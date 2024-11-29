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Протесты в Грузии: Силовики избили журналистов. ВИДЕО

Во время протестов в Грузии силовики применяли силу к журналистам, в результате чего пострадали полтора десятка медийщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Tavisupleba.

Отмечается, что силовики были агрессивны к журналистам. К некоторым из них применяли силу, слезоточивый газ.

Среди пострадавших журналист и ведущий телеканала Formula Гурам Рогава, которому разбили голову, а изо рта и носа шла кровь.

Также пострадал оператор телеканала Pirveli.

От действий силовиков пострадали около 15 сотрудников различных СМИ. Журналисту publika.ge Александру Кешелашвили сломали нас, а оборудование конфисковали. Впоследствии его задержали.

Силовики у Грузії під час протестів били журналістів

Также читайте: Выборы в Грузии: Оппозиция не признает результаты выборов в парламент и готовится к протестам

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинская полиция разгоняет митинг в Тбилиси, - СМИ

Автор: 

Грузия (4499) журналистика (3285) протест (5854)


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Топ комментарии
+31
Повторюю-брати грузини це ваш останній шанс зберегти свободу та незалежність...
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29.11.2024 09:32
+24
Так буває, коли мудрий нарід обирає "Узьку мрію" та проєкт Мацкви. Україна 2019 тому гарний приклад.
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29.11.2024 09:36
+17
Офігєнная у ніх грузинська мрія, у нас чесніше було - партія риго-аналів, назва каже сама за себе. В принципі, еволюціонувала у зажопу, а зараз у партію "агрохламідія нє уінават".

На Закарпатті депутат ОПЗЖ Каськів змушує підприємців продати землю під гірськолижний курорт, "слуга народу" Арахамія підтримує проєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3522169
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29.11.2024 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Повторюю-брати грузини це ваш останній шанс зберегти свободу та незалежність...
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29.11.2024 09:32 Ответить
Після бухенвальду міхи нічому дивуватися не треба.
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29.11.2024 12:24 Ответить
Даааа, турне у фуре з мацоні та кінзою на користь не пішли.
А у Києві був халявний пентхауз, робоча сосна та шашлики з суші та хачапурі.
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29.11.2024 14:08 Ответить
Останній шанс випадає, коли ти вступаєш в двобій з суперником, який в 100 раз сильніший за тебе. А якщо ти хитрістю відстроковуєш цей двобій, чекаєш часу, коли суперник ослабне, то шанси в тебе ще будуть, бо ти принаймні ще будеш живим.
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29.11.2024 12:55 Ответить
Офігєнная у ніх грузинська мрія, у нас чесніше було - партія риго-аналів, назва каже сама за себе. В принципі, еволюціонувала у зажопу, а зараз у партію "агрохламідія нє уінават".

На Закарпатті депутат ОПЗЖ Каськів змушує підприємців продати землю під гірськолижний курорт, "слуга народу" Арахамія підтримує проєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3522169
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29.11.2024 09:33 Ответить
КаськОв це те гімно що було в пора,що з лижником заморським контракти підписувало?
Не знав шо воно було в ожопівже.
*****,які дебіли голосують за таких виродків?
Ну а ахлохламідія звісно,це ж закон природи
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29.11.2024 10:27 Ответить
Это тот Каськив, который "Пора"?
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29.11.2024 11:38 Ответить
Так, тільки не "той", а "те". Бо "воно" воно.

