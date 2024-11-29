Протесты в Грузии: Силовики избили журналистов. ВИДЕО

Во время протестов в Грузии силовики применяли силу к журналистам, в результате чего пострадали полтора десятка медийщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Tavisupleba.

Отмечается, что силовики были агрессивны к журналистам. К некоторым из них применяли силу, слезоточивый газ.

Среди пострадавших журналист и ведущий телеканала Formula Гурам Рогава, которому разбили голову, а изо рта и носа шла кровь.

Также пострадал оператор телеканала Pirveli.

От действий силовиков пострадали около 15 сотрудников различных СМИ. Журналисту publika.ge Александру Кешелашвили сломали нас, а оборудование конфисковали. Впоследствии его задержали.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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