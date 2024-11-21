Захищаючи Україну, загинув доброволець з Грузії Леван Лохішвілі. ФОТО

24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі загинув 19 листопада у Херсонській області під час вибуху саморобного дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ехо Кавказа.

Про загибель добровольця з Грузії повідомив його побратим Олександр Рогава.

Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї ОБрТрО м. Одеса. Ця група складається переважно з добровольців. Він прибув до України 29 березня 2022 року. До приїзду до України працював кухарем.

Через рік Леван на якийсь час повернувся до Грузії, проте навесні 2024 року вирішив знову поїхати до України.

"Леван проходив обов'язкову військову службу лише у Грузії. Решту військового досвіду здобув в Україні. Тут він пройшов підготовчі курси. Усі завдання, які ми давали йому на полігоні, виконував за п'ять хвилин як професійний військовий. Він був дуже розумною та відповідальною людиною", — зазначив Рогава.

Як пише News Georgia, Леван - брат грузинського інфлюенсера Тамаза Лохішвілі. Після повідомлень про його загибель Тамаз у Фейсбуці опублікував дитяче фото Левана, написавши: "Ти не заслуговував на таку гірку смерть, брате".

Тіло загиблого військового мають доставити до Грузії найближчими днями.

За інформацією видання, з перших днів повномасштабної війни в Україні воюють кілька сотень (за неофіційною інформацією до 2 тисяч) грузинських добровольців. Вони зараховуються до різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовій. З лютого 2022 року до цього часу в Україні загинули 74 грузинські бійці.

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