Вище я навів цитату, тому й займенника не чіпав.
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29.11.2024 12:05 Ответить
Редкая сволочь. А как на сцене Майдана шарфиком махал!
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29.11.2024 12:13 Ответить
Еще один кандидат на вступление в Ось Зла.
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29.11.2024 09:34 Ответить
Так буває, коли мудрий нарід обирає "Узьку мрію" та проєкт Мацкви. Україна 2019 тому гарний приклад.
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29.11.2024 09:36 Ответить
Скоріш трагічний приклад.
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29.11.2024 19:32 Ответить
Це ще раз доказує, що з москальскими гнідами та запродянцями треба боротися, бо інакше після війни знов будуть російські партії в Верховній Раді. Потрібен закон, що поки громадянин України не пройде екзамен з рідної мови він не отримає статус виборця і можливість голосувати за депутата та президента.
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29.11.2024 09:36 Ответить
Українську мову рідною вважають 78 % опитаних українців, хоча ще у 2006 році таких було трохи більш ніж половина - 52 %.
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29.11.2024 09:49 Ответить
Якщо втратити все Лівобережжя, то Україна взагалі буде геть ураїномовна...
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29.11.2024 11:40 Ответить
Размєчьтался...
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29.11.2024 16:59 Ответить
Особливо Ужгород ((
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29.11.2024 17:33 Ответить
Це не допоможе. Треба вивчати минуле людей. Якщо є політичні, освітні та бізнес зв'язки з московією - нах.
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29.11.2024 10:30 Ответить
Щось мені це нагадує ((
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29.11.2024 09:38 Ответить
заганяють в стойло як скотів. виродки кацапські.
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29.11.2024 09:44 Ответить
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29.11.2024 09:45 Ответить
У нас після побиття сьудентів зібрався 1 млн. Чи збереться в Грузії 100 тис?
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29.11.2024 10:00 Ответить
Ні
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29.11.2024 10:19 Ответить
населення всієї країни і 4 не дотягує. пинципово ні
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29.11.2024 10:28 Ответить
Грузинам треба боротися за Європейську мрію щоб не потрапити в ГУЛАГ "русского міра".
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29.11.2024 10:01 Ответить
чим боротися, вилами з орєшніком?
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29.11.2024 13:22 Ответить
Зверніть увагу - коли був Саакашвілі - багато хто свистів про некорумпованих грузинських силовиків. Але пройшов час - некорумповані грузинські "силовики" переметнулися до того, хто більше платить - скрізь "силовики" отакі - продажний мусор завжди залишиться продажним мусором.
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29.11.2024 10:14 Ответить
Провалився у часі?
Коли той Саакашвілі був.
Вже скільки часу пройшло.
Кацапська мрія вже давно їх реформувала під себе.
А взагалі, поліцаї, то завжди прислуга влади і їм без різниці якій.
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29.11.2024 10:36 Ответить
Отож. Дивимося на Грузію, а думаємо про Україну. І про українських "поліцаїв". Прокурорів-інвалідів, продажних суддів, сліпих і глухих дбр-івців та беб-івців, розносчиків повісток сбу-шників...
І взагалі про усю ораву ненаситних державних пройдисвітів.
Якщо після війни оця орава залишиться - ... Якщо ця орава ще дасть перемогти...
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29.11.2024 11:12 Ответить
ну вот вам и Грузинская мрия и путлеровский членосос бидзина...
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29.11.2024 10:16 Ответить
Грузинська ментовня вже лупцює жінок? Чи то " кацаська мрія" мордорську підвезла?
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29.11.2024 10:24 Ответить
Там і їх продажні силовики , і звісно кацапські.
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29.11.2024 10:50 Ответить
пізно грузини всралися. ну, оті справжні горді незламні діти кавказа.
їх перемогли пластилінові грузінчики, що втомилися від війни, і кацапські гроші.
у результаті отримають рабство за миску щєй. хай подивляться на сухумі, на гагру, на піцунду.
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29.11.2024 10:30 Ответить
Чисто кацапський сценарій, який вони опробуаали в Україні під час Майдану.

