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Командири грузинських підрозділів, які захищають Україну, вирішили повернутися до Грузії, де тривають протести: чекаємо сигналу від президентки. ФОТО

Командири низки грузинських підрозділів, що захищають Україну від російської агресії, хочуть повернутися на батьківщину, де тривають проєвропейські протести. 

Про це у соцмережі Х повідомив голова військового комітету "Кавказького Союзу" Ладо Гамсахурдія за підсумками термінової наради командування грузинських підрозділів, інформує Цензор.НЕТ.

Військові заявили, що чекають сигналу від президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

нарада грузинських військових

"Командири грузинських підрозділів, які входять до військового комітету "Кавказького Союзу", на позачерговій нараді вирішили повернутися до Грузії та чекають сигналу від президента Грузії", - йдеться у заяві.

Військові заявили про готовність  "захистити національний суверенітет Грузії та цивільне населення в будь-якій формі від будь-якої загрози".

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Дивіться також: У Грузії четвертий день тривають протести, мітингувальники перемістилися до Тбіліського держуніверситету. ФОТОрепортаж

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397) добровольці (915)


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Топ коментарі
+62
Дяка, брати. Якщо треба для Грузії, то звісно.
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01.12.2024 20:03
+58
Молодці брати! Успіхів вам!
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01.12.2024 20:02
+53
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01.12.2024 20:04
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Молодці брати! Успіхів вам!
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01.12.2024 20:02 Відповісти
Треба піднімати Кавказький фронт проти кацапляндії смердючої.
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02.12.2024 20:07 Відповісти
Дяка, брати. Якщо треба для Грузії, то звісно.
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01.12.2024 20:03 Відповісти
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01.12.2024 20:04 Відповісти
Та хіба про це можна відкрито говорити? Зараз прокацаплена влада Грузії буде їх арештовувати при в'їзді в країну. Буде те, що з Міхо.
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01.12.2024 20:05 Відповісти
Не думаю, що вони будуть робити це показово. Повертатись в Грузію, маю наувазі.
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01.12.2024 20:15 Відповісти
Так Міхо теж не показово повертався
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01.12.2024 20:18 Відповісти
Якраз таки показово. Перед його поверненням ціла медіа кампанія була. А потім він практично показово заховався, щоб його знайшли. А потім тріумфально визволили. Але щось пішло не по сценарію. Хоч особисто мені він подобався. Грузія стала ********, а не совковою тільки при ньому.
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01.12.2024 20:25 Відповісти
Не "при ньому"... А при Кахі Бендукідзе... Бо саме Каха був "локомотивом реформ"... А коли зрозумів, що Саакашвілі хоче стать "Міхеїлом І" - покинув усе і пішов... І всі реформи "пішли псу під хвіст"...
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01.12.2024 20:36 Відповісти
Я не написав, що він особисто це зробив. Бендукідзе був тіньовим лідером. Але без образу харизматичного Саакашвілі цього б не відбулося.
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01.12.2024 21:08 Відповісти
У нас Зеленський теж "харизматичний"...
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01.12.2024 21:10 Відповісти
Саакашвілі завжди був політиком і громадським діячом. Тобто, професіоналом у цій справі. Зеленський аматор. Але, знаючи тебе, зараз маю прочитати твій велетенський допис з твоїм особистим баченням ситуації, але який має бути прийнятим усіма за аксіому. Тож вже зараз кажу, що відповіді не буде. Бо немає сенсу.
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01.12.2024 21:20 Відповісти
Міг-би тоді і промовчать... Суть від того-б не помінялася...
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01.12.2024 21:34 Відповісти
Зато результати мають однакові- просрали все. І один ще не сидить.
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03.12.2024 16:11 Відповісти
То вони ж із зброєю поїдуть і не через КПП...
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01.12.2024 20:22 Відповісти
А хто їм дозволить зі зброєю їхати в Грузію?
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01.12.2024 21:39 Відповісти
2500 зі зброєю попробуй заарештувати .
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01.12.2024 20:41 Відповісти
2500 командирів?! Та навіть простих бійців скільки немає. Ви статтю читали взагалі?
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01.12.2024 21:35 Відповісти
Не смешите. Они и без анонсов у спецслужб на примете с маячками над головой. И если они пойдут участвовать в мирных протестах они уже обречены и в лучшем случае сгниют на подвале в камере с Михо. Только с оружием в руках и с целью уничтожить прокремлевскую власть у них есть шанс вернуть Грузию на светлую тропу и будущее
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01.12.2024 20:45 Відповісти
Нажаль, і кацапські і грузинські спецслужби до цього готові. Тому дуже скоро путін поповнить і так немаленькі ряди заручників.
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01.12.2024 20:05 Відповісти
Хоча це дуже патріотично, але можна передбачити наслідки - при поверненні їх арештують і видадуть в ерефію, як воювавших проти неї. А потім ми будем витрачати обмінний фонд вимінюючи їх з рук рашистів.
І хоча серцем я підтримую таке рішення, але егоїстично - ні.
Втім, бажаю сил і наснаги повернути Грузію на курс цивілізації.
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01.12.2024 20:20 Відповісти
Давайте примените боевые навыки против московских тварей. И запомните, мирными протестами изгнать кремлевских выродков не получится. Применяйте дроны, оружие и взрывчатку. Иначе будет как на **********.
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01.12.2024 20:22 Відповісти
Украина в свою очередь должна наступить на горло прокацапленным выродкам сидящим а росийской газовой трубе и договориться о реальном сотрудничестве с Ердоганом что он поддерживает РЕАЛЬНО Украину а Украина перекроет прокачку розийского газа по своим газопроводам в пользу Турции которая давно мечтает качать по Турецкому потоку дешовый газ из Азербайджана и Катара в Европу
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01.12.2024 20:29 Відповісти
В итоге такие как Шольц и Мервель перестанут питать надежды что вот-вот сотрудничество с Сосией как и поставки углеводородов наладятся. И ЕС реально и без оглядки впряжется в войну с Сосией.
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01.12.2024 20:35 Відповісти
Украина в свою очередь должна договориться о реальном сотрудничестве с Ердоганом что он поддерживает РЕАЛЬНО Украину.В итоге такие как Шольц и Мервель перестанут питать надежды.
Вот читаю ваши сообщения,и буквально грусть берёт.Почему?Потому что вы активный участник форума,много читаете новостей,а главного не поняли,что правители всех стран в одной лодке,и разыгрывают перед нами политический театр.
Рекомендую одного человека,он отлично это показывает. https://www.tiktok.com/@svetlanasokova?lang=ru-RU Ссылка.
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09.12.2024 17:45 Відповісти
А навіщо чекати якихось сигналів? Беріть ініціативу у свої руки.
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01.12.2024 20:30 Відповісти
Вони - громадяни Грузії... Зурабішвілі - глава їх держави... Якщо вони приїдуть самі по собі - будуть оголошені нинішньою владою "злочинцями"... Якщо ж президент їх покличе - їх прибуття буде легітимізоване її авторитетом...
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01.12.2024 20:39 Відповісти
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.
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01.12.2024 20:47 Відповісти
Люди не выдерживают, и выражают своё мнение всеми доступными способами. Решение командиров, логичное. И правильно, что дело за Президентом Грузии. Главное, чтобы такие порывы не вылились в трагедию, когда сумасшедший маньяк по соседству, увидит, гос переворот, нацизм, русофобию, и ущемление прав, русскоговорящих грузин... которых на всю страну осталось то пару тысяч. Удачи Братья, главное рассчитывать силы и последствия, в оппозиции там не дураки. Надеюсь, что всё правильно рассчитаете.
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01.12.2024 20:50 Відповісти
Вони як громадяни мають повне право ібез незрозумілої президентки питання з прокацапськими виродками повирішувати
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01.12.2024 20:51 Відповісти
Ось вам і "укрáінскій слєд".
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01.12.2024 20:55 Відповісти
Воїни, як і наші Воїни, низький уклін вам! Сакартвело = свобода!
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01.12.2024 21:00 Відповісти
А що, скиди з дрону чи фпв у автобус з беркутнею це вам не бруківка і коктейлі)
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01.12.2024 21:22 Відповісти
Підрозділи чи командири ?
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01.12.2024 21:27 Відповісти
Проросійськи сили викликали у Тбілісі моськовський ОМОН.
Президент Грузії на противагу викличе у Грузію "Кавказький Союз" на захист від моськовської окупації - не як фізичних осіб, а армію - яка має досвід знищення моськовських окупантів.
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01.12.2024 21:27 Відповісти
Тут согласен на 1000 процентов.
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01.12.2024 22:02 Відповісти
Чекають сигналу від президента Грузії.
Це отак і українські військові в Березні 1917 чекали сигналу від Центральної Ради...
Чекали на германському фронті і Чорноморському флоті, чекали українці Сибіру і Балт.флоту, чекали українці Кубані і Далекого Сходу із генералом Хрещатицьким...
А Центральна Рада казала- ну чьо ви нагнітаєтє, нам тіки автономія потрібна бо суспільство ще не готове до самостійності... і ми домовляємось з хорошими росіянами посєрєдіне і хочемо заглянуть в очі Керенському в пошуках миру. І взагалі ми вас вояк боїмось, нам армія буде не потрібна а тільки міліція, так що валєнок, дров і їжі не дамо- розходьтесь по домівках.

Хочете зробить- робіть як Петрушевич і Коновалець в Листопаді 1918 - хопа і вся австрійська адміністрація Галичини за одну ніч заарештована, а на Львівській ратуші вже висить український стяг

Робіть як самостійник Міхновський і полк Полуботка 4 Липня 1917- хоп і за ніч весь Київ перейшов у руки українців, москалі заарештовані, і вояки звернулись до Центральної Ради проголосити незалежність (і це було даремно).
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02.12.2024 01:38 Відповісти
Подяка Братам
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02.12.2024 07:53 Відповісти
І з "сигналом від Саломе", і без її сигналу у цей критичний час озброєні добровольці мають бути зі своїм народом. І перше з чого мають розпочати - взяти під контроль ключові об"єкти у Тифлісі і інших містах. А друге - звільнити із в"язниці М.Саакашвілі. Грузинській Революції потрібен Лідер.
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02.12.2024 08:48 Відповісти
І тим самим дати картинку пропаганді ху...а - це путч за підтримки військових. Введе війська та почне сво. Кров, смерть, розруха.
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02.12.2024 12:24 Відповісти
Да уж, пу точгісенько введе. А хто захистить Грузію? Масштаби раzzи та Грузії .. ох...буде теж саме ,що в Україні. Рузким танкам візи не потрібгі(
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02.12.2024 12:50 Відповісти
Иваню за его швили подвесте!
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02.12.2024 13:16 Відповісти
Треба боронити Грузію від путинської мрії! Ворог не спить......
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03.12.2024 11:31 Відповісти
Сакартвело желаю поскорее очистить свою страну от продажных шестерок бледной моли.
Нет гнуснее созданий которые пресмыкаются перед ничтожествами.

PS.Пора уже чистить ^
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04.12.2024 00:19 Відповісти
И вся слава принадлежит Господу Миров !
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04.12.2024 00:21 Відповісти
Звичайно ці патріоти будуть корисніши вдома, ніж в Україні. Бо там вони можуть допомогти перестріляти кацапськіх ОМОНовців, які мотузять грузинських дівчат.
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04.12.2024 01:17 Відповісти
Військовими літаками, і з зброєю.... без зброї їх переловлять по одному... там купа гебні інфільтрована в силові структури...
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04.12.2024 11:19 Відповісти
 
 