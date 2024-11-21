Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Леван Лохишвили. ФОТО
24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили погиб 19 ноября в Херсонской области при взрыве самодельного дрона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Кавказа.
О гибели добровольца из Грузии сообщил его побратим Александр Рогава.
Лохишвили был военнослужащим третьей роты 220-го батальона 126-й ОБрТрО г. Одесса. Эта группа состоит преимущественно из добровольцев. Он прибыл в Украину 29 марта 2022 года. До приезда в Украину работал поваром.
Через год Леван на какое-то время вернулся в Грузию, однако весной 2024 года решил снова поехать в Украину.
"Леван проходил обязательную военную службу только в Грузии. Остальной военный опыт получил в Украине. Здесь он прошел подготовительные курсы. Все задачи, которые мы давали ему на полигоне, выполнял за пять минут как профессиональный военный. Он был очень умным и ответственным человеком", - отметил Рогава.
Как пишет News Georgia, Леван - брат грузинского инфлюенсера Тамаза Лохишвили. После сообщений о его гибели Тамаз в Фейсбуке опубликовал детское фото Левана, написав: "Ты не заслуживал такой горькой смерти, брат".
Тело погибшего военного должны доставить в Грузию в ближайшие дни.
По информации издания, с первых дней полномасштабной войны в Украине воюют несколько сотен (по неофициальной информации до 2 тысяч) грузинских добровольцев. Они зачисляются в различные батальоны и участвуют в боевых действиях на передовой. С февраля 2022 года до сих пор в Украине погибли 74 грузинских бойца.
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