Все по шаблону.
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29.11.2024 10:30 Ответить
Сакартвело, це і є справді ваша грузинська мрія, щоб узкі товкли вас пикою об асфальт та кийками по обличчу???? Бо це вас не грузіни товчуть, ви розумієте???
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29.11.2024 10:37 Ответить
Грузинских силовиков там наверное было процентов десять.
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29.11.2024 10:40 Ответить
накуя видумувати щось нове, якщо все давно обкатано на україні?
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29.11.2024 10:40 Ответить
Мусор - це завжди мусор, будь якой національністі. жодна адекватна людина не стане мусором. хороший мусор - це дохлий мусор.
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29.11.2024 10:44 Ответить
Слово за збройними силами Грузіі
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29.11.2024 10:46 Ответить
Кому кому .? ти що знущаєшся .
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29.11.2024 11:50 Ответить
Після нашої перемоги , всіх силовиків на броні ,потрібно замінити хлопцями , що воювали .
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29.11.2024 10:49 Ответить
малоймовірно ..а куди подіти вгодованих мусорських бичків ?
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29.11.2024 11:06 Ответить
Наводити лад на територіях бойових дій ( розмінування , трупи , озеленіння ...) там роботи буде на кілька десятків років .
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29.11.2024 11:11 Ответить
Вони вже в більшості встигнуть заробити собі на немаленьку ( Вам і не снилось) пенсію з 40 років. Так що Ви їх ще і "годувати" будете зобовязані.
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29.11.2024 11:22 Ответить
Ви думаєте , що їм залишать ті пенсії ? Сумніваюсь , бо на вибори підуть ті партії , ті що воювали . Як раніше вже не буде , війна , це межа неповернення в минуле .Все зміниться на краще.
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29.11.2024 11:28 Ответить
Звичайно залишать. А ще проіндексують разом з тими що насправді воювали, як це відбувається зараз. Ніхто не буде розділяти (відокремлювати) силовиків на категорії, крім тих у кого буде посвідчення УБД. А такі документи у нас, як Ви самі знаєте або купляються нараз, або організується відрядження на 20-ю лінію на місяц і - вуаля ти вже власник посвідчення УБД. Та і без посвідчення УБД іде індексація для цієї категорії населення - псів влади.
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29.11.2024 11:52 Ответить
Пане будуть , всіх будуть перевіряти перед тим як . І взагалі вибори пройдуть після очищення . Не буде так як було , а якщо спробують як було то їх чекає громадянська , все сміття втече .
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29.11.2024 12:02 Ответить
От до речі хто то буде робити ? Хлопці що були на війні ? Ні .Саме робота для відгодованих бичків )
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29.11.2024 11:13 Ответить
і Ви гадаєте ці вгодовані бички просто так собі погодяться і підуть? ..а за ними і коркмповані прокурори. судді і тиди ?
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29.11.2024 11:16 Ответить
Ви думаєте , що їх залишать на їх посадах хлопці що воювали, і які підуть на вибори, і за яких проголосує більшість ?
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29.11.2024 11:31 Ответить
я думаю що їм може не вистачити організованності
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29.11.2024 11:33 Ответить
Помиляєтеся , і побачите ) Впевнена в тому , бо знаю щось, чого не знаєте ви . Але тут розповідати не буду , бо скрізь зелені вуха тирчать .
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29.11.2024 11:39 Ответить
ваші слова та богу у вуха
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29.11.2024 11:45 Ответить
Пане ,у хлопців , що пройшли війну ( інваліди , по віку уже не підлягають мобілізації ) у тих хто на фронті , у їх родин , у родин в яких загинули рідні на війні ,загострене відчуття справедливості , вони не допустять сміття до влади . Так , можливо нас чекає громадянська , але як було уже не буде .
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29.11.2024 12:14 Ответить
ну от болотні істоти громадянською і скористуються ((
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29.11.2024 12:16 Ответить
дуже сподіваюсь що сміття не допустять..але ж 73% з неба не впали
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29.11.2024 12:19 Ответить
Пане , коли хлопці ліквідують помийку г+г , а перед тим на цьому ж каналі розкажуть всю правду , то від 73 процентів залишиться тільки пшик. Ця громадянська буде не більше одного дня . Все буде добре .
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29.11.2024 12:25 Ответить
Якбижто. Скоріше вони оберуть ряжених військових с роліксами і волонтерів з іспанськими віллами і зв'язками з фіалою і пінчуком
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29.11.2024 17:47 Ответить
Пане ви не зрозуміли . Військові справжні , ті що дійсно воювали , воюють ,створюють уряд порятунку . Ті що мають "липові посвідчення " не сунуться, бо у них немає побратимів , ви зрозуміли ?
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29.11.2024 17:57 Ответить
яскравий приклад татаров ... ******** що при зеленському відповідає за силовий блок.

"Хто такий Татаров

Олег Татаров у 2011-2014 роках обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС - керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він займався питаннями затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них.

