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У Грузії четвертий день тривають протести, мітингувальники перемістилися до Тбіліського держуніверситету. ФОТОрепортаж

Наразі у Грузії, попри силові спроби розгону, тривають протести проти зриву євроінтеграції. Акції спротиву продовжуються четвертий день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу" та "Перший канал Грузії".

Станом на ранок 1 грудня у Тбілісі та інших містах Грузії продовжуються масштабні мітинги проти керівної партії "Грузинська мрія". Акції були спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У грузинській столиці учасники мітингу продовжують акцію протесту на проспекті Чавчавадзе. Попри спроби силового розгону, багато грузинів залишилася на ніч на вулицях. Протестувальники у Тбілісі палять багаття, щоб зігрітися.

Мітингувальники сьогодні зранку зібралися біля будівлі Тбіліського державного університету. До того протестувальники стояли перед Філармонією, куди вони перемістилися з проспекту Руставелі.

Також читайте: Протести в Грузії: мітингувальники звели барикади біля парламенту, відбулися сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

протести в Грузії
протести в Грузії
протести в Грузії
протести в Грузії
протести в Грузії
протести в Грузії
протести в Грузії

Учасники мітингу закликають громадян вийти на мітинг.

Як повідомляють ЗМІ, вчора у Тбілісі на протесті постраждав фоторепортер громадського мовника та Reuters Іраклій Геденідзе. Йому в ногу, ймовірно, потрапила піротехніка.

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397)


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Топ коментарі
+25
Брати грузини тримайтесь бажаю вам відстояти свою незалежність від рашистскава рєйха...
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01.12.2024 09:41
+23
Грузінська мєчта це аналог Слуг Наріту
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01.12.2024 09:43
+11
Грузінскайа мєчта це такий самий кремлівський проект як і слуга народу, там мудрий нарід купився на обіцянки Іванішвілі роздати кожному грузину по 1000 баксів після його обрання, а у нас мудрий нарід купився на 4000 баксів кожному вчителю та на канєц епохі бєднасті, хоча епоха бєднасті саме й почалася завдяки зелідору та його слугам кремля.
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01.12.2024 09:53
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грузинська влада конфіскувала всі використані шини.
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01.12.2024 09:41 Відповісти
Брати грузини тримайтесь бажаю вам відстояти свою незалежність від рашистскава рєйха...
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01.12.2024 09:41 Відповісти
Грузінська мєчта це аналог Слуг Наріту
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01.12.2024 09:43 Відповісти
І наколотиє рошенкі, усе з вами ясно! Що далі? Наколотиє ботоксом плешиві окурки-молі-підараси вам не зайдуть? На сцаря покушатися вже намилилися?
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01.12.2024 09:47 Відповісти
Они там неплохо бьются. Почему-то украинские СМИ всегда избегают сцен 12+. Не только в Грузии.
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01.12.2024 09:49 Відповісти
"Грузинська мрія"
Раші повія!!!
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01.12.2024 09:52 Відповісти
Ні, партії регіонів☝️ це копія Євромайдану.
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01.12.2024 13:11 Відповісти
Грузінскайа мєчта це такий самий кремлівський проект як і слуга народу, там мудрий нарід купився на обіцянки Іванішвілі роздати кожному грузину по 1000 баксів після його обрання, а у нас мудрий нарід купився на 4000 баксів кожному вчителю та на канєц епохі бєднасті, хоча епоха бєднасті саме й почалася завдяки зелідору та його слугам кремля.
показати весь коментар
01.12.2024 09:53 Відповісти
без "рошенок" від Пороха - Майдан не Майдан...
у Зєлі-Закомплексованої може статися черговий приступ істерики..
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01.12.2024 10:08 Відповісти
На жаль ці протести приречені. А приречені просто тому, що грузинів замало. А отже тих, хто вийде на активний протест ще менