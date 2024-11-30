Грузинська поліція жорстоко розігнала мітингувальників у Тбілісі та затримала понад 100 осіб. ВIДЕО
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Про це виданню Newsgeorgia повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, усім затриманим інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство - статті 166 та 173 Кодексу адміністративних правопорушень.
Відомство заявляє, що протест "неодноразово перевищив норми, встановлені законом".
Постраждали 10 співробітників МВС. У медзакладі залишається один поліцейський із опіками різних частин тіла.
"Незважаючи на численні звернення, особи, що зібралися, пошкодили інфраструктуру мерії Тбілісі та приватних осіб у законодавчого органу, захисну огорожу парламенту, підпалили різні предмети та електропроводку, звели барикади, пошкодили вхідні ворота парламенту та камери відеоспостереження", - йдеться в заяві.
Водночас міністерство нічого не говорить про постраждалих від дій поліції демонстрантів та журналістів.
Розгін мітингу на Руставелі тривав майже 7 годин. Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей, а також інші спецзасоби.
Мітингарі намагалися побудувати барикади з того, що було під рукою: з лавок, сміттєвих баків, шин та навіть електросамокатів. У результаті сутичок травмувалися десятки людей, серед яких журналісти.
Два дні поспіль громадяни Грузії виходять на акції протесту через рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.
Через рішення влади Грузії призупинити на 4 роки процес євроінтеграції країни співробітник генштабу Міноборони Грузії, референт з питань США та Великої Британії у Силах оборони Грузії Раті Твалавадзе залишив свою посаду. Повідомляє SOVA.
Протести в Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
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- живіть безправні і гівні під орудую нашого ставленика бандита/олігарха (як і інші смерди в рф)
- ні, вам не подобаєтсья жити рабом? тоді ми приїдем на танках і зістремо ваші міста
а шо? - Зєлє нравіццца, якщо пригріла цього ригівського покидька з іншими подєльниками йаника та кацапів, та й сама Зєля на Майдані була нЕ з Українського боку барикад..
понаобирали, блін, дебіли, шо в Україні на Вироку-2019, шо у Грузіїї - "грузинську мрію", для ідіотів-какаразніц нема кордонів..
Чи здатний "хазяїн" звільнитися від "слуг"?
Мабуть що "слуги" заженуть його у домовину або у труну. Як кому подобається.
Мені неприйнятні обидва варіанти.
Тож роблю запаси "засобів впливу". Раптом ************?
Схоже в нас своя "мрія ze" надовго
Fuck ruZZian naZis!
Я вже давно анекдот з цього приводу написав:
Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...
Тут не одне таке "чудо"... Є такий "Мавка Лісовий"... Я від цього придурка вже кілька місяців добиваюся пояснення, чому він, будучи ЧОЛОВІКОМ (він це підтвердив), називається "Мавка Лісовий" Адже "мавка" - це жіночий персонаж! Та ще й потролив його - назвав кілька народних українських міфологічних персонажів і попросив пояснить, що воно значить... Почав "петлять" та "дурня включать"... Вчора повторив питання... Та сама історія...
Щось від тебе "лаптями смердить"!
В ту ніч звірі з погонами почали розгін мирної акції студентів, які вийшли висловити свій голос. Голос за демократичну Україну. Голос за європейську Україну. Голос за незалежну Україну.Б лизько четвертої ранку, коли журналістів стало менше, озвірілі силовики влаштували справжнє пекло під Монументом Незалежності. Вони віришили, що влада в цій країні - вони. І тому мають право бити беззбройних українців гумовими кийками та сльозогінним газом. Вчиняли так само, як пізніше чинитимуть росіяни на Сході, - били тих, хто мав при собі патріотичну символіку: прапорці, герби…
Молодь намагалась врятуватись - бігли у бік Хрещатика, найближчих двориків, де можна було сховатись у підʼїздах. Тої темної ночі студентів прихистили у Михайлівському Соборі. Брама храму залишалась відчиненою для усіх, хто біг від свавілля «Беркуту». Але перевертні в погонах так і не наважились ступити на поріг Собору.
Для майданіців ця ніч стала переломною, як і для українців з усіх куточків держави. У кожного було неприйняття. Влада побила дітей. Влада перейшла межі дозволеного.
Україна відчула себе великою родиною. І вже наступного ранку більшість громадян змінила власні плани - замість цього вони пішли на головні площі своїх сіл, містечок та великих міст. А на місці кривавого побиття студентів, зібралось всеукраїнське віче.
Саме тоді народилась «Революція Гідності». Це був лише початок довгого шляху. Українці довели, що перемога завжди на боці правди та єдності. А владою в Україні є лише народ, який і обирає в якому напрямку рухатись нашій державі. ПП.
Грузин не міг з носака вдарити лежачу на землі жинку. Це 100% переодягнутий у форму кацапський ОМОН, який так робить завжди. Якщо грузини мають яйця, то повинні вийти та постріляти цю москальску потвору.