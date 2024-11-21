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Захищаючи Україну, загинув доброволець з Грузії Леван Лохішвілі. ФОТО

24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі загинув 19 листопада у Херсонській області під час вибуху саморобного дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ехо Кавказа.

Про загибель добровольця з Грузії повідомив його побратим Олександр Рогава.

Загинув Леван Лохішвілі 

Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї ОБрТрО м. Одеса. Ця група складається переважно з добровольців. Він прибув до України 29 березня 2022 року. До приїзду до України працював кухарем.

Через рік Леван на якийсь час повернувся до Грузії, проте навесні 2024 року вирішив знову поїхати до України.

Загинув Леван Лохішвілі 

"Леван проходив обов'язкову військову службу лише у Грузії. Решту військового досвіду здобув в Україні. Тут він пройшов підготовчі курси. Усі завдання, які ми давали йому на полігоні, виконував за п'ять хвилин як професійний військовий. Він був дуже розумною та відповідальною людиною", — зазначив Рогава.

Як пише News Georgia, Леван - брат грузинського інфлюенсера Тамаза Лохішвілі. Після повідомлень про його загибель Тамаз у Фейсбуці опублікував дитяче фото Левана, написавши: "Ти не заслуговував на таку гірку смерть, брате".

Тіло загиблого військового мають доставити до Грузії найближчими днями.

За інформацією видання, з перших днів повномасштабної війни в Україні воюють кілька сотень (за неофіційною інформацією до 2 тисяч) грузинських добровольців. Вони зараховуються до різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовій. З лютого 2022 року до цього часу в Україні загинули 74 грузинські бійці.

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Автор: 

Грузія (1844) втрати (4396) добровольці (918)


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Топ коментарі
+31
дякуємо, вічна пам'ять..., щирі співчуття рідним та близьким...
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21.11.2024 12:21
+22
Власне завдяки грузинським добровольцям українці не викреслили Грузію зі списку друзів. Саме грузинські добровольці взяли на себе зобов'язання віддячити українцям за допомогу у зупиненні російської агресії у серпні 2008 року, коли навіть українські військові розрахунки зі штатними засобами ППО захищали грузинське небо від кацапських бомберів, збивши навіть стратегічний бомбер ТУ22М3. Тому ми смерть цих героїв оплакуємо, як рідних. Це і наше горе, і горе самої Грузії, у якій таких людей стало менше настільки, що до влади прийшли прокацапські сили. Честь, Слава, Шана Герою!
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21.11.2024 12:34
+14
RIP
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21.11.2024 12:19
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21.11.2024 12:19 Відповісти
дякуємо, вічна пам'ять..., щирі співчуття рідним та близьким...
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21.11.2024 12:21 Відповісти
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21.11.2024 12:29 Відповісти
Власне завдяки грузинським добровольцям українці не викреслили Грузію зі списку друзів. Саме грузинські добровольці взяли на себе зобов'язання віддячити українцям за допомогу у зупиненні російської агресії у серпні 2008 року, коли навіть українські військові розрахунки зі штатними засобами ППО захищали грузинське небо від кацапських бомберів, збивши навіть стратегічний бомбер ТУ22М3. Тому ми смерть цих героїв оплакуємо, як рідних. Це і наше горе, і горе самої Грузії, у якій таких людей стало менше настільки, що до влади прийшли прокацапські сили. Честь, Слава, Шана Герою!
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21.11.2024 12:34 Відповісти
Цей біль ніколи не вщухне...😢 Не змінять біль ні мрамур, ні граніт і ніякі в світі обеліски... Так хай навіки пам'ять збереже нам образи тих, хто любив, захищав Україну 💙💛 Світла, вічна пам'ять..🙏 Спочивай з миром зі святими ...Ти завжди житимеш у наших серцях з болем💔 Щирі співчуття рідним та близьким людям. Сім'ям сил пережити втрату🙏
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21.11.2024 12:40 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.11.2024 13:00 Відповісти
მადლობა, ძმაო
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21.11.2024 13:03 Відповісти
Вічна Пошана і Честь Герою Сакартвело і України !
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21.11.2024 13:29 Відповісти
Героям Слава.
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21.11.2024 14:11 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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21.11.2024 14:55 Відповісти
ფსალმუნი, რომელიც ღაღადებს ღმერთს, ღმერთო, მიიღე ლოცვა! და სული, რომელიც მოდის შენთან, შენს სამეფოში!
Псалом, що взиває до Бога, Боже, прийми молитву! і душу, що іде до тебе, У царстві твоє!
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21.11.2024 15:25 Відповісти
Слава Героям! Смерть маскалям.
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21.11.2024 15:31 Відповісти
Так написано, наче від свого дрона загинув. В нього прилетів фпв, ще один боєць був поранений поруч.
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21.11.2024 16:00 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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21.11.2024 16:23 Відповісти
царство небесне воїну
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22.12.2024 13:04 Відповісти
 
 