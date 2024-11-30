США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією, - Держдеп
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
Про це заявив речник американського Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що рішення партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції країни обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО.
"Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля",- заявив Міллер.
Він зазначив, що грузинський народ переважно підтримує інтеграцію з Європою.
"США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту. Ми закликаємо всі сторони забезпечити мирний характер протестів", - сказано в заяві.
Міллер зазначив, що різноманітні "антидемократичні" дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи американсько-грузинського стратегічного партнерства.
З огляду на це, США вирішили призупинити дію стратегічного партнерства з Грузією.
Протести в Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
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Цілком можливо що янелох виявився лохом і завалив всю роботу і задачі ФСБ
Бо тут стільки свідків того, як рептилоїди темними ночамии забирали у України всю зброю. 😁
Тільки не розумію навіщо рептилоїди бабло за цю зброю міністрам оборони та генералам України насипали.
І ще не розумію, як зброя, яку забрали рептилоїди, опинялася на Близькому Сході, у Південній Америці та у Шрі-Ланці.
1. США не видели никакой угрозы от России Украине и просчитались.
2. США верили что нужно инвестировать в демократическую Россию, а остальные заползут за ней следом.
Какой вариант тебе больше нравится? Я склоняюсь к обеим. США просчитались, а заплатили за это маленькие украинские дети и подростки 20 лет, которые даже не родились тогда.
832 танки,
202 літаки,
232 вертольоти
і близько 28,5 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння.
А скіьки було розпродано з 1991 по 2005 це взагалі таємниця таємниць.
Питання про рочки знято. Ти ще й гуглу не навчений.
Не только ядерку.
там перший підсвинок зробив хатинку дуже швидко, але із соломи.
наш в 2014 намагався зробити кам'яний із фундаментом, але наріду треба було швидко.
а швидко виходить тільки з соломи.
там біднота суцільна була з кількома десятками посередніх злодіїв в законі, які понтувалися без меж
тобі 18 чи 22 ?
через скільки років після розпаду СРСР ти народився, шоб мені про нього розказувати ?
Якби був Буш молодший хочаб, то русня сиділа і боялась.