США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией, - Госдеп

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом заявил представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что решение партии "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит закрепленному в конституции страны обещанию грузинскому народу стремиться к полной интеграции в Европейский Союз и НАТО.

"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля",- заявил Миллер.

Он отметил, что грузинский народ преимущественно поддерживает интеграцию с Европой.

"США осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые пытаются реализовать свои права на собрания и выражение мнений, включая свободу мирного протеста. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов", - сказано в заявлении.

Миллер отметил, что разнообразные "антидемократические" действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы американо-грузинского стратегического партнерства.

Учитывая это, США решили приостановить действие стратегического партнерства с Грузией.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

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