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Грузинская полиция жестоко разогнала митингующих в Тбилиси и задержала более 100 человек. ВИДЕО

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, применяя силу и спецсредства. Полиция задержала 107 протестующих

Об этом изданию Newsgeorgia сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, всем задержанным инкриминируют неповиновение требованиям полиции и мелкое хулиганство - статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.

Ведомство заявляет, что протест "неоднократно превысил нормы, установленные законом".

Пострадали 10 сотрудников МВД. В медучреждении остается один полицейский с ожогами различных частей тела.

"Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся повредили инфраструктуру мэрии Тбилиси и частных лиц у законодательного органа, защитное ограждение парламента, подожгли различные предметы и электропроводку, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения", - говорится в заявлении.

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В то же время министерство ничего не говорит о пострадавших от действий полиции демонстрантов и журналистов.

Разгон митинга на Руставели продолжался почти 7 часов. Силовики использовали против митингующих водометы, капсулы с газом, перцовый спрей, а также другие спецсредства.

Митингующие пытались построить баррикады из того, что было под рукой: из скамеек, мусорных баков, шин и даже электросамокатов. В результате столкновений травмировались десятки людей, среди которых журналисты.

Два дня подряд граждане Грузии выходят на акции протеста из-за решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

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Из-за решения властей Грузии приостановить на 4 года процесс евроинтеграции страны сотрудник генштаба Минобороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул свою должность. Сообщает SOVA.

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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Грузия (4499) протест (5854)


