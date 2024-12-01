У Грузії четвертий день тривають протести, мітингувальники перемістилися до Тбіліського держуніверситету. ФОТОрепортаж
Наразі у Грузії, попри силові спроби розгону, тривають протести проти зриву євроінтеграції. Акції спротиву продовжуються четвертий день.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу" та "Перший канал Грузії".
Станом на ранок 1 грудня у Тбілісі та інших містах Грузії продовжуються масштабні мітинги проти керівної партії "Грузинська мрія". Акції були спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.
У грузинській столиці учасники мітингу продовжують акцію протесту на проспекті Чавчавадзе. Попри спроби силового розгону, багато грузинів залишилася на ніч на вулицях. Протестувальники у Тбілісі палять багаття, щоб зігрітися.
Мітингувальники сьогодні зранку зібралися біля будівлі Тбіліського державного університету. До того протестувальники стояли перед Філармонією, куди вони перемістилися з проспекту Руставелі.
Учасники мітингу закликають громадян вийти на мітинг.
Як повідомляють ЗМІ, вчора у Тбілісі на протесті постраждав фоторепортер громадського мовника та Reuters Іраклій Геденідзе. Йому в ногу, ймовірно, потрапила піротехніка.
Протести в Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
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Раші повія!!!
у Зєлі-Закомплексованої може статися черговий приступ істерики..
Батько відповідає: "висилаю 500. Купи сєбє автобус, будь как всє"