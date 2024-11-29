МИД Украины об обострении ситуации в Грузии: Свидетельство сворачивания демократических процессов в угоду Москве

В МИД Украины осуждают применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси, и назвали приостановление правительством Грузии переговоров о вступлении в ЕС "свидетельством сворачивания демократических процессов в угоду Москве".

Об этом говорится в комментарии МИД относительно обострения внутриполитической ситуации в Грузии, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси. Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций", - говорится в комментарии.

В МИД Украины отметили, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

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"Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа", - добавили в МИД.

Кроме того, в МИД призвали правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для обретения страной членства в ЕС.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

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Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.