісти
тітухани та "орли татарова" по-грузинськи..
а шо? - Зєлє нравіццца, якщо пригріла цього ригівського покидька з іншими подєльниками йаника та кацапів, та й сама Зєля на Майдані була нЕ з Українського боку барикад..
понаобирали, блін, дебіли, шо в Україні на Вироку-2019, шо у Грузіїї - "грузинську мрію", для ідіотів-какаразніц нема кордонів..
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30.11.2024 10:02 Відповісти
Грузини втратили свій шанс, перетворюються на губернію
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30.11.2024 10:06 Відповісти
Він би так кацапів ногою а не цю жінку, "герой" над слабшими. Грузию попереду чекають важки часи, від громадянської війни, до того що кацапи будуть дробити єї на анклави.
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30.11.2024 10:07 Відповісти
Цікаво, х..ло цього разу буде бойовими набоями стріляти?
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30.11.2024 10:08 Відповісти
Питання в іншому.
Чи здатний "хазяїн" звільнитися від "слуг"?
Мабуть що "слуги" заженуть його у домовину або у труну. Як кому подобається.
Мені неприйнятні обидва варіанти.
Тож роблю запаси "засобів впливу". Раптом ************?
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30.11.2024 10:08 Відповісти
Їм рецепт коктейлю надіслати?
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30.11.2024 10:24 Відповісти
Боюся, що самим знадобиться...
Схоже в нас своя "мрія ze" надовго
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30.11.2024 10:37 Відповісти
Россия нашла ответ на мирные революции - просто разгонять силой. Работает как часы. Беларусь прямо недавно.
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30.11.2024 10:30 Відповісти
Кацапська мєнтура в поліції Грузії, не інакше.
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30.11.2024 10:35 Відповісти
І бульбашня там схоже, ті такі самі бездушні роботи
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30.11.2024 10:38 Відповісти
Все це було відпрацьовано в Казазстані
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30.11.2024 10:40 Відповісти
ruZZia must die!
Fuck ruZZian naZis!
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30.11.2024 11:17 Відповісти
Поки ***** живе - воно буде колотити.
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30.11.2024 10:56 Відповісти
У грузин даже брукивки нема.
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30.11.2024 10:57 Відповісти
Більшість вирішує все. Як в Україні так і вГрузії. За меньшостью приходить ху....о з сво і починається кров та розруха.
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30.11.2024 11:05 Відповісти
У грузинів є два варіанти. Все залежить від того, що будуть знімати - бруківку чи капці...
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30.11.2024 13:17 Відповісти
Украину тоже такое ожидает если пойдем на переговоры с ******. Одним из условий перегаворав ***** выдвинул требование контроль росийскими силовиками тобишь беркутом, неокупированной на сегодня части Украины
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30.11.2024 11:06 Відповісти
Це тобі так здається
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30.11.2024 12:09 Відповісти
астанавитесь!
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30.11.2024 11:07 Відповісти
30.11.2013 почався Майдан після побиття силовиками студентів. У 2019 до влади прийшов антимайдан.
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30.11.2024 11:11 Відповісти
Ех, недопрацьовує СБУ, ой недопрацьовує...
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30.11.2024 11:20 Відповісти
Это как бы вообще российская стратегия. Россия делает какую-то гадость, но виновата не Россия, а то что России не нравится. Вот Россия делает войну, но виноват Майдан, так как он не нравится России. Наши Зелебобы впрочем такие же.
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30.11.2024 11:42 Відповісти
Россия вообще никогда ни в чем не виновата. Виноват Майдан, бандеровцы, чеченцы, Байден, англосаксы, евреи. Эта идея, что виноваты все кроме тебя очень нравится нашим зелибобам у которых виноваты тоже все, кроме них.
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30.11.2024 11:50 Відповісти
Бачиш, ХТО цьому "Василенку" "лайкає"? "Веселій Заєць" під британським прапорцем... Навіть "ніки" правильно написать українською, не можуть!
Я вже давно анекдот з цього приводу написав:
Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...
Тут не одне таке "чудо"... Є такий "Мавка Лісовий"... Я від цього придурка вже кілька місяців добиваюся пояснення, чому він, будучи ЧОЛОВІКОМ (він це підтвердив), називається "Мавка Лісовий" Адже "мавка" - це жіночий персонаж! Та ще й потролив його - назвав кілька народних українських міфологічних персонажів і попросив пояснить, що воно значить... Почав "петлять" та "дурня включать"... Вчора повторив питання... Та сама історія...
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30.11.2024 12:38 Відповісти
Это не только на цензоре. Это вообще их методичка. Россия совершает какую-то гадость и привязывает к тому или к кому-то кто ей не нравится. Я это наблюдаю всю свою жизнь. Те кто не в теме часто ведутся, так как они не понимают что те кто говорит так лжецы, которые разносят пропаганду.
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30.11.2024 13:05 Відповісти
Дякую, Яре, дав гарну ідею для прізвиська чи ніка! "Мавік Лісовий"! А ще "Мавік Польовий" та інші за міфологією...
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30.11.2024 13:23 Відповісти
Ти ще забув згадати кацапських ботів-завсєґдатаєв: анну деРМачук,петренка,дорофєєва та бласта .
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30.11.2024 14:45 Відповісти
Так я (крім них) - і ТЕБЕ пам"ятаю...
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30.11.2024 14:53 Відповісти
Це добре,що пам'ятаєш. І ,як кожен соєвий дуполиз, намагаєшся їх тут НЕ ПОМІЧАТИ-зате проти націоналіста борешся-аж зі штанців вистрибуєш.Що ж так? Ви ж вже вбили Фаріон-і вас вже нічого не "розділяє"-чим же ми такі небезпечні? НЕБЕЗПЕЧНІШІ ЗА КАЦАПІВ?
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30.11.2024 15:25 Відповісти
З тебе такий "нацоналіст" - як з гімна - куля... Назви мені п"ять вимог доктрини "інтегрального націоналізму" Донцова...
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30.11.2024 20:54 Відповісти
Война никак не связана с Майданом. Все кто говорит что они связаны - русня.
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30.11.2024 11:40 Відповісти
Ну-ну... Приклад "яника зі сталевими яйцями" вже перед очима давно... Лукашенківська БРСР... І як тобі "сталеві яйця"?
Щось від тебе "лаптями смердить"!
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30.11.2024 11:52 Відповісти
Коли за обрій заходить сонце, усіляка нечиста сила підіймає голови. Саме так і сталось 11 років тому в ніч силового розгону студентів на Майдані Незалежності.

