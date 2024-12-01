Командири грузинських підрозділів, які захищають Україну, вирішили повернутися до Грузії, де тривають протести: чекаємо сигналу від президентки. ФОТО
Командири низки грузинських підрозділів, що захищають Україну від російської агресії, хочуть повернутися на батьківщину, де тривають проєвропейські протести.
Про це у соцмережі Х повідомив голова військового комітету "Кавказького Союзу" Ладо Гамсахурдія за підсумками термінової наради командування грузинських підрозділів, інформує Цензор.НЕТ.
Військові заявили, що чекають сигналу від президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.
"Командири грузинських підрозділів, які входять до військового комітету "Кавказького Союзу", на позачерговій нараді вирішили повернутися до Грузії та чекають сигналу від президента Грузії", - йдеться у заяві.
Військові заявили про готовність "захистити національний суверенітет Грузії та цивільне населення в будь-якій формі від будь-якої загрози".
Протести в Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І хоча серцем я підтримую таке рішення, але егоїстично - ні.
Втім, бажаю сил і наснаги повернути Грузію на курс цивілізації.
Вот читаю ваши сообщения,и буквально грусть берёт.Почему?Потому что вы активный участник форума,много читаете новостей,а главного не поняли,что правители всех стран в одной лодке,и разыгрывают перед нами политический театр.
Рекомендую одного человека,он отлично это показывает. https://www.tiktok.com/@svetlanasokova?lang=ru-RU Ссылка.
Президент Грузії на противагу викличе у Грузію "Кавказький Союз" на захист від моськовської окупації - не як фізичних осіб, а армію - яка має досвід знищення моськовських окупантів.
Це отак і українські військові в Березні 1917 чекали сигналу від Центральної Ради...
Чекали на германському фронті і Чорноморському флоті, чекали українці Сибіру і Балт.флоту, чекали українці Кубані і Далекого Сходу із генералом Хрещатицьким...
А Центральна Рада казала- ну чьо ви нагнітаєтє, нам тіки автономія потрібна бо суспільство ще не готове до самостійності... і ми домовляємось з хорошими росіянами посєрєдіне і хочемо заглянуть в очі Керенському в пошуках миру. І взагалі ми вас вояк боїмось, нам армія буде не потрібна а тільки міліція, так що валєнок, дров і їжі не дамо- розходьтесь по домівках.
Хочете зробить- робіть як Петрушевич і Коновалець в Листопаді 1918 - хопа і вся австрійська адміністрація Галичини за одну ніч заарештована, а на Львівській ратуші вже висить український стяг
Робіть як самостійник Міхновський і полк Полуботка 4 Липня 1917- хоп і за ніч весь Київ перейшов у руки українців, москалі заарештовані, і вояки звернулись до Центральної Ради проголосити незалежність (і це було даремно).
Нет гнуснее созданий которые пресмыкаются перед ничтожествами.
PS.Пора уже чистить ^