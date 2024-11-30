Грузинская полиция жестоко разогнала митингующих в Тбилиси и задержала более 100 человек. ВИДЕО

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, применяя силу и спецсредства. Полиция задержала 107 протестующих

Об этом изданию Newsgeorgia сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, всем задержанным инкриминируют неповиновение требованиям полиции и мелкое хулиганство - статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.

Ведомство заявляет, что протест "неоднократно превысил нормы, установленные законом".

Пострадали 10 сотрудников МВД. В медучреждении остается один полицейский с ожогами различных частей тела.

"Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся повредили инфраструктуру мэрии Тбилиси и частных лиц у законодательного органа, защитное ограждение парламента, подожгли различные предметы и электропроводку, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения", - говорится в заявлении.

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В то же время министерство ничего не говорит о пострадавших от действий полиции демонстрантов и журналистов.

Разгон митинга на Руставели продолжался почти 7 часов. Силовики использовали против митингующих водометы, капсулы с газом, перцовый спрей, а также другие спецсредства.

Митингующие пытались построить баррикады из того, что было под рукой: из скамеек, мусорных баков, шин и даже электросамокатов. В результате столкновений травмировались десятки людей, среди которых журналисты.

Два дня подряд граждане Грузии выходят на акции протеста из-за решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

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Из-за решения властей Грузии приостановить на 4 года процесс евроинтеграции страны сотрудник генштаба Минобороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул свою должность. Сообщает SOVA.

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.