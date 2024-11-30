Я останусь на должности до избрания легитимного парламента и президента, - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддержавшая протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента. Соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

"Я хочу сказать общественности, что и здесь, с президентом, который является единственным независимым, легитимным институтом, существует национальный консенсус. Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в разных сферах общества. Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо меня", - заявила она.

Напомним, что срок полномочий Зурабишвили заканчивается в декабре 2024 года. Ее преемника впервые должны избирать не прямым голосованием, а коллегией из 300 человек, в которую войдут 150 депутатов парламента, 20 представителей Верховного совета Абхазии, 21 представитель Верховного совета Аджарии и 109 делегатов от местных органов самоуправления.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.