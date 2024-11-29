РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11314 посетителей онлайн
Новости
1 019 4

МИД Украины об обострении ситуации в Грузии: Свидетельство сворачивания демократических процессов в угоду Москве

Мітинг у Грузії 4.11

В МИД Украины осуждают применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси, и назвали приостановление правительством Грузии переговоров о вступлении в ЕС "свидетельством сворачивания демократических процессов в угоду Москве".

Об этом говорится в комментарии МИД относительно обострения внутриполитической ситуации в Грузии, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси. Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций", - говорится в комментарии.

В МИД Украины отметили, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Грузии: Силовики избили журналистов. ВИДЕО

"Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа", - добавили в МИД.

Кроме того, в МИД призвали правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для обретения страной членства в ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Грузии полиция жестоко разгоняет митингующих, производятся массовые аресты. Силовики используют резиновые пули и "отлавливают" гражданских даже в аптеках. ВИДЕО

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6934)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А многие думали что ***** захватив абхазию отпустит Грузию развиваться, в евросоюз и НАТО. То же самое ***** готовит и для Украины пропихивая так называемый мирный план
показать весь комментарий
29.11.2024 14:10 Ответить
Боже! Боже! Колись, ще до ковіду відпочивала неодноразово у Батумі! Це був просто Лас-Вегас, тільки з набагато кращими кліматом і природою! І моска...ні майже не бачила і не чула(щонайменше у Редісон і Шератон, це точно)! Здебільшого - сауди! І грузини ще пам'ятали про 2008 рік! Дуже шкода, але ноги моєї більш там не буде!!!
показать весь комментарий
29.11.2024 14:30 Ответить
хто б 3,14здів про "згортання демократичних процесів"
показать весь комментарий
29.11.2024 15:06 Ответить
Нагадати МЗС телеканали - "Прямий " , Еспресо " " П'ятий " .. ? Чи це не згортання демократичних процесів в догоду Москви ?
показать весь комментарий
29.11.2024 15:14 Ответить
 
 