США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией, - Госдеп
Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
Об этом заявил представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что решение партии "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит закрепленному в конституции страны обещанию грузинскому народу стремиться к полной интеграции в Европейский Союз и НАТО.
"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля",- заявил Миллер.
Он отметил, что грузинский народ преимущественно поддерживает интеграцию с Европой.
"США осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые пытаются реализовать свои права на собрания и выражение мнений, включая свободу мирного протеста. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов", - сказано в заявлении.
Миллер отметил, что разнообразные "антидемократические" действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы американо-грузинского стратегического партнерства.
Учитывая это, США решили приостановить действие стратегического партнерства с Грузией.
Протесты в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цілком можливо що янелох виявився лохом і завалив всю роботу і задачі ФСБ
Бо тут стільки свідків того, як рептилоїди темними ночамии забирали у України всю зброю. 😁
Тільки не розумію навіщо рептилоїди бабло за цю зброю міністрам оборони та генералам України насипали.
І ще не розумію, як зброя, яку забрали рептилоїди, опинялася на Близькому Сході, у Південній Америці та у Шрі-Ланці.
1. США не видели никакой угрозы от России Украине и просчитались.
2. США верили что нужно инвестировать в демократическую Россию, а остальные заползут за ней следом.
Какой вариант тебе больше нравится? Я склоняюсь к обеим. США просчитались, а заплатили за это маленькие украинские дети и подростки 20 лет, которые даже не родились тогда.
832 танки,
202 літаки,
232 вертольоти
і близько 28,5 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння.
А скіьки було розпродано з 1991 по 2005 це взагалі таємниця таємниць.
Питання про рочки знято. Ти ще й гуглу не навчений.
Не только ядерку.
там перший підсвинок зробив хатинку дуже швидко, але із соломи.
наш в 2014 намагався зробити кам'яний із фундаментом, але наріду треба було швидко.
а швидко виходить тільки з соломи.
там біднота суцільна була з кількома десятками посередніх злодіїв в законі, які понтувалися без меж
тобі 18 чи 22 ?
через скільки років після розпаду СРСР ти народився, шоб мені про нього розказувати ?
Якби був Буш молодший хочаб, то русня сиділа і боялась.