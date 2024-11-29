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Грузинская полиция разгоняет митинг в Тбилиси, - СМИ

Мітингарі у Тбілісі

В Тбилиси местные полицейские начали разгонять протестантов, которые митингуют возле парламента Грузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет грузинская редакция "Радио Свобода".

В сообщении говорится, что полиция применила водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.

Перед разгоном между демонстрантами и полицией возникали столкновения.

"Радио Свобода" пишет, что полиция использовала перцовый газ, а демонстранты бросали в правоохранителей яйца и другие предметы.

В МВД заявляют, что акция превысила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к антиправительственному протесту в Тбилиси: "Я с этим народом". ФОТО

Что предшествовало?

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на акцию протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, были столкновения с полицией.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Леван Лохишвили. ФОТО

Автор: 

Грузия (4499) протест (5854)


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Топ комментарии
+16
Сакартвело до зброї - знищуйте моцковитів фізично!
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29.11.2024 01:44
+16
таке враження, що останні притомні грузини зараз воюють проти кацапні в Україні...
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29.11.2024 01:54
+15
прикацаплена "грузинська мрія", шє і президенку свою закайданить і кацапні віддасть....
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29.11.2024 01:50
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грузінскіє мєчти сбиваюцца.
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29.11.2024 01:43 Ответить
І нє сбиваюцца
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29.11.2024 06:49 Ответить
любовь приходит к нам порой не так
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29.11.2024 12:28 Ответить
Порой не та.
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29.11.2024 13:01 Ответить
ага
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29.11.2024 13:40 Ответить
Грузинська ЗЕлена влада показала як треба
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29.11.2024 17:25 Ответить
Сакартвело до зброї - знищуйте моцковитів фізично!
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29.11.2024 01:44 Ответить
прикацаплена "грузинська мрія", шє і президенку свою закайданить і кацапні віддасть....
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29.11.2024 01:50 Ответить
таке враження, що останні притомні грузини зараз воюють проти кацапні в Україні...
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29.11.2024 01:54 Ответить
Ті грузини що воюють в Україні воюють за український паспорт і пчихати вони хотіли на грузію .
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29.11.2024 08:37 Ответить
а ті брітанці, американці, фіни, теж воюють за український паспорт?
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29.11.2024 09:29 Ответить
А американці , фінни і інші цивілізовані країни набувають досвід , вчаться воювати .
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29.11.2024 11:59 Ответить
самому не вставляє, але так воно і є.
але не амеріканці, і не фіни не відбулавили безтямного клована в Україні
під час війни - ну не вони ж це були?
чи вони?
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29.11.2024 13:31 Ответить
В 1989 грузинские милиционеры отказались разгонять демонстрантов в центре Тбилиси и помогали митингующим
Спасали их от русских десантников
А сегодня грузинская полиция ведет себя как русские десантники
Надеюсь, не будет применять САПЕРНЫЕ ЛОПАТКИ
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29.11.2024 02:11 Ответить
в 1989 році і міни вилітали як треба з труби і куди потрібно влучяли в любу погоду...
зараз міни - вони сезонні...
градус, туман теж мають вплив, а в зимку в них відпустка...
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29.11.2024 02:29 Ответить
та лано...
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29.11.2024 03:40 Ответить
Поліція взагалі вийшла розганяти "мітинг" без екіпіровки . не було кого розганяти .
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29.11.2024 08:40 Ответить
ну якщо в кацапському ярмі це і є грузиньська мрія? - питань нема.
просто бачив інших грузинів, але ті мабуть скінчилися...
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29.11.2024 02:16 Ответить
ППоліція на стороні окупантів
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29.11.2024 02:30 Ответить
Це буде і в Україні... Є така чуйка...
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29.11.2024 02:30 Ответить
Ты, видимо, пропустил последние 20 лет.
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29.11.2024 02:45 Ответить
може летаргія була.
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29.11.2024 02:53 Ответить
майдан? буде 💯
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29.11.2024 03:25 Ответить
ні.
два просраних Майдана - ліміт вичерпаний...
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29.11.2024 07:56 Ответить
тобі з омерики видніше, сидь тихо там, не воняй
