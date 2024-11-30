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США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией, - Госдеп

Міллер повідомив про призупинення стратегічного партнерства між США та Грузією

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом заявил представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что решение партии "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит закрепленному в конституции страны обещанию грузинскому народу стремиться к полной интеграции в Европейский Союз и НАТО.

"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля",- заявил Миллер.

Он отметил, что грузинский народ преимущественно поддерживает интеграцию с Европой.

"США осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые пытаются реализовать свои права на собрания и выражение мнений, включая свободу мирного протеста. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов", - сказано в заявлении.

Миллер отметил, что разнообразные "антидемократические" действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы американо-грузинского стратегического партнерства.

Учитывая это, США решили приостановить действие стратегического партнерства с Грузией.

Читайте также: В Грузии возобновились протесты против отказа страны от евроинтеграции

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Также смотрите: Грузинская полиция жестоко разогнала митингующих в Тбилиси и задержала более 100 человек. ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4499) протест (5854) США (26409)


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Топ комментарии
+31
Якби ви (Держдепартамент США) вели більш активнішу політику допомоги Україні без боязні ескалації - тоді і в Грузії картина могла би бути краща. А так у про-сосійської влади є залізний аргумент. Вони обіцяють мир через покору рашці, а всім противникам тицяють пальцем на те, що відбувається у нас.
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30.11.2024 22:29
+17
100% це "стратегічне партнерство" з США ******* так допомогло грузинам в 2008 р. коли РФ окупувала частину їх країни
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30.11.2024 22:46
+12

Цілком можливо що янелох виявився лохом і завалив всю роботу і задачі ФСБ
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30.11.2024 22:56
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гамарджоба генацвале. На жаль сакартвело падають в узкій мір
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30.11.2024 22:28 Ответить
ХОЧЬПОРЖЬОМ ,,,,
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30.11.2024 23:03 Ответить
СОЙТІСЬ ПОСЕРЕДІНЄ ...
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30.11.2024 23:05 Ответить
ЯНЄЛОХ...
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30.11.2024 23:06 Ответить
Якби ви (Держдепартамент США) вели більш активнішу політику допомоги Україні без боязні ескалації - тоді і в Грузії картина могла би бути краща. А так у про-сосійської влади є залізний аргумент. Вони обіцяють мир через покору рашці, а всім противникам тицяють пальцем на те, що відбувається у нас.
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30.11.2024 22:29 Ответить
100% це "стратегічне партнерство" з США ******* так допомогло грузинам в 2008 р. коли РФ окупувала частину їх країни
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30.11.2024 22:46 Ответить
Пусть себе в одно место засунут свое партнерство. В 2008 ничего не сделали и сейчас взволнованостью и озабоченностью помогут в случае чего. Все уже на примере Украины поняли цену этим партнерствам, натам и еэсам с оонами всяческими. Собираться, попиз....т, головами сокрушенно покивают и по домам спокойно разойдутся.
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01.12.2024 00:34 Ответить
А шо надо делать? Водить за ручку взрослых людей и объяснять им что такое хорошо и что такое плохо?
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01.12.2024 06:02 Ответить
Як би ви крали меньше то допомога была бы активнейша.
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01.12.2024 06:00 Ответить
А хто, власне, крав? Я, люди які зараз воюють, чи які життя віддали? Якщо крала влада - так це питання контролюється, плюс в історії багато прикладів, коли США допомагали не дивлячись нінащо. Зараз питання саме у боязні сосісї і небажанні будь яких змін там. Це і привело до цього результату.
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01.12.2024 08:45 Ответить
Нда злили грузини по тихому країну путіну.
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30.11.2024 22:30 Ответить
Зеленський :

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30.11.2024 22:42 Ответить

Цілком можливо що янелох виявився лохом і завалив всю роботу і задачі ФСБ
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30.11.2024 22:56 Ответить
У Грузії Америка теж зброю забрала, чи тільки в України забрала?
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30.11.2024 22:31 Ответить
Україна сама свою зброю перші 20 років розпродавала наліво та направо.
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30.11.2024 22:34 Ответить
Ну от...кайф декому зламали...
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30.11.2024 22:38 Ответить
А... Ну вибач.

