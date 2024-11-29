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Новости
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Сотрудники МИД и Минобороны Грузии выступили против отказа страны от евроинтеграции

Протест у Грузії розганяють силовики

Сотрудники Министерства иностранных дел Грузии выразили протест против замораживания евроинтеграции. Они подписали заявление, где говорится о том, что решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе остановить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года не соответствует стратегическим интересам Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Дипломаты предупреждают, что такой шаг может привести к изоляции страны, потере благоприятных условий для интеграции с ЕС и евроатлантических структур, а также к ослаблению национальной безопасности.

Отказ от евроинтеграции противоречит статье 78 Конституции Грузии, где закреплен курс на сближение с Евросоюзом, отмечают авторы заявления. По их мнению, поддержка западных партнеров жизненно необходима стране для противодействия угрозам, которые усиливаются на фоне международной нестабильности.

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Сотрудники Минобороны Грузии также выпустили заявление, в котором отметили важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами, а также признали вклад западных партнеров в развитие обороноспособности и сдерживающих возможностей Грузии. Авторы документа подчеркнули, что они остаются верными обязательствам, установленным статьей 78 Конституции.

Со своей стороны, посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили подал в отставку. Он подчеркнул, что не может продолжать дипломатическую службу, когда подрываются усилия по евроинтеграции.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5854)


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Топ комментарии
+15
А хто їм доктор? Самі вибрали прокацаплених підарасів. А чкщо їх обманули з підрахунком голосів, ьо де Майдан?
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29.11.2024 17:47
+14
Цей поц Бідзіна мені на Чаушеску схожий. Може, його також вже пора ставити до стєнки?

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29.11.2024 17:49
+13
Розкол в уряді Грузії - це прекрасно!...
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29.11.2024 17:52
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Правила форума Совет форумчан
А хто їм доктор? Самі вибрали прокацаплених підарасів. А чкщо їх обманули з підрахунком голосів, ьо де Майдан?
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29.11.2024 17:47 Ответить
майдан буде! щас тільки лавочки й білі носочки підвезуть ))
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29.11.2024 18:00 Ответить
Ага, толькобинєтаккаквУкраінє...
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29.11.2024 18:21 Ответить
А рози?
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29.11.2024 19:00 Ответить
тепер тіко зі зрізаними шипами ))
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29.11.2024 19:06 Ответить
Рози? Рози Моісєєвни больше нєт. Умєрла со стида за "расію".

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29.11.2024 19:54 Ответить
Цей поц Бідзіна мені на Чаушеску схожий. Може, його також вже пора ставити до стєнки?

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29.11.2024 17:49 Ответить
Це грузинський Коломойський.
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29.11.2024 18:08 Ответить
Приблизно так воно і буде!!! Питання часу!!!
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29.11.2024 18:16 Ответить
Розкол в уряді Грузії - це прекрасно!...
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29.11.2024 17:52 Ответить
Тим що кацапи можуть туди війська ввести?
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29.11.2024 18:06 Ответить
І тим також. Адже щоб ввести туди війська, їх треба забрати з України. А ще є турецькі інтереси.
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29.11.2024 18:10 Ответить
курск якось сказався на діях рашистів на сході - ніяк. Як наступали так і наступають. За великим рахунком Грузія може і зачекати.
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29.11.2024 18:43 Ответить
Так у Курську воюють з кацапами не грузини, а зняті з Донбасу українські кращі частини. Відчуваєте різницю?
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29.11.2024 18:51 Ответить
сказався, якби не курська операція, ті тисячі атакували б Запоріжжя
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29.11.2024 21:39 Ответить
Е ще Сирія. Вояки Ассада втекли, повстанці зайшли в Алеппо. А сам Асад до речі в Москві.
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29.11.2024 18:53 Ответить
Чим на більше точок розподілений тягар війни, тим легше кожній з цих точок.
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29.11.2024 18:22 Ответить
А у них є "лишні" війська?
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29.11.2024 21:20 Ответить
Ну, на Грузію можуть щось виділити. Так щоб не забирати з фронту. Або тих самих корейців пошлють.
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29.11.2024 21:29 Ответить
Якби могли - то виділили-б... Але на фронт проти Сумщини... А щодо корейців - у тебе як з головою? Кацапи корейців (поки що) використовують лише на власній території . І то, ховають їх, перевдягнувши в російську форму... "Бойовий хом"як", хоч він і самовпевнений до нестями - ніколи таку авантюру не дозволить...
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29.11.2024 21:55 Ответить
))) це вони так товсто стрэлкі переводять на поліцайов, шо тіко ті й самі параші продались й розвели в своїх рядах парашних нукерів? ))
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29.11.2024 17:59 Ответить
Схоже в мене скоро будуть нові сусіди !
..
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29.11.2024 18:04 Ответить
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29.11.2024 18:16 Ответить
Там вже Асад може його сусідом бути. Може не чули, але сирійські повстанці зайшли в Аллепо, армія Мала втікала а сам він лишився в Москві.
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29.11.2024 18:50 Ответить
то може Грузія не така пропаща
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29.11.2024 18:08 Ответить
грузія пропаща , на грузію можна ставити жирний хрест , до речі в них на прапорі цілих 5.
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29.11.2024 19:00 Ответить
Аналогично с выбором 73 процентов в Украине в 2019 году
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29.11.2024 18:12 Ответить
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29.11.2024 18:13 Ответить
Кажуть, Грета Тумблєр збирає колекцію фоток, де її тягають поліцаї з різних країн.
Тут, наприклад, офігєвші нідерландські копи...

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29.11.2024 18:22 Ответить
Дєвочка сазрєла, вже в Грузію пора.
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29.11.2024 18:24 Ответить
корабельна мар'яночка теж так, ну дуже сильно бажає, шоб і її хоч хтось протяг, на галєрі. як крабу! )
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29.11.2024 19:10 Ответить
Як шо Міноборони з народом ,то грузинськім міністрам по ходу, до Ростова 😀
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29.11.2024 18:22 Ответить
гасіть мвд і сховашуюся під ними росгвардію, "мечту" під суд, Міхо воля
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29.11.2024 18:23 Ответить
Недавно писали що мітингарів розігнали
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29.11.2024 18:27 Ответить
Тим часом і в Румунії Кремль пропхнув свою людину.
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29.11.2024 18:50 Ответить
брати грузини, боріться за свою незалежність!
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30.11.2024 00:25 Ответить
Ми ось вже довступалися, і маємо повну жопу навкруги.
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30.11.2024 04:53 Ответить
 
 