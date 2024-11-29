Сотрудники МИД и Минобороны Грузии выступили против отказа страны от евроинтеграции

Сотрудники Министерства иностранных дел Грузии выразили протест против замораживания евроинтеграции. Они подписали заявление, где говорится о том, что решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе остановить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года не соответствует стратегическим интересам Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Дипломаты предупреждают, что такой шаг может привести к изоляции страны, потере благоприятных условий для интеграции с ЕС и евроатлантических структур, а также к ослаблению национальной безопасности.

Отказ от евроинтеграции противоречит статье 78 Конституции Грузии, где закреплен курс на сближение с Евросоюзом, отмечают авторы заявления. По их мнению, поддержка западных партнеров жизненно необходима стране для противодействия угрозам, которые усиливаются на фоне международной нестабильности.

Читайте также: МИД Украины об обострении ситуации в Грузии: Свидетельство сворачивания демократических процессов в угоду Москве

Сотрудники Минобороны Грузии также выпустили заявление, в котором отметили важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами, а также признали вклад западных партнеров в развитие обороноспособности и сдерживающих возможностей Грузии. Авторы документа подчеркнули, что они остаются верными обязательствам, установленным статьей 78 Конституции.

Со своей стороны, посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили подал в отставку. Он подчеркнул, что не может продолжать дипломатическую службу, когда подрываются усилия по евроинтеграции.

Смотрите также: Протесты в Грузии: Силовики избили журналистов. ВИДЕО

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.