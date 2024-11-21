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Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Леван Лохишвили. ФОТО

24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили погиб 19 ноября в Херсонской области при взрыве самодельного дрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Кавказа.

О гибели добровольца из Грузии сообщил его побратим Александр Рогава.

Загинув Леван Лохішвілі 

Лохишвили был военнослужащим третьей роты 220-го батальона 126-й ОБрТрО г. Одесса. Эта группа состоит преимущественно из добровольцев. Он прибыл в Украину 29 марта 2022 года. До приезда в Украину работал поваром.

Через год Леван на какое-то время вернулся в Грузию, однако весной 2024 года решил снова поехать в Украину.

Загинув Леван Лохішвілі 

"Леван проходил обязательную военную службу только в Грузии. Остальной военный опыт получил в Украине. Здесь он прошел подготовительные курсы. Все задачи, которые мы давали ему на полигоне, выполнял за пять минут как профессиональный военный. Он был очень умным и ответственным человеком", - отметил Рогава.

Как пишет News Georgia, Леван - брат грузинского инфлюенсера Тамаза Лохишвили. После сообщений о его гибели Тамаз в Фейсбуке опубликовал детское фото Левана, написав: "Ты не заслуживал такой горькой смерти, брат".

Тело погибшего военного должны доставить в Грузию в ближайшие дни.

По информации издания, с первых дней полномасштабной войны в Украине воюют несколько сотен (по неофициальной информации до 2 тысяч) грузинских добровольцев. Они зачисляются в различные батальоны и участвуют в боевых действиях на передовой. С февраля 2022 года до сих пор в Украине погибли 74 грузинских бойца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Мамука Кекелия

Автор: 

Грузия (4499) потери (4384) добровольцы (1168)


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Топ комментарии
+31
дякуємо, вічна пам'ять..., щирі співчуття рідним та близьким...
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21.11.2024 12:21
+22
Власне завдяки грузинським добровольцям українці не викреслили Грузію зі списку друзів. Саме грузинські добровольці взяли на себе зобов'язання віддячити українцям за допомогу у зупиненні російської агресії у серпні 2008 року, коли навіть українські військові розрахунки зі штатними засобами ППО захищали грузинське небо від кацапських бомберів, збивши навіть стратегічний бомбер ТУ22М3. Тому ми смерть цих героїв оплакуємо, як рідних. Це і наше горе, і горе самої Грузії, у якій таких людей стало менше настільки, що до влади прийшли прокацапські сили. Честь, Слава, Шана Герою!
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21.11.2024 12:34
+14
RIP
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21.11.2024 12:19
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RIP
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21.11.2024 12:19 Ответить
дякуємо, вічна пам'ять..., щирі співчуття рідним та близьким...
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21.11.2024 12:21 Ответить
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21.11.2024 12:29 Ответить
Власне завдяки грузинським добровольцям українці не викреслили Грузію зі списку друзів. Саме грузинські добровольці взяли на себе зобов'язання віддячити українцям за допомогу у зупиненні російської агресії у серпні 2008 року, коли навіть українські військові розрахунки зі штатними засобами ППО захищали грузинське небо від кацапських бомберів, збивши навіть стратегічний бомбер ТУ22М3. Тому ми смерть цих героїв оплакуємо, як рідних. Це і наше горе, і горе самої Грузії, у якій таких людей стало менше настільки, що до влади прийшли прокацапські сили. Честь, Слава, Шана Герою!
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21.11.2024 12:34 Ответить
Цей біль ніколи не вщухне...😢 Не змінять біль ні мрамур, ні граніт і ніякі в світі обеліски... Так хай навіки пам'ять збереже нам образи тих, хто любив, захищав Україну 💙💛 Світла, вічна пам'ять..🙏 Спочивай з миром зі святими ...Ти завжди житимеш у наших серцях з болем💔 Щирі співчуття рідним та близьким людям. Сім'ям сил пережити втрату🙏
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21.11.2024 12:40 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.11.2024 13:00 Ответить
მადლობა, ძმაო
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21.11.2024 13:03 Ответить
Вічна Пошана і Честь Герою Сакартвело і України !
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21.11.2024 13:29 Ответить
Героям Слава.
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21.11.2024 14:11 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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21.11.2024 14:55 Ответить
ფსალმუნი, რომელიც ღაღადებს ღმერთს, ღმერთო, მიიღე ლოცვა! და სული, რომელიც მოდის შენთან, შენს სამეფოში!
Псалом, що взиває до Бога, Боже, прийми молитву! і душу, що іде до тебе, У царстві твоє!
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21.11.2024 15:25 Ответить
Слава Героям! Смерть маскалям.
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21.11.2024 15:31 Ответить
Так написано, наче від свого дрона загинув. В нього прилетів фпв, ще один боєць був поранений поруч.
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21.11.2024 16:00 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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21.11.2024 16:23 Ответить
царство небесне воїну
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22.12.2024 13:04 Ответить
 
 