весь цензор засрав вже дебільними каментами
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29.11.2024 08:00 Ответить
ні тобі з митіщь.
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29.11.2024 08:04 Ответить
кажись я ідіота безмозлого зачепив...
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29.11.2024 08:06 Ответить
ти його у дзеркалі бачиш
завали вже писок, надоїв вже срати у каментах
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29.11.2024 08:22 Ответить
даун басярік - на зачем тобі Київ?
ти там не народився, ти в ньому не жив,
ти в Київ збіг від тих кого сам позвав на свій бамбас.
даун басярік - навіщо тобі Київ?
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29.11.2024 08:37 Ответить
повернися в родіну, в пскоф, к корінню!
і всі даун жаби стануть на свої місця...
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29.11.2024 08:43 Ответить
українцям своє робити з допомогою від кого б не було, чи ні - війна іде на знищєння України.
a щє хотілося б продовжити веселий жарт 4 разового верховного буби про
"кожний генерал повинен бути в окопах"..
верховний - 4 рази буба-штурмовик посадок з тиждень,
а вже потім клованськи понти і предьяви....
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29.11.2024 02:44 Ответить
в буби спина болить, тягне, да отам, сказала скумбрія.
буба рветься на інвалідність.
а щє вчора був - сталеві яйця чемпіон!
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29.11.2024 02:49 Ответить
яйця, лаваш, чурчхела та інше проти водометів не допомагають. Тут треба розчин пєнопласту у пляшках, тоді водомети будуть самозайняті.
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29.11.2024 02:57 Ответить
огнестрел краще, навіщо палити проспект Руставелі, там красіво
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29.11.2024 03:26 Ответить
грузинська поліція теж думає що огнєстрєл краще, і буде красівше.
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29.11.2024 03:46 Ответить
грузінськая поліція як отримає першу кулю одразу дрисне як і беркут у 14
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29.11.2024 03:54 Ответить
якщо досі ще не була кинута хоч одна пляшка, то це тим більше доводить, що там стріляти вже нікому, окрім поліції. Всі хто міг стріляти вже звідти поїхали.
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29.11.2024 04:21 Ответить
подивимось, грузіни гарячі люди
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29.11.2024 05:03 Ответить
все може буть, для початку вистачить і трьох затятих.
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29.11.2024 05:08 Ответить
... гарячі якщо є щонайменше 5 відеокамер .
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29.11.2024 08:43 Ответить
Розчин в ацетоні? Хороша штука... Я таке з собою беру на природу... Навіть сирі дрова палають...
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29.11.2024 06:59 Ответить
ну ацетон вже хєр дістанеш, бо прекурсор, тому прийдеться мучатись просто з бензом, чи шукать розчинник 646. Розчинник 647 не підходить, бо не містить ацетону.
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29.11.2024 07:40 Ответить
Згоден... Є ще деякі непогані складові.. Але трохи гірші... Не писатиму тут - не те місце...Та й з ацетоном "проблема" - швидко випаровується на повітрі... Тому я розчин приготував і розфасував у маленькі пляшечки - щоб за раз використовувать для розпалювання вогнища...
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29.11.2024 07:49 Ответить
а бересту взападло носить?)) та і береста з огнівом на "городських" правляє більше враження, особливо в дощ. ))
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29.11.2024 08:04 Ответить
Навіщо? Гриб-трутовик, нарізаний шматочками, просочений селітрою, висушений і вкритий водостійким клеєм. Це виглядить "крутіше"... Надрізав край, підпалив, і роби, що хочеш...
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29.11.2024 08:16 Ответить
багато ****, і "дітей асфальта" не так вражає, бо щось незрозуміле. А так береш з рукава бересту, начебто тіки з берези під дощем зідрав, і захоплення гарантоване. Перевірено, тому у клапані у файлі завжди був шмат берести на такий випадок повийожуватись.
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29.11.2024 08:30 Ответить
Кому що... Я не "понтуюся" - а просто практично застосовую "підручні" матеріали...
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29.11.2024 08:47 Ответить
ну, таке діло... бєнз теж завжди під рукою, бо "діти асфальту" до лісу пішки не ходять, але береста завжди вражає.
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29.11.2024 08:51 Ответить
Мені "вражать" нема кого... Бо в дощ я по гриби не їжджу... І вогонь в лісі не розводжу... Це у мене на зимові рибалки...
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29.11.2024 08:58 Ответить
а я ******** ліс у негоду, особливо взимку.
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29.11.2024 09:09 Ответить
Кожен божеволіє, як забажає...
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29.11.2024 09:10 Ответить
ну це ще не крайня форма ))
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29.11.2024 09:16 Ответить
Дежавю...
🇺🇦🇪🇺Перший силовий розгін Євромайдану відбувся 30 листопада 2013 року з причини призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