"
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29.11.2024 11:20 Ответить
Якщо татаров успіє втекти , то йому повезе . Він має сидіти на довічному.
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29.11.2024 11:32 Ответить
При такій неповазі до поліції хто захоче туди піти. Якщо поліцейський для українців гірше бандита, буквально сміття.
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29.11.2024 11:28 Ответить
враховуючи прапор під яким спілкуєтесь ..дозвольте нам самим формувати ставлення до мусорів.
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29.11.2024 11:34 Ответить
Ніде поліцейські не ангели. Така професія. Але все одно їх поважають. Україна завжди ставить в приклад Європу. Є відео емоційної промови Штайнмаєра перед суспільством, після розгону демонстрації він назвав поліцейських героями які рятують країну.
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29.11.2024 11:48 Ответить
ну ..як доживемо до рівня корупції в Німеччині чи США - я погоджусь..а поки вони "мусор"
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29.11.2024 12:18 Ответить
і знову ж таки ..ви не плутайте сміття з якого ще є якась користь ..з совковим анахронізмом генетично спотвореним "мусором"
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29.11.2024 11:46 Ответить
Це вам грузини початок руССкого миру, а консультації вам можуть дати грузинський воїни, які допомогають нам від нього позбавитися, вони його бачили.
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29.11.2024 10:51 Ответить
Без збройного опору та крові путінськи мусори, фсб та гру з Грузії не підуть. Грузини зараз вибирають майбутне своїх дітей.
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29.11.2024 10:54 Ответить
Вівцям щось мирно вимагати у вовків недолуго , вівцям треба озброюватись і знищувати вовків , інакше ніяк. Це всеодно що ***** просити що би він нас залишив в покої , а мали би ЯЗ , а бо достатньо іншою зброї , він не поліз . Те що війна буде було зрозуміло ще з 90х , бо були різні провокації , а ситуація з Тузлою чітко вказувала на майбутню війну , тоді в нас армія була ще не по зубам московії , і як можна було бачачи все це так розброїтись .
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29.11.2024 11:02 Ответить
Тупорилі виборці, і як результат зрадники у владі...
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29.11.2024 11:13 Ответить
У нас власти кстати тоже стали применять "титушек" - мутных качков, спортсменов в масках. Как только где-то протест - они появляются и начинают гасить людей. Налицо экспорт кремлядских технологий борьбы с митингующими. Грузинам (казахам и всем остальным, кто живет в аналогичной ситуации) нужно понять - они уже живут в оккупированной стране. И здесь поможет только одно - вооруженная борьба.
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29.11.2024 11:28 Ответить
Чи не пора вже мєнтам надувні кульки і квіти дарувати?. Може подобрішають. Білоруси не дадуть збрехати.
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29.11.2024 11:38 Ответить
Бульбаші "нє хатєлі так как в Украінє", отримали так як у Білорусі.
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29.11.2024 11:44 Ответить
На Грузії кацапи обкатують те, що потім зроблять в Україні. Як у них після війни зміг прийти до влади прокацапський уряд? Хоча чому я дивуюся, в нас гундосий Калігула-узурпвтор при владі, обраний на демократичних виборах.
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29.11.2024 11:43 Ответить
Побили журналістів ! попробуй розберись де журналіст де "протестант" - всі як один то з камерою то з смартфоном . І взагалі поліція прийшла розганяти все це діло без екіперовки .
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29.11.2024 11:45 Ответить
Грузинська СРСР....сцикуни!!! Сосіть у кацапів
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29.11.2024 13:53 Ответить
У цьому срекназі нема грузин. Це збірні отряди з абхазів, осетин та росіян грузинського походження. Тобто всі, хто розуміє грузинську мову.
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29.11.2024 14:36 Ответить
як кажуть "пізно пить боржопі, коли в гулазі по почках одвалили" .
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29.11.2024 14:50 Ответить
Грузинскому народу нужно выбирать, либо вот такое скотское отношение , а потом срок 20 лет за выход на демонстрацию, либо сейчас всю эту сволочь в Черном море бычкам скормить и жить в нормальной, Европейской стране, где людям не проламывают головы и не разбивают кости за выход на демонстрацию.
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29.11.2024 15:13 Ответить
Грузинська ЗЕлена влада робить те що їй завадив зробити напад пуйла у 2022
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29.11.2024 17:44 Ответить
 
 