Бо тут стільки свідків того, як рептилоїди темними ночамии забирали у України всю зброю. 😁
Тільки не розумію навіщо рептилоїди бабло за цю зброю міністрам оборони та генералам України насипали.
І ще не розумію, як зброя, яку забрали рептилоїди, опинялася на Близькому Сході, у Південній Америці та у Шрі-Ланці.
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30.11.2024 22:46 Ответить
США активно разоружало Украину. Не только ядерку. Ради мира. Вот мир вылился в кучу разрушений и смертей.
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30.11.2024 23:34 Ответить
перший
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30.11.2024 23:40 Ответить
Так какая цель была отбирать у Украины все эти няшки? У меня есть два ответа.
1. США не видели никакой угрозы от России Украине и просчитались.
2. США верили что нужно инвестировать в демократическую Россию, а остальные заползут за ней следом.

Какой вариант тебе больше нравится? Я склоняюсь к обеим. США просчитались, а заплатили за это маленькие украинские дети и подростки 20 лет, которые даже не родились тогда.
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30.11.2024 23:43 Ответить
Тобі скільки рочків, свідок роззброєння?
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30.11.2024 23:47 Ответить
За орієнтовними оцінками, за 2005-2014 роки було розпродано військового майна на майже 3 млрд гривень. Зокрема, "з молотка" пішли
832 танки,
202 літаки,
232 вертольоти
і близько 28,5 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

А скіьки було розпродано з 1991 по 2005 це взагалі таємниця таємниць.

Питання про рочки знято. Ти ще й гуглу не навчений.
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30.11.2024 23:53 Ответить
Одно другого не касается. Стратегическое разоружение и просто уменьшение армии. Вторым занимались буквально все. Те же немцы потеряли всю свою армию и многие другие. А вот стратегическое разоружение это другая игра совсем.
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30.11.2024 23:54 Ответить
У Украины была раздутая армия, которая была создана чтобы атаковать Европу. Она ей была не нужна. Тем не менее Украине нужно была достаточная армия для защиты от угроз извне и вот её у Украины не оказалось в том числе из-за того что нас активно разоружали.
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30.11.2024 23:56 Ответить
Nika Niko

Не только ядерку.
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30.11.2024 23:58 Ответить
Ты просто занимаешься демагогией. Да Украина продавала оружие и это нормально. Да Украина сокращала армию и это тоже нормально. В этом нет ничего особенного. Это не источник наших текущих проблем.
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01.12.2024 00:00 Ответить
другий
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01.12.2024 00:28 Ответить
А вы ядерку отдали США? А стратегическую авиацию? 30 лет чем занимались? Асфальт укладывали? Про оборону и армию не думали. Сами виноваты.
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01.12.2024 06:05 Ответить
Маленька Грузія має брати зброю і воювати проти такого монстра як росія?
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30.11.2024 23:28 Ответить
В 1919 нова влада Мустафи Кемаля скинула владу султана, який роздавав Антанті землю під окупацію і анексію. Після цього вони надавали по морді всій непереможній Антанті (яка рік тому перемогла Німеччину, Австро-угорщину і Болгарію) і вигнали всіх, включно з греками і італійцями що також хотіли урвати шмат Анталії. Ось що значить адекватна влада.
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01.12.2024 00:09 Ответить
Не всій Антанті а грекам якби там була вся антанта Туреччина б перестала існувати
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01.12.2024 11:32 Ответить
Теперь грузины к нам в Украину будут ездить за битками из Америки.
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30.11.2024 22:33 Ответить
Грузія - пока
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30.11.2024 22:34 Ответить
все срака якщо грузину не винесуть цю проросійську владу буде для них біда
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30.11.2024 22:34 Ответить
Не винесуть. Грузія - маленька країна, як 2 українські області. Кацапи введуть війська в основні міста і все. По серйозному ніхто і не рипнеться. Тим більше, що чинна влада - проросійська. А США і Нато показали за останні 20 років показали свою надмірну демократичність і безхребетність.
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30.11.2024 23:21 Ответить
Какие войска?
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30.11.2024 23:40 Ответить
Когда же наконец поймут что любая власть держится на блефе. На иллюзии. Не существует власти, которая может все контролировать. Просто не бывает такого.
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30.11.2024 23:41 Ответить
Очень сложно объявить грузин нацистами или исламистами. Они далеки от этого вообще. Они там с Азовом пытались, а в Грузии даже этого нет.
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01.12.2024 00:35 Ответить
А шо должны были делать США? Ввести в Грузию войска?
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01.12.2024 06:06 Ответить
А ще недавно грузин ставили Украіні за приклад
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30.11.2024 22:38 Ответить
є казка про трьох поросят.

