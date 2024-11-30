Грузинская полиция жестоко разогнала митингующих в Тбилиси и задержала более 100 человек. ВИДЕО
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, применяя силу и спецсредства. Полиция задержала 107 протестующих
Об этом изданию Newsgeorgia сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, всем задержанным инкриминируют неповиновение требованиям полиции и мелкое хулиганство - статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.
Ведомство заявляет, что протест "неоднократно превысил нормы, установленные законом".
Пострадали 10 сотрудников МВД. В медучреждении остается один полицейский с ожогами различных частей тела.
"Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся повредили инфраструктуру мэрии Тбилиси и частных лиц у законодательного органа, защитное ограждение парламента, подожгли различные предметы и электропроводку, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения", - говорится в заявлении.
В то же время министерство ничего не говорит о пострадавших от действий полиции демонстрантов и журналистов.
Разгон митинга на Руставели продолжался почти 7 часов. Силовики использовали против митингующих водометы, капсулы с газом, перцовый спрей, а также другие спецсредства.
Митингующие пытались построить баррикады из того, что было под рукой: из скамеек, мусорных баков, шин и даже электросамокатов. В результате столкновений травмировались десятки людей, среди которых журналисты.
Два дня подряд граждане Грузии выходят на акции протеста из-за решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
Из-за решения властей Грузии приостановить на 4 года процесс евроинтеграции страны сотрудник генштаба Минобороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул свою должность. Сообщает SOVA.
Протесты в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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- живіть безправні і гівні під орудую нашого ставленика бандита/олігарха (як і інші смерди в рф)
- ні, вам не подобаєтсья жити рабом? тоді ми приїдем на танках і зістремо ваші міста
а шо? - Зєлє нравіццца, якщо пригріла цього ригівського покидька з іншими подєльниками йаника та кацапів, та й сама Зєля на Майдані була нЕ з Українського боку барикад..
понаобирали, блін, дебіли, шо в Україні на Вироку-2019, шо у Грузіїї - "грузинську мрію", для ідіотів-какаразніц нема кордонів..
Чи здатний "хазяїн" звільнитися від "слуг"?
Мабуть що "слуги" заженуть його у домовину або у труну. Як кому подобається.
Мені неприйнятні обидва варіанти.
Тож роблю запаси "засобів впливу". Раптом ************?
Схоже в нас своя "мрія ze" надовго
Fuck ruZZian naZis!
Я вже давно анекдот з цього приводу написав:
Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...
Тут не одне таке "чудо"... Є такий "Мавка Лісовий"... Я від цього придурка вже кілька місяців добиваюся пояснення, чому він, будучи ЧОЛОВІКОМ (він це підтвердив), називається "Мавка Лісовий" Адже "мавка" - це жіночий персонаж! Та ще й потролив його - назвав кілька народних українських міфологічних персонажів і попросив пояснить, що воно значить... Почав "петлять" та "дурня включать"... Вчора повторив питання... Та сама історія...
Щось від тебе "лаптями смердить"!
В ту ніч звірі з погонами почали розгін мирної акції студентів, які вийшли висловити свій голос. Голос за демократичну Україну. Голос за європейську Україну. Голос за незалежну Україну.Б лизько четвертої ранку, коли журналістів стало менше, озвірілі силовики влаштували справжнє пекло під Монументом Незалежності. Вони віришили, що влада в цій країні - вони. І тому мають право бити беззбройних українців гумовими кийками та сльозогінним газом. Вчиняли так само, як пізніше чинитимуть росіяни на Сході, - били тих, хто мав при собі патріотичну символіку: прапорці, герби…
Молодь намагалась врятуватись - бігли у бік Хрещатика, найближчих двориків, де можна було сховатись у підʼїздах. Тої темної ночі студентів прихистили у Михайлівському Соборі. Брама храму залишалась відчиненою для усіх, хто біг від свавілля «Беркуту». Але перевертні в погонах так і не наважились ступити на поріг Собору.
Для майданіців ця ніч стала переломною, як і для українців з усіх куточків держави. У кожного було неприйняття. Влада побила дітей. Влада перейшла межі дозволеного.
Україна відчула себе великою родиною. І вже наступного ранку більшість громадян змінила власні плани - замість цього вони пішли на головні площі своїх сіл, містечок та великих міст. А на місці кривавого побиття студентів, зібралось всеукраїнське віче.
Саме тоді народилась «Революція Гідності». Це був лише початок довгого шляху. Українці довели, що перемога завжди на боці правди та єдності. А владою в Україні є лише народ, який і обирає в якому напрямку рухатись нашій державі. ПП.
Грузин не міг з носака вдарити лежачу на землі жинку. Це 100% переодягнутий у форму кацапський ОМОН, який так робить завжди. Якщо грузини мають яйця, то повинні вийти та постріляти цю москальску потвору.