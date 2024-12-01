Командири грузинських підрозділів, які захищають Україну, вирішили повернутися до Грузії, де тривають протести: чекаємо сигналу від президентки. ФОТО

Командири низки грузинських підрозділів, що захищають Україну від російської агресії, хочуть повернутися на батьківщину, де тривають проєвропейські протести.

Про це у соцмережі Х повідомив голова військового комітету "Кавказького Союзу" Ладо Гамсахурдія за підсумками термінової наради командування грузинських підрозділів, інформує Цензор.НЕТ.

Військові заявили, що чекають сигналу від президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Командири грузинських підрозділів, які входять до військового комітету "Кавказького Союзу", на позачерговій нараді вирішили повернутися до Грузії та чекають сигналу від президента Грузії", - йдеться у заяві.

Військові заявили про готовність "захистити національний суверенітет Грузії та цивільне населення в будь-якій формі від будь-якої загрози".

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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