Грузинська поліція жорстоко розігнала мітингувальників у Тбілісі та затримала понад 100 осіб. ВIДЕО

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Про це виданню Newsgeorgia повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, усім затриманим інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство - статті 166 та 173 Кодексу адміністративних правопорушень.

Відомство заявляє, що протест "неодноразово перевищив норми, встановлені законом".

Постраждали 10 співробітників МВС. У медзакладі залишається один поліцейський із опіками різних частин тіла.

"Незважаючи на численні звернення, особи, що зібралися, пошкодили інфраструктуру мерії Тбілісі та приватних осіб у законодавчого органу, захисну огорожу парламенту, підпалили різні предмети та електропроводку, звели барикади, пошкодили вхідні ворота парламенту та камери відеоспостереження", - йдеться в заяві.

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Водночас міністерство нічого не говорить про постраждалих від дій поліції демонстрантів та журналістів.

Розгін мітингу на Руставелі тривав майже 7 годин. Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей, а також інші спецзасоби.

Мітингарі намагалися побудувати барикади з того, що було під рукою: з лавок, сміттєвих баків, шин та навіть електросамокатів. У результаті сутичок травмувалися десятки людей, серед яких журналісти.

Два дні поспіль громадяни Грузії виходять на акції протесту через рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

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Через рішення влади Грузії призупинити на 4 роки процес євроінтеграції країни співробітник генштабу Міноборони Грузії, референт з питань США та Великої Британії у Силах оборони Грузії Раті Твалавадзе залишив свою посаду. Повідомляє SOVA.

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.