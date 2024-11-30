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Новости
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Я останусь на должности до избрания легитимного парламента и президента, - Зурабишвили

Зурабішвілі звернулася до грузинів

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддержавшая протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента. Соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

"Я хочу сказать общественности, что и здесь, с президентом, который является единственным независимым, легитимным институтом, существует национальный консенсус. Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в разных сферах общества. Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо меня", - заявила она.

Напомним, что срок полномочий Зурабишвили заканчивается в декабре 2024 года. Ее преемника впервые должны избирать не прямым голосованием, а коллегией из 300 человек, в которую войдут 150 депутатов парламента, 20 представителей Верховного совета Абхазии, 21 представитель Верховного совета Аджарии и 109 делегатов от местных органов самоуправления.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) протест (5854)


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Топ комментарии
+17
Та вам уже футболісти накерували. Каха Каладзе уже показав, як жопу русні цілувати. Дивіться, другого шансу можна і не дождатись.
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30.11.2024 21:50
+13
Патріотично та законно !

.
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30.11.2024 21:53
+13
Зеленій ботві скрізь ''порох'' ввижається.
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30.11.2024 22:13
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потужно та незламно!
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30.11.2024 21:46 Ответить
Патріотично та законно !

.
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30.11.2024 21:53 Ответить
Та вам уже футболісти накерували. Каха Каладзе уже показав, як жопу русні цілувати. Дивіться, другого шансу можна і не дождатись.
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30.11.2024 21:50 Ответить
Футболіст.. найманець.. як шл'''дра.. де більше платять.. там і відпрацьовує.

Дві найдревніші професії..
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30.11.2024 21:55 Ответить
100% як блохін ******
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30.11.2024 21:56 Ответить
Тимощук ...
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30.11.2024 23:42 Ответить
До речі , самий титулований гравець футболу України за всю історію. Але гандон...
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30.11.2024 23:48 Ответить
Шо.. з Зеленським по телефону балакали?
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30.11.2024 21:51 Ответить
Америка дала официальную отмашку, потому что в Грузии пропала "приверженность демократии". Веселье начинается. Возможна даже гражданская война, уверен зубастый режим будет держаться до последнего.
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30.11.2024 22:04 Ответить
брєжнєва чому не згадуєте, кучму, януковича? чи в темниках такі прізвища не прописані?
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30.11.2024 22:11 Ответить
Зеленій ботві скрізь ''порох'' ввижається.
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30.11.2024 22:13 Ответить
Ти хоч сам собі віриш? В подібних випадках задаю опоненту питання : "Ти ідіот з народження? Чи - за гроші?"
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30.11.2024 22:25 Ответить
при Петро Порошенко стались Збройні Сили України, які зараз боронять нашу країну.
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30.11.2024 22:43 Ответить
Здається,в Грузії назріває війна ((
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30.11.2024 22:17 Ответить
Зурабішвілі треба було думати раніше, коли садила у в'язницю Саакашвілі.
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30.11.2024 22:19 Ответить
А слідство вела, справу в суді розглядала, звинувачення підтримувала і вирок виносила Зурабішвілі? Чи все-таки, слідчі, прокурори та судді?
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30.11.2024 22:28 Ответить
А що , у Грузії президент керує прокуратурою і судом ?
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30.11.2024 22:45 Ответить
Вона мала право помилувати його. Вона їм не скористалася.
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30.11.2024 22:47 Ответить
"Мала право"? Чи "була зобов"язана"? Не забувай - Саакашвілі був засуджений не за "політику" - а за звичайний кримінальний злочин... І злочин цей був пов"язаний з ігноруванням демократичних засад суспільства, які він присягався захищать... Просто "Міхо" з "демократії" почав мостить собі "царственну подушку під задницю на троні"...
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01.12.2024 06:50 Ответить
Від усієї душі бажаю грузинам відстояти свою незалежність!
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30.11.2024 22:43 Ответить
Она уйдет. Её отправят на пенсию.
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30.11.2024 22:45 Ответить
А хіба поліціянти не підпорядковуються президенту Грузії? І взагалі, а які повноваження тоді у цієї Саломи?
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30.11.2024 23:00 Ответить
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3522759

якось у Грузії не склалось з командою кавеена, тому там у владі не будуть не колегі по сцені, а колеги по футбольному полю.
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01.12.2024 01:02 Ответить
Дурна баба. Якщо залишиться, то приєднається до саакашвілі. Майданом можно керувати й закордона.
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01.12.2024 02:33 Ответить
Майданом неможливо керувати..
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01.12.2024 04:57 Ответить
Ще комуняки на зламі ХІХ ст зробили висновок, що "Революції не робляться з-за кордону і їх не приносять на багнетах.."
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01.12.2024 06:53 Ответить
Люди в країнах постсовка як посдуріли,коли обирають в презіденти коміків,футболістів,боксерів.Скоро будуть кандидати-блогери,стендапери.
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01.12.2024 05:01 Ответить
Грузини не довели країну до прірви,як зекліка.А міхо того самого поля ягода,що і зе-довів би країну до зовн.інтервенції,якщо би знову став у руля,тим більше,в нього вже був досвід.
Міхо вже був завербований кгб, ще в студентські роки в Києві,де навчався поруч з Порошенком,працював навіть резидентом.Ось чому так підтримав зе.
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14.12.2024 16:44 Ответить
 
 