🇬🇪🇪🇺У Тбілісі поліція 29 листопада 2024 року розігнала акцію протесту, учасників затримують які протестують проти рішення "Грузинської мрії" призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року.
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29.11.2024 03:33 Ответить
слоупокі
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29.11.2024 03:59 Ответить
Не могли уже до 30-го дотерпеть для юбилея. С другой стороны, на год задержались.
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29.11.2024 04:17 Ответить
сьогодні водомети? завтра снайпери...
знаємо, плавали...
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29.11.2024 04:06 Ответить
Там все зависит от того, есть ли яйца у протестующих, то есть - украинский вариант или БССР.
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29.11.2024 04:18 Ответить
згоден, все завісить від бажання, бути ************** чи ні,
поки щє все вказує на те шо під водомети щє так сяк,
а під снайперів дураків нема.
це тільки Україна вперлася, а потім збилася на зелене лайно і все одно вперлася!
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29.11.2024 04:27 Ответить
в Україні теж хтось не захотів в ЕС, хлопці запитали, а чому?
зараз в ростові, на третій і поважний срок вже нащіпав...
небайдужі хлопці чекають момент...
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29.11.2024 17:41 Ответить
Яйця - це марнотратство. Хіба, що цапи будуть заздрити, бо їхні яйця супер коштовні. Найкраще - пакетики з свинячою сечою. Це така рідина, що спецодяг буде смердіти і після 10-го прання. БOMБА!
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29.11.2024 04:46 Ответить
а де можна купити?
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29.11.2024 06:35 Ответить
Грузинские олигархи здают Грузию рашимстам точно так же как урод ахметов сдал в свое время Донецк.
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29.11.2024 04:49 Ответить
ви не праві! він гудів!
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29.11.2024 06:34 Ответить
Зараз у Грузії при владі вже наслєдніки ригів антимайдану, тобто ЗЕлені і колишні татарови-єрмаки-портнови-верещучки
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29.11.2024 17:31 Ответить
ХОЧУТЬ ЩО ПРИЙШЛИ БУРЯТИ і переколошматели їхніх жінок і потім всіх гог
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29.11.2024 04:51 Ответить
маскалячі кловани-влада-перемога? - пазл не складається...
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29.11.2024 05:20 Ответить
Через 11 років. Грузинський народ теж почав битву за ЄС.

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29.11.2024 05:38 Ответить
хочете якусь новину поставити на саме більше обговорювання?
ставте на пьятницю, піздній вечір.... ))
без новин на цензорі до понеділка її обсосуть до кісток
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29.11.2024 05:50 Ответить
боже збав нас всіх на це все бачити,
але зелення навіть водомети не буде застосовувати - відразу почне шмаляти по людях.
самі злі люди на цьому світі - це кловани...
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29.11.2024 06:06 Ответить
У нас с 2019р риги повернулися до влади ,,риги мародерять і правлять патріоти по тюрмам.
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29.11.2024 06:35 Ответить
самі повернулися чи їх хто вибрав? - це важно....
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29.11.2024 07:14 Ответить
грузини обрали рабство..., як у свій час кацапи..., але кацапи звичні, в них кріпацтво в генах..., а от грузини розчаровують...
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29.11.2024 09:05 Ответить
Їм Саакашвілі не подобався!!!! Ну тоді краще відсмоктати у Путіна!!!! Вперед генацвалє!
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29.11.2024 13:45 Ответить
 
 