В ту ніч звірі з погонами почали розгін мирної акції студентів, які вийшли висловити свій голос. Голос за демократичну Україну. Голос за європейську Україну. Голос за незалежну Україну.Б лизько четвертої ранку, коли журналістів стало менше, озвірілі силовики влаштували справжнє пекло під Монументом Незалежності. Вони віришили, що влада в цій країні - вони. І тому мають право бити беззбройних українців гумовими кийками та сльозогінним газом. Вчиняли так само, як пізніше чинитимуть росіяни на Сході, - били тих, хто мав при собі патріотичну символіку: прапорці, герби…

Молодь намагалась врятуватись - бігли у бік Хрещатика, найближчих двориків, де можна було сховатись у підʼїздах. Тої темної ночі студентів прихистили у Михайлівському Соборі. Брама храму залишалась відчиненою для усіх, хто біг від свавілля «Беркуту». Але перевертні в погонах так і не наважились ступити на поріг Собору.

Для майданіців ця ніч стала переломною, як і для українців з усіх куточків держави. У кожного було неприйняття. Влада побила дітей. Влада перейшла межі дозволеного.

Україна відчула себе великою родиною. І вже наступного ранку більшість громадян змінила власні плани - замість цього вони пішли на головні площі своїх сіл, містечок та великих міст. А на місці кривавого побиття студентів, зібралось всеукраїнське віче.

Саме тоді народилась «Революція Гідності». Це був лише початок довгого шляху. Українці довели, що перемога завжди на боці правди та єдності. А владою в Україні є лише народ, який і обирає в якому напрямку рухатись нашій державі. ПП.
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30.11.2024 11:46 Відповісти
Я пам'ятаю що коли вчергове з роботи йшов з медикаментами на Майдан по єдиній відкритій дорозі (зі сторони Михайлівського), то більше переживав за тітушок яких тоді керував Тадеєв і Єрмак, ніж за беркутню
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30.11.2024 15:51 Відповісти
Тєрпіли. Жодні мєнти не можуть зупинити прагнення народу. Тоді виходить у них тільки частина проти, інших всьо устраює.
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30.11.2024 12:03 Відповісти
У нас є Армія--ЗСУ , сотні тисяч патріотичних ,мотивованих , з загостреним почуттям справедливості , неймовірних , Українців -Воїнів . Тому щось подібне уже ніколи не пройде в жодної влади , а тим паче зеленої .Зелені краще тихо втекти .
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30.11.2024 12:37 Відповісти
А колись в 1989 році грузинські менти своїми тілами прикривали жінок від кийків кацапського омону
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30.11.2024 12:44 Відповісти
Нас чекає теж саме...зелені потвори мирним шляхом не підуть...накажуть ментам стріляти...і ті виконають наказ бо зассуть втратити тепле місце
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30.11.2024 12:52 Відповісти
Я б не сподівався на ветеранів. Їм буде взагалі пох після дємбєля. Вже ж бачили це з атошніками
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30.11.2024 15:52 Відповісти
Сцикуни!!!
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30.11.2024 14:25 Відповісти
Грузини! Брати! Перевдягнена у вашу поліцейську форму КАЦАПСЬКА ПОТВОРА вирубає з носаря ВАШУ ЖІНКУ! Чиюсь кохану,сестру,матір... Ви що,не чоловіки??? В епоху дронів ви можете цей "спєцнаВОз" на фарш перетворити! Досить жувати шмарклі-ДІЙТЕ! Інакше ваші діти згодом ПРОКЛЯНУТЬ ВАС за те кацапське ярмо,що ви вдягаєте їм своєю нерішучістю!
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30.11.2024 15:06 Відповісти
Грк
Грузин не міг з носака вдарити лежачу на землі жинку. Це 100% переодягнутий у форму кацапський ОМОН, який так робить завжди. Якщо грузини мають яйця, то повинні вийти та постріляти цю москальску потвору.
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30.11.2024 17:32 Відповісти
"добро пожаловать в расию"
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01.12.2024 17:17 Відповісти
 
 