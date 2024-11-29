Грузинская полиция разгоняет митинг в Тбилиси, - СМИ

В Тбилиси местные полицейские начали разгонять протестантов, которые митингуют возле парламента Грузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет грузинская редакция "Радио Свобода".

В сообщении говорится, что полиция применила водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.

Перед разгоном между демонстрантами и полицией возникали столкновения.

"Радио Свобода" пишет, что полиция использовала перцовый газ, а демонстранты бросали в правоохранителей яйца и другие предметы.

В МВД заявляют, что акция превысила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

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Что предшествовало?

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на акцию протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, были столкновения с полицией.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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