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Топ комментарии
+25
Если народ в Грузии НЕ выйдет , и не освободит страну от "грузинской мечты " . Нечего хорошего НЕ ожидает Грузию в таком случае.
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30.11.2024 09:42
+23
Ну, що? Отримали "Грузинську мрію"?
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30.11.2024 09:41
+20
Саме цікаве - по суті, повторюється "Майдан"! "Тригером" Майдану послужила відмова Януковича підписать документи, які відкривали Україні шлях до ЄС... Тут - ТА САМА ІСТОРІЯ!
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30.11.2024 09:45
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Ну, що? Отримали "Грузинську мрію"?
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30.11.2024 09:41 Ответить
Главное что у них мир. А то что из страны зоопарк сделали и в клетках сидят то такое
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30.11.2024 11:02 Ответить
просто наколотые апельсини треба продавать - єто бізнес, ара...
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30.11.2024 11:47 Ответить
Беркут переїхав в Грузію?
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30.11.2024 09:42 Ответить
Менти вони скрізь менти. Шо у Грузії, шо у спекотній Африці шо в ЗЕленій Україні.
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30.11.2024 10:45 Ответить
Если народ в Грузии НЕ выйдет , и не освободит страну от "грузинской мечты " . Нечего хорошего НЕ ожидает Грузию в таком случае.
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30.11.2024 09:42 Ответить
Саме цікаве - по суті, повторюється "Майдан"! "Тригером" Майдану послужила відмова Януковича підписать документи, які відкривали Україні шлях до ЄС... Тут - ТА САМА ІСТОРІЯ!
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30.11.2024 09:45 Ответить
Согласен.
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30.11.2024 09:46 Ответить
...- і відкривала у расію. Як бачимо, третього не буває.
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30.11.2024 09:50 Ответить
все відбувається за кацапським сценарієм, як в Україні. Вони навмисно повторюються, щоб показати Заходу, що це їх територія.
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30.11.2024 13:14 Ответить
І це може стати приводом для чинної влади волати: "Путін, ввєді вайска", з окупацією Грузії.
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30.11.2024 13:26 Ответить
Треба щоб усі вийшли, бо це ваш останній шанс
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30.11.2024 09:48 Ответить
Все, грузинський Майдан відміняється.
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30.11.2024 09:50 Ответить
Це він так жінку ногою в лице копнув?(Герой звичайно((
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30.11.2024 09:51 Ответить
Типовий кацап
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30.11.2024 09:58 Ответить
Даю 100% буде 2га білорусія (не Білорусь)
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30.11.2024 09:53 Ответить
В Грузіїї немає гідного суспільства, немає гідної армії, немає нічого, щоб змогло перемогти руцку пропаданду.......
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30.11.2024 09:54 Ответить
Як та нога не відпаде... Кончений
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30.11.2024 09:57 Ответить
Дивишся на ці звірства охоронців мрії грузин,і думаєш,чи це раптом не "позичений" беркут((
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30.11.2024 09:58 Ответить
От і всі альтернативи та суть 'узького міра':
- живіть безправні і гівні під орудую нашого ставленика бандита/олігарха (як і інші смерди в рф)
- ні, вам не подобаєтсья жити рабом? тоді ми приїдем на танках і зістремо ваші міста
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30.11.2024 10:00 Ответить
тітухани та "орли татарова" по-грузинськи..
а шо? - Зєлє нравіццца, якщо пригріла цього ригівського покидька з іншими подєльниками йаника та кацапів, та й сама Зєля на Майдані була нЕ з Українського боку барикад..
понаобирали, блін, дебіли, шо в Україні на Вироку-2019, шо у Грузіїї - "грузинську мрію", для ідіотів-какаразніц нема кордонів..
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30.11.2024 10:02 Ответить
Грузини втратили свій шанс, перетворюються на губернію
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30.11.2024 10:06 Ответить
Він би так кацапів ногою а не цю жінку, "герой" над слабшими. Грузию попереду чекають важки часи, від громадянської війни, до того що кацапи будуть дробити єї на анклави.
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30.11.2024 10:07 Ответить
Цікаво, х..ло цього разу буде бойовими набоями стріляти?
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30.11.2024 10:08 Ответить
Питання в іншому.
Чи здатний "хазяїн" звільнитися від "слуг"?
Мабуть що "слуги" заженуть його у домовину або у труну. Як кому подобається.
Мені неприйнятні обидва варіанти.
Тож роблю запаси "засобів впливу". Раптом ************?
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30.11.2024 10:08 Ответить
Їм рецепт коктейлю надіслати?
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30.11.2024 10:24 Ответить
Боюся, що самим знадобиться...
Схоже в нас своя "мрія ze" надовго
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30.11.2024 10:37 Ответить
Россия нашла ответ на мирные революции - просто разгонять силой. Работает как часы. Беларусь прямо недавно.
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30.11.2024 10:30 Ответить
Кацапська мєнтура в поліції Грузії, не інакше.
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30.11.2024 10:35 Ответить
І бульбашня там схоже, ті такі самі бездушні роботи
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30.11.2024 10:38 Ответить
Все це було відпрацьовано в Казазстані
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30.11.2024 10:40 Ответить
ruZZia must die!
Fuck ruZZian naZis!
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30.11.2024 11:17 Ответить
Поки ***** живе - воно буде колотити.
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30.11.2024 10:56 Ответить
У грузин даже брукивки нема.
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30.11.2024 10:57 Ответить
Більшість вирішує все. Як в Україні так і вГрузії. За меньшостью приходить ху....о з сво і починається кров та розруха.
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30.11.2024 11:05 Ответить
У грузинів є два варіанти. Все залежить від того, що будуть знімати - бруківку чи капці...
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30.11.2024 13:17 Ответить
Украину тоже такое ожидает если пойдем на переговоры с ******. Одним из условий перегаворав ***** выдвинул требование контроль росийскими силовиками тобишь беркутом, неокупированной на сегодня части Украины
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30.11.2024 11:06 Ответить
Це тобі так здається
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30.11.2024 12:09 Ответить
астанавитесь!
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30.11.2024 11:07 Ответить
30.11.2013 почався Майдан після побиття силовиками студентів. У 2019 до влади прийшов антимайдан.
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30.11.2024 11:11 Ответить
Ех, недопрацьовує СБУ, ой недопрацьовує...
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30.11.2024 11:20 Ответить
Это как бы вообще российская стратегия. Россия делает какую-то гадость, но виновата не Россия, а то что России не нравится. Вот Россия делает войну, но виноват Майдан, так как он не нравится России. Наши Зелебобы впрочем такие же.
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30.11.2024 11:42 Ответить
Россия вообще никогда ни в чем не виновата. Виноват Майдан, бандеровцы, чеченцы, Байден, англосаксы, евреи. Эта идея, что виноваты все кроме тебя очень нравится нашим зелибобам у которых виноваты тоже все, кроме них.
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30.11.2024 11:50 Ответить
Бачиш, ХТО цьому "Василенку" "лайкає"? "Веселій Заєць" під британським прапорцем... Навіть "ніки" правильно написать українською, не можуть!
Я вже давно анекдот з цього приводу написав:
Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...
Тут не одне таке "чудо"... Є такий "Мавка Лісовий"... Я від цього придурка вже кілька місяців добиваюся пояснення, чому він, будучи ЧОЛОВІКОМ (він це підтвердив), називається "Мавка Лісовий" Адже "мавка" - це жіночий персонаж! Та ще й потролив його - назвав кілька народних українських міфологічних персонажів і попросив пояснить, що воно значить... Почав "петлять" та "дурня включать"... Вчора повторив питання... Та сама історія...
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30.11.2024 12:38 Ответить
Это не только на цензоре. Это вообще их методичка. Россия совершает какую-то гадость и привязывает к тому или к кому-то кто ей не нравится. Я это наблюдаю всю свою жизнь. Те кто не в теме часто ведутся, так как они не понимают что те кто говорит так лжецы, которые разносят пропаганду.
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30.11.2024 13:05 Ответить
Дякую, Яре, дав гарну ідею для прізвиська чи ніка! "Мавік Лісовий"! А ще "Мавік Польовий" та інші за міфологією...
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30.11.2024 13:23 Ответить
Ти ще забув згадати кацапських ботів-завсєґдатаєв: анну деРМачук,петренка,дорофєєва та бласта .
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30.11.2024 14:45 Ответить
Так я (крім них) - і ТЕБЕ пам"ятаю...
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30.11.2024 14:53 Ответить
Це добре,що пам'ятаєш. І ,як кожен соєвий дуполиз, намагаєшся їх тут НЕ ПОМІЧАТИ-зате проти націоналіста борешся-аж зі штанців вистрибуєш.Що ж так? Ви ж вже вбили Фаріон-і вас вже нічого не "розділяє"-чим же ми такі небезпечні? НЕБЕЗПЕЧНІШІ ЗА КАЦАПІВ?
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30.11.2024 15:25 Ответить
З тебе такий "нацоналіст" - як з гімна - куля... Назви мені п"ять вимог доктрини "інтегрального націоналізму" Донцова...
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30.11.2024 20:54 Ответить
Война никак не связана с Майданом. Все кто говорит что они связаны - русня.
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30.11.2024 11:40 Ответить
Ну-ну... Приклад "яника зі сталевими яйцями" вже перед очима давно... Лукашенківська БРСР... І як тобі "сталеві яйця"?
Щось від тебе "лаптями смердить"!
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30.11.2024 11:52 Ответить
Коли за обрій заходить сонце, усіляка нечиста сила підіймає голови. Саме так і сталось 11 років тому в ніч силового розгону студентів на Майдані Незалежності.

В ту ніч звірі з погонами почали розгін мирної акції студентів, які вийшли висловити свій голос. Голос за демократичну Україну. Голос за європейську Україну. Голос за незалежну Україну.Б лизько четвертої ранку, коли журналістів стало менше, озвірілі силовики влаштували справжнє пекло під Монументом Незалежності. Вони віришили, що влада в цій країні - вони. І тому мають право бити беззбройних українців гумовими кийками та сльозогінним газом. Вчиняли так само, як пізніше чинитимуть росіяни на Сході, - били тих, хто мав при собі патріотичну символіку: прапорці, герби…

Молодь намагалась врятуватись - бігли у бік Хрещатика, найближчих двориків, де можна було сховатись у підʼїздах. Тої темної ночі студентів прихистили у Михайлівському Соборі. Брама храму залишалась відчиненою для усіх, хто біг від свавілля «Беркуту». Але перевертні в погонах так і не наважились ступити на поріг Собору.

Для майданіців ця ніч стала переломною, як і для українців з усіх куточків держави. У кожного було неприйняття. Влада побила дітей. Влада перейшла межі дозволеного.

Україна відчула себе великою родиною. І вже наступного ранку більшість громадян змінила власні плани - замість цього вони пішли на головні площі своїх сіл, містечок та великих міст. А на місці кривавого побиття студентів, зібралось всеукраїнське віче.

Саме тоді народилась «Революція Гідності». Це був лише початок довгого шляху. Українці довели, що перемога завжди на боці правди та єдності. А владою в Україні є лише народ, який і обирає в якому напрямку рухатись нашій державі. ПП.
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30.11.2024 11:46 Ответить
Я пам'ятаю що коли вчергове з роботи йшов з медикаментами на Майдан по єдиній відкритій дорозі (зі сторони Михайлівського), то більше переживав за тітушок яких тоді керував Тадеєв і Єрмак, ніж за беркутню
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30.11.2024 15:51 Ответить
Тєрпіли. Жодні мєнти не можуть зупинити прагнення народу. Тоді виходить у них тільки частина проти, інших всьо устраює.
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30.11.2024 12:03 Ответить
У нас є Армія--ЗСУ , сотні тисяч патріотичних ,мотивованих , з загостреним почуттям справедливості , неймовірних , Українців -Воїнів . Тому щось подібне уже ніколи не пройде в жодної влади , а тим паче зеленої .Зелені краще тихо втекти .
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30.11.2024 12:37 Ответить
А колись в 1989 році грузинські менти своїми тілами прикривали жінок від кийків кацапського омону
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30.11.2024 12:44 Ответить
Нас чекає теж саме...зелені потвори мирним шляхом не підуть...накажуть ментам стріляти...і ті виконають наказ бо зассуть втратити тепле місце
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30.11.2024 12:52 Ответить
Я б не сподівався на ветеранів. Їм буде взагалі пох після дємбєля. Вже ж бачили це з атошніками
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30.11.2024 15:52 Ответить
Сцикуни!!!
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30.11.2024 14:25 Ответить
Грузини! Брати! Перевдягнена у вашу поліцейську форму КАЦАПСЬКА ПОТВОРА вирубає з носаря ВАШУ ЖІНКУ! Чиюсь кохану,сестру,матір... Ви що,не чоловіки??? В епоху дронів ви можете цей "спєцнаВОз" на фарш перетворити! Досить жувати шмарклі-ДІЙТЕ! Інакше ваші діти згодом ПРОКЛЯНУТЬ ВАС за те кацапське ярмо,що ви вдягаєте їм своєю нерішучістю!
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30.11.2024 15:06 Ответить
Грк
Грузин не міг з носака вдарити лежачу на землі жинку. Це 100% переодягнутий у форму кацапський ОМОН, який так робить завжди. Якщо грузини мають яйця, то повинні вийти та постріляти цю москальску потвору.
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30.11.2024 17:32 Ответить
"добро пожаловать в расию"
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01.12.2024 17:17 Ответить
 
 