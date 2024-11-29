В Грузии полиция жестоко разгоняет митингующих, производятся массовые аресты. Силовики используют резиновые пули и "отлавливают" гражданских даже в аптеках. ВИДЕО
В центре грузинской столицы Тбилиси произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста. Силовики не позволили митингующим проникнуть в здание парламента и жестко разогнали людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsgeorgia.
Вечером лидеры оппозиционных партий и тысячи людей собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест из-за решения депутатов отсрочить вступление страны в Европейский Союз, что нарушает Конституцию.
Около полуночи по местному времени (00:00 по Киеву) между протестующими и силовиками возникли столкновения из-за попыток людей прорваться к зданию парламента со стороны улицы Чичинадзе. Полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек, пыталась оттеснить протестующих от служебного входа, на проспект Руставели.
Демонстранты держали стенку и сопротивлялись. В адрес полиции раздавались крики "нелюди", "рабы", "русские".
Ситуация на Чичинадзе обострилась за несколько секунд. Непонятно, что послужило провоцирующим фактором. Ко входу стянули сотни полицейских, в частности, спецназ.
Спецназ (значительная часть - лица без опознавательных знаков на форме и в масках) оттеснили протестующих к Площади Республики. Когда участники акции отходили по проспекту Руставели с прилегающей улицы спустилась другая группа правоохранителей. "Начались массовые задержания всех подряд", сообщает Tbilisi Life.
"Кажется, такого Грузия еще не видела: спецназовцы сегодня для задержания/избиения протестующих заходили в храм Кашвети, а до семи утра - даже в аптеки", - сообщают журналисты.
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