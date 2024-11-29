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В Грузии полиция жестоко разгоняет митингующих, производятся массовые аресты. Силовики используют резиновые пули и "отлавливают" гражданских даже в аптеках. ВИДЕО

В центре грузинской столицы Тбилиси произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста. Силовики не позволили митингующим проникнуть в здание парламента и жестко разогнали людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsgeorgia.

Вечером лидеры оппозиционных партий и тысячи людей собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест из-за решения депутатов отсрочить вступление страны в Европейский Союз, что нарушает Конституцию.

Около полуночи по местному времени (00:00 по Киеву) между протестующими и силовиками возникли столкновения из-за попыток людей прорваться к зданию парламента со стороны улицы Чичинадзе. Полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек, пыталась оттеснить протестующих от служебного входа, на проспект Руставели.

Демонстранты держали стенку и сопротивлялись. В адрес полиции раздавались крики "нелюди", "рабы", "русские".

Ситуация на Чичинадзе обострилась за несколько секунд. Непонятно, что послужило провоцирующим фактором. Ко входу стянули сотни полицейских, в частности, спецназ.

Спецназ (значительная часть - лица без опознавательных знаков на форме и в масках) оттеснили протестующих к Площади Республики. Когда участники акции отходили по проспекту Руставели с прилегающей улицы спустилась другая группа правоохранителей. "Начались массовые задержания всех подряд", сообщает Tbilisi Life.

"Кажется, такого Грузия еще не видела: спецназовцы сегодня для задержания/избиения протестующих заходили в храм Кашвети, а до семи утра - даже в аптеки", - сообщают журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к антиправительственному протесту в Тбилиси: "Я с этим народом". ФОТО

Автор: 

Грузия (4499) митинг (2555) протест (5854)


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Топ комментарии
+38
Брати грузини-якщо ви дозволите цьому то вашій незалежності кінець...
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29.11.2024 07:03
+36
дежавю, точнісінько як було в Україні при Янику і саме головне, нелюдська жорстокість поліцаїв.
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29.11.2024 07:14
+26
Руzzкіє мальчікі. Коториє в трусіках...
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29.11.2024 07:00
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Страница 2 из 2
Це вам початок дружби с ху.... лостаном, далі буде ще гірше
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29.11.2024 09:50 Ответить
Грузія впустила майже мільйон кацапських ухилянтів бо дуже хотіла "обідрати їх як липку" під виглядом "туристів". Це ж так чудово! - працювати не потрібно лише "потроши туристів". Але виявилось що "туристи" не зовсім "туристи" і тепер Грузія втрачає державність і нікому її захистити. Важко завадити мільйону кацапів в країні на додачу до злодійської прокацапленої влади. Особливо якщо звикли жити обдираючи туристів, крадучи по всій СНД, фальсифікуючи вино мішаючи порошок з Турції з водою та спиртом. Де грузинські чоловіки? В бандитах на "заробітках... А що в сухому залишку? А там надряпаний надпис в засраному кацапському нужнику "Как горний арьол на вєршінє Кавказа я гордо сіжу на краю унітаза. Гогі"...
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29.11.2024 10:10 Ответить
Не думаю, що те що написали сподобається грузинам, Але, нажаль, так і є
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29.11.2024 11:27 Ответить
Кожний народ сам собі створює проблеми. У нас свої у них їхні... Питання лише в тому щоб вчитися хоча б на власних помилках поки ще можливо щось виправити...
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29.11.2024 11:39 Ответить
Теперь понятно , как выгдядит грузинская мечта.
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29.11.2024 10:16 Ответить
Поліція, силовики бикують проти народу .. Щоб такого не було у нас , тре з поліції , силовиків , зняти бронь , щоб вони відчули те , що відчувають наші хлопці на фронті бо . Бо буде їм непереливки . Вони навіть не уявляють що буде , бо ми загартовані кров 'ю , тисячами смертей наших друзів , рідних на фронті . Це буде останній наш бій , і ми переможемо.
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29.11.2024 10:23 Ответить
Це тільки емоції. Ви ж розумієте, що ця влада цього не зробить. Псарня для іншого
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29.11.2024 11:33 Ответить
Ви думаєте, що ті , що повернуться з фронту нічого не змінять ? Ви помиляєтеся . Саме вони підуть на вибори разом з опозицією , саме вони будуть в Раді , а зелене рогосміття на смітник .
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29.11.2024 11:36 Ответить
Ваш оптимізм та Богові б у вуха
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29.11.2024 13:55 Ответить
Це ВЖЕ у нас
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29.11.2024 11:50 Ответить
Так , зараз , але після буде по іншому.
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29.11.2024 11:58 Ответить
Без шансів для грузиніів.Більшість населення індеферентна до подій, чи в Європу чи під рашею їм все одно.
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29.11.2024 10:30 Ответить
Европа это скорее идеологический мираж в небе. А рашка вот она, рядом, большая, вонючая, с ружьем в одной руке, а в другой с грошами.
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29.11.2024 10:46 Ответить
Гроші для кого? Кинуть кістку грозинам під ноги,а 99% піде на підкуп так званих еліт(футболіста Каладзе). Немає ні однієї тереторії яку захопили рашисти і яка би розвивалася.Ні одної.
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29.11.2024 12:30 Ответить
погано те, що за цим усім зараз дууже уважно спостерігають ******* єлдачіна з татаровим... а найгірше - це те, що приводів для оптимізму у них більше, аніж може здаватися зараз...
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29.11.2024 10:33 Ответить
Якщо не давати поліцаям просратися то буде як у білорашці. Де пляшки з бензином та решта?
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29.11.2024 11:18 Ответить
Давай, розкажи їм як прибирати просрочених царьків. Ти ж знаєш, як це робиться
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29.11.2024 11:33 Ответить
на тітушок грошей в упирів кацапстана хватить...боюсь за Україну.Якщо рашка не розвалиться,то війни ніколи не закінчаться.
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29.11.2024 11:24 Ответить
А війни ніколи не зіканчуються, в тому чи іншому маштабі, рашка та постійно воює, тому і має таку теріторію. Приклад добровільного разброєння Укпаїною, він єдиний в світі, но це від недоумства...
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29.11.2024 11:31 Ответить
Это ты у Соловьёва вычитал? Это выбор между свободой и рабством сейчас.
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29.11.2024 11:42 Ответить
А какое тебе, махнарылый, дело до чужой свободы? Рабу этого в принципе не понять, как например что такое "революция достоинства"...
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29.11.2024 12:11 Ответить
Грузія - це скоро біде Білорусь №2...
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29.11.2024 11:46 Ответить
Ні буде чечня 2 або туркестан 2...грузини не асимілюются...буде підконтрольний кацапам анклав в якому не буде жодного кацапа..їх просто будуть вбивати та чмирити на вулицях, в мусорськіх дільницях..і при цьому будуть стояти кацапські воєнні об'єкти...
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30.11.2024 21:18 Ответить
Ми це вже давно пройшли. У нас ВЖЕ в проросійський парламент в більшості, маємо нелегітимного несвіжого президента, проросійського.. Війна, окупація територій. Так я бачу. Щодо опозиції, то їх дуже мало, і зеля може їх теж кинути у тюрму, звідки вони будуть лепетати про його легітимність і єднання...
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29.11.2024 11:51 Ответить
Раша номер ДВА..
Грузини, тримайтеся! Ви нам друзі, на відміну від вашого просякнутого рашкою керівництва.
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29.11.2024 12:58 Ответить
Чому протестувальники не озброєні? Де щити, арматура, коктейлі молотова?
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29.11.2024 14:23 Ответить
Грузинська Зелена влада (наслідники ригів) зробила те що Зєдя не встиг через війну
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29.11.2024 17:36 Ответить
Паліть шини вчіться від українців, як скидати прокацапський уряд
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30.11.2024 20:45 Ответить
шобло кацапское
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30.11.2024 21:14 Ответить
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