там перший підсвинок зробив хатинку дуже швидко, але із соломи.

наш в 2014 намагався зробити кам'яний із фундаментом, але наріду треба було швидко.

а швидко виходить тільки з соломи.
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30.11.2024 23:10 Ответить
Генацвале, віддайте ще ***** Батумі і буде вам щастя. Сухумі і інші регіони віддали. Україна хоч б'ється з орками, які у рази переважають її за воєнним потенціалом.
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30.11.2024 22:44 Ответить
До того були ще Придністров'я та Абхазія. Ще й Чечня...і ніяких наслідків.
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30.11.2024 22:53 Ответить
Грузия жила лучше всех в СССР. И не думаю, что они это забыли.
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30.11.2024 22:57 Ответить
хто тобі таку хєрню в голову насрав ?

там біднота суцільна була з кількома десятками посередніх злодіїв в законі, які понтувалися без меж
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30.11.2024 23:13 Ответить
Это тупо факты. Они получали массовые дотации с центра, и при этом торговали контрафактом с Турции. Все эти грузинские "воры в законе", не с пустого места взялись.
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30.11.2024 23:17 Ответить
Да все получали дотации, только Москва загибалась. Отличная методичка.
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30.11.2024 23:38 Ответить
То ли дело где-то в Рязани
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01.12.2024 00:13 Ответить
Это тупо факты

тобі 18 чи 22 ?

через скільки років після розпаду СРСР ти народився, шоб мені про нього розказувати ?
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01.12.2024 00:11 Ответить
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30.11.2024 23:18 Ответить
Оттого главные протесты против СССР в 89 году были в Грузии и в странах Балтии. От хорошей жизни.
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30.11.2024 23:35 Ответить
В Балтии протесты были не экономические. Национально-освободительные, антиимперские и антикоммунистические, скорее. Материально, по сравнению с РСФСР(за исключением Москвы и Ленинграда), там была ситуация лучше.
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01.12.2024 03:56 Ответить
Если бы жизнь в СССР была супер, то всем было бы плевать. Правда в том что СССР как и современная Россия это говно. Оттого терпеть это говно нет никаких стимулов.
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01.12.2024 20:11 Ответить
Війна закінчиться і в нас бойків виберуть у владу, які розкажуть, що Україна сама спровокувала рашу, і треба жити дружно. Може Дубінський стане прем'єром, а шевченко головою СБУ. Гундосий мав виконати роль Іванішвилі, але як їхав в Париж окурку в очі подивитися, здякався ходи ветеранів, яка відбулася перед цим і поламав Оманські домовленності.
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30.11.2024 23:18 Ответить
Стратегічне партнерство у вигляді занепокоєностей, кредитів і лобіювання своїх людей на посади.
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30.11.2024 23:26 Ответить
Грузинська опозиція не має свого Лідера. Ним мав би стати М.Саакашвілі. Тоді і від "мрії", і від патлатого кацо не залишилося б і мокрого місця. А так Грузія вчергове прої.ала своє майбутнє на довгі-довгі роки...
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30.11.2024 23:30 Ответить
Лидерство переоценено. Лидер может быть, но это всегда не более чем бонус.
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30.11.2024 23:36 Ответить
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01.12.2024 00:01 Ответить
Баба з возу кобилі легше.Грузія з часом перетвориться в кадирівську Чечню і все рівно буде змушена воювати в складі рашоармії десь в умовному Казахстані чи Сирії.
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01.12.2024 00:01 Ответить
Короче все чего добился Саакашвили за 10 лет грузины просрали и оказались в той же жопе из которой вылезли
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01.12.2024 00:20 Ответить
Они верят что не просрали - посмотрим. Это их будущее.
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01.12.2024 00:34 Ответить
Что грузины просрали?
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01.12.2024 06:08 Ответить
кобахідзе з іванішвілі - це не якійсь там кавеенщік з коломойським. Зовсім інший рівень спецоперації.
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01.12.2024 00:51 Ответить
Давно США не гегемон
Якби був Буш молодший хочаб, то русня сиділа і боялась.
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01.12.2024 08:20 Ответить
От і здулась грузинська мрія. До речі, нас те саме чекає у разі заморозки війни, мудрий нарід вже раз проголосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", проголосує ще.....
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01.12.2024 09:35 Ответить
 
 