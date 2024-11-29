Протесты в Грузии: Силовики избили журналистов. ВИДЕО
Во время протестов в Грузии силовики применяли силу к журналистам, в результате чего пострадали полтора десятка медийщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Tavisupleba.
Отмечается, что силовики были агрессивны к журналистам. К некоторым из них применяли силу, слезоточивый газ.
Среди пострадавших журналист и ведущий телеканала Formula Гурам Рогава, которому разбили голову, а изо рта и носа шла кровь.
Также пострадал оператор телеканала Pirveli.
От действий силовиков пострадали около 15 сотрудников различных СМИ. Журналисту publika.ge Александру Кешелашвили сломали нас, а оборудование конфисковали. Впоследствии его задержали.
Протесты в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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А у Києві був халявний пентхауз, робоча сосна та шашлики з суші та хачапурі.
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Не знав шо воно було в ожопівже.
*****,які дебіли голосують за таких виродків?
Ну а ахлохламідія звісно,це ж закон природи
Вище я навів цитату, тому й займенника не чіпав.
Коли той Саакашвілі був.
Вже скільки часу пройшло.
Кацапська мрія вже давно їх реформувала під себе.
А взагалі, поліцаї, то завжди прислуга влади і їм без різниці якій.
І взагалі про усю ораву ненаситних державних пройдисвітів.
Якщо після війни оця орава залишиться - ... Якщо ця орава ще дасть перемогти...
їх перемогли пластилінові грузінчики, що втомилися від війни, і кацапські гроші.
у результаті отримають рабство за миску щєй. хай подивляться на сухумі, на гагру, на піцунду.
Все по шаблону.
"Хто такий Татаров
Олег Татаров у 2011-2014 роках обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС - керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він займався питаннями затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них.
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