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Новини
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США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією, - Держдеп

Міллер повідомив про призупинення стратегічного партнерства між США та Грузією

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Про це заявив речник американського Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що рішення партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції країни обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО.

"Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля",- заявив Міллер.

Він зазначив, що грузинський народ переважно підтримує інтеграцію з Європою.

"США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту. Ми закликаємо всі сторони забезпечити мирний характер протестів", - сказано в заяві.

Міллер зазначив, що різноманітні "антидемократичні" дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи американсько-грузинського стратегічного партнерства.

З огляду на це, США вирішили призупинити дію стратегічного партнерства з Грузією.

Читайте також: Сценарію українського Майдану у Грузії не буде, - прем’єр-міністр Кобахідзе

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Читайте також: У Грузії поновилися протести проти відмови країни від євроінтеграції

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397) США (22737)


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Топ коментарі
+31
Якби ви (Держдепартамент США) вели більш активнішу політику допомоги Україні без боязні ескалації - тоді і в Грузії картина могла би бути краща. А так у про-сосійської влади є залізний аргумент. Вони обіцяють мир через покору рашці, а всім противникам тицяють пальцем на те, що відбувається у нас.
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30.11.2024 22:29
+17
100% це "стратегічне партнерство" з США ******* так допомогло грузинам в 2008 р. коли РФ окупувала частину їх країни
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30.11.2024 22:46
+12

Цілком можливо що янелох виявився лохом і завалив всю роботу і задачі ФСБ
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30.11.2024 22:56
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гамарджоба генацвале. На жаль сакартвело падають в узкій мір
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30.11.2024 22:28 Відповісти
ХОЧЬПОРЖЬОМ ,,,,
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30.11.2024 23:03 Відповісти
СОЙТІСЬ ПОСЕРЕДІНЄ ...
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30.11.2024 23:05 Відповісти
ЯНЄЛОХ...
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30.11.2024 23:06 Відповісти
Якби ви (Держдепартамент США) вели більш активнішу політику допомоги Україні без боязні ескалації - тоді і в Грузії картина могла би бути краща. А так у про-сосійської влади є залізний аргумент. Вони обіцяють мир через покору рашці, а всім противникам тицяють пальцем на те, що відбувається у нас.
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30.11.2024 22:29 Відповісти
100% це "стратегічне партнерство" з США ******* так допомогло грузинам в 2008 р. коли РФ окупувала частину їх країни
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30.11.2024 22:46 Відповісти
Пусть себе в одно место засунут свое партнерство. В 2008 ничего не сделали и сейчас взволнованостью и озабоченностью помогут в случае чего. Все уже на примере Украины поняли цену этим партнерствам, натам и еэсам с оонами всяческими. Собираться, попиз....т, головами сокрушенно покивают и по домам спокойно разойдутся.
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01.12.2024 00:34 Відповісти
А шо надо делать? Водить за ручку взрослых людей и объяснять им что такое хорошо и что такое плохо?
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01.12.2024 06:02 Відповісти
Як би ви крали меньше то допомога была бы активнейша.
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01.12.2024 06:00 Відповісти
А хто, власне, крав? Я, люди які зараз воюють, чи які життя віддали? Якщо крала влада - так це питання контролюється, плюс в історії багато прикладів, коли США допомагали не дивлячись нінащо. Зараз питання саме у боязні сосісї і небажанні будь яких змін там. Це і привело до цього результату.
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01.12.2024 08:45 Відповісти
Нда злили грузини по тихому країну путіну.
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30.11.2024 22:30 Відповісти
Зеленський :

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30.11.2024 22:42 Відповісти

Цілком можливо що янелох виявився лохом і завалив всю роботу і задачі ФСБ
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30.11.2024 22:56 Відповісти
У Грузії Америка теж зброю забрала, чи тільки в України забрала?
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30.11.2024 22:31 Відповісти
Україна сама свою зброю перші 20 років розпродавала наліво та направо.
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30.11.2024 22:34 Відповісти
Ну от...кайф декому зламали...
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30.11.2024 22:38 Відповісти
А... Ну вибач.

Бо тут стільки свідків того, як рептилоїди темними ночамии забирали у України всю зброю. 😁
Тільки не розумію навіщо рептилоїди бабло за цю зброю міністрам оборони та генералам України насипали.
І ще не розумію, як зброя, яку забрали рептилоїди, опинялася на Близькому Сході, у Південній Америці та у Шрі-Ланці.
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30.11.2024 22:46 Відповісти
США активно разоружало Украину. Не только ядерку. Ради мира. Вот мир вылился в кучу разрушений и смертей.
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30.11.2024 23:34 Відповісти
перший
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30.11.2024 23:40 Відповісти
Так какая цель была отбирать у Украины все эти няшки? У меня есть два ответа.
1. США не видели никакой угрозы от России Украине и просчитались.
2. США верили что нужно инвестировать в демократическую Россию, а остальные заползут за ней следом.

Какой вариант тебе больше нравится? Я склоняюсь к обеим. США просчитались, а заплатили за это маленькие украинские дети и подростки 20 лет, которые даже не родились тогда.
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30.11.2024 23:43 Відповісти
Тобі скільки рочків, свідок роззброєння?
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30.11.2024 23:47 Відповісти
За орієнтовними оцінками, за 2005-2014 роки було розпродано військового майна на майже 3 млрд гривень. Зокрема, "з молотка" пішли
832 танки,
202 літаки,
232 вертольоти
і близько 28,5 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

А скіьки було розпродано з 1991 по 2005 це взагалі таємниця таємниць.

Питання про рочки знято. Ти ще й гуглу не навчений.
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30.11.2024 23:53 Відповісти
Одно другого не касается. Стратегическое разоружение и просто уменьшение армии. Вторым занимались буквально все. Те же немцы потеряли всю свою армию и многие другие. А вот стратегическое разоружение это другая игра совсем.
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30.11.2024 23:54 Відповісти
У Украины была раздутая армия, которая была создана чтобы атаковать Европу. Она ей была не нужна. Тем не менее Украине нужно была достаточная армия для защиты от угроз извне и вот её у Украины не оказалось в том числе из-за того что нас активно разоружали.
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30.11.2024 23:56 Відповісти
Nika Niko

Не только ядерку.
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30.11.2024 23:58 Відповісти
Ты просто занимаешься демагогией. Да Украина продавала оружие и это нормально. Да Украина сокращала армию и это тоже нормально. В этом нет ничего особенного. Это не источник наших текущих проблем.
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01.12.2024 00:00 Відповісти
другий
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01.12.2024 00:28 Відповісти
А вы ядерку отдали США? А стратегическую авиацию? 30 лет чем занимались? Асфальт укладывали? Про оборону и армию не думали. Сами виноваты.
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01.12.2024 06:05 Відповісти
Маленька Грузія має брати зброю і воювати проти такого монстра як росія?
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30.11.2024 23:28 Відповісти
В 1919 нова влада Мустафи Кемаля скинула владу султана, який роздавав Антанті землю під окупацію і анексію. Після цього вони надавали по морді всій непереможній Антанті (яка рік тому перемогла Німеччину, Австро-угорщину і Болгарію) і вигнали всіх, включно з греками і італійцями що також хотіли урвати шмат Анталії. Ось що значить адекватна влада.
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01.12.2024 00:09 Відповісти
Не всій Антанті а грекам якби там була вся антанта Туреччина б перестала існувати
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01.12.2024 11:32 Відповісти
Теперь грузины к нам в Украину будут ездить за битками из Америки.
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30.11.2024 22:33 Відповісти
Грузія - пока
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30.11.2024 22:34 Відповісти
все срака якщо грузину не винесуть цю проросійську владу буде для них біда
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30.11.2024 22:34 Відповісти
Не винесуть. Грузія - маленька країна, як 2 українські області. Кацапи введуть війська в основні міста і все. По серйозному ніхто і не рипнеться. Тим більше, що чинна влада - проросійська. А США і Нато показали за останні 20 років показали свою надмірну демократичність і безхребетність.
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30.11.2024 23:21 Відповісти
Какие войска?
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30.11.2024 23:40 Відповісти
Когда же наконец поймут что любая власть держится на блефе. На иллюзии. Не существует власти, которая может все контролировать. Просто не бывает такого.
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30.11.2024 23:41 Відповісти
Очень сложно объявить грузин нацистами или исламистами. Они далеки от этого вообще. Они там с Азовом пытались, а в Грузии даже этого нет.
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01.12.2024 00:35 Відповісти
А шо должны были делать США? Ввести в Грузию войска?
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01.12.2024 06:06 Відповісти
А ще недавно грузин ставили Украіні за приклад
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30.11.2024 22:38 Відповісти
є казка про трьох поросят.

там перший підсвинок зробив хатинку дуже швидко, але із соломи.

наш в 2014 намагався зробити кам'яний із фундаментом, але наріду треба було швидко.

а швидко виходить тільки з соломи.
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30.11.2024 23:10 Відповісти
Генацвале, віддайте ще ***** Батумі і буде вам щастя. Сухумі і інші регіони віддали. Україна хоч б'ється з орками, які у рази переважають її за воєнним потенціалом.
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30.11.2024 22:44 Відповісти
До того були ще Придністров'я та Абхазія. Ще й Чечня...і ніяких наслідків.
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30.11.2024 22:53 Відповісти
Грузия жила лучше всех в СССР. И не думаю, что они это забыли.
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30.11.2024 22:57 Відповісти
хто тобі таку хєрню в голову насрав ?

там біднота суцільна була з кількома десятками посередніх злодіїв в законі, які понтувалися без меж
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30.11.2024 23:13 Відповісти
Это тупо факты. Они получали массовые дотации с центра, и при этом торговали контрафактом с Турции. Все эти грузинские "воры в законе", не с пустого места взялись.
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30.11.2024 23:17 Відповісти
Да все получали дотации, только Москва загибалась. Отличная методичка.
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30.11.2024 23:38 Відповісти
То ли дело где-то в Рязани
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01.12.2024 00:13 Відповісти
Это тупо факты

тобі 18 чи 22 ?

через скільки років після розпаду СРСР ти народився, шоб мені про нього розказувати ?
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01.12.2024 00:11 Відповісти
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30.11.2024 23:18 Відповісти
Оттого главные протесты против СССР в 89 году были в Грузии и в странах Балтии. От хорошей жизни.
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30.11.2024 23:35 Відповісти
В Балтии протесты были не экономические. Национально-освободительные, антиимперские и антикоммунистические, скорее. Материально, по сравнению с РСФСР(за исключением Москвы и Ленинграда), там была ситуация лучше.
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01.12.2024 03:56 Відповісти
Если бы жизнь в СССР была супер, то всем было бы плевать. Правда в том что СССР как и современная Россия это говно. Оттого терпеть это говно нет никаких стимулов.
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01.12.2024 20:11 Відповісти
Війна закінчиться і в нас бойків виберуть у владу, які розкажуть, що Україна сама спровокувала рашу, і треба жити дружно. Може Дубінський стане прем'єром, а шевченко головою СБУ. Гундосий мав виконати роль Іванішвилі, але як їхав в Париж окурку в очі подивитися, здякався ходи ветеранів, яка відбулася перед цим і поламав Оманські домовленності.
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30.11.2024 23:18 Відповісти
Стратегічне партнерство у вигляді занепокоєностей, кредитів і лобіювання своїх людей на посади.
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30.11.2024 23:26 Відповісти
Грузинська опозиція не має свого Лідера. Ним мав би стати М.Саакашвілі. Тоді і від "мрії", і від патлатого кацо не залишилося б і мокрого місця. А так Грузія вчергове прої.ала своє майбутнє на довгі-довгі роки...
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30.11.2024 23:30 Відповісти
Лидерство переоценено. Лидер может быть, но это всегда не более чем бонус.
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30.11.2024 23:36 Відповісти
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01.12.2024 00:01 Відповісти
Баба з возу кобилі легше.Грузія з часом перетвориться в кадирівську Чечню і все рівно буде змушена воювати в складі рашоармії десь в умовному Казахстані чи Сирії.
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01.12.2024 00:01 Відповісти
Короче все чего добился Саакашвили за 10 лет грузины просрали и оказались в той же жопе из которой вылезли
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01.12.2024 00:20 Відповісти
Они верят что не просрали - посмотрим. Это их будущее.
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01.12.2024 00:34 Відповісти
Что грузины просрали?
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01.12.2024 06:08 Відповісти
кобахідзе з іванішвілі - це не якійсь там кавеенщік з коломойським. Зовсім інший рівень спецоперації.
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01.12.2024 00:51 Відповісти
Давно США не гегемон
Якби був Буш молодший хочаб, то русня сиділа і боялась.
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01.12.2024 08:20 Відповісти
От і здулась грузинська мрія. До речі, нас те саме чекає у разі заморозки війни, мудрий нарід вже раз проголосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", проголосує ще.....
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01.12.2024 09:35 Відповісти
 
 