Грузинская полиция разгоняет митинг в Тбилиси, - СМИ
В Тбилиси местные полицейские начали разгонять протестантов, которые митингуют возле парламента Грузии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет грузинская редакция "Радио Свобода".
В сообщении говорится, что полиция применила водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.
Перед разгоном между демонстрантами и полицией возникали столкновения.
"Радио Свобода" пишет, что полиция использовала перцовый газ, а демонстранты бросали в правоохранителей яйца и другие предметы.
В МВД заявляют, что акция превысила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.
Что предшествовало?
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на акцию протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, были столкновения с полицией.
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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але не амеріканці, і не фіни не відбулавили безтямного клована в Україні
під час війни - ну не вони ж це були?
чи вони?
Спасали их от русских десантников
А сегодня грузинская полиция ведет себя как русские десантники
Надеюсь, не будет применять САПЕРНЫЕ ЛОПАТКИ
зараз міни - вони сезонні...
градус, туман теж мають вплив, а в зимку в них відпустка...
просто бачив інших грузинів, але ті мабуть скінчилися...
два просраних Майдана - ліміт вичерпаний...
весь цензор засрав вже дебільними каментами
завали вже писок, надоїв вже срати у каментах
ти там не народився, ти в ньому не жив,
ти в Київ збіг від тих кого сам позвав на свій бамбас.
даун басярік - навіщо тобі Київ?
і всі даун жаби стануть на свої місця...
a щє хотілося б продовжити веселий жарт 4 разового верховного буби про
"кожний генерал повинен бути в окопах"..
верховний - 4 рази буба-штурмовик посадок з тиждень,
а вже потім клованськи понти і предьяви....
буба рветься на інвалідність.
а щє вчора був - сталеві яйця чемпіон!
🇺🇦🇪🇺Перший силовий розгін Євромайдану відбувся 30 листопада 2013 року з причини призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
🇬🇪🇪🇺У Тбілісі поліція 29 листопада 2024 року розігнала акцію протесту, учасників затримують які протестують проти рішення "Грузинської мрії" призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року.
знаємо, плавали...
поки щє все вказує на те шо під водомети щє так сяк,
а під снайперів дураків нема.
це тільки Україна вперлася, а потім збилася на зелене лайно і все одно вперлася!
зараз в ростові, на третій і поважний срок вже нащіпав...
небайдужі хлопці чекають момент...
ставте на пьятницю, піздній вечір.... ))
без новин на цензорі до понеділка її обсосуть до кісток
але зелення навіть водомети не буде застосовувати - відразу почне шмаляти по людях.
самі злі люди на цьому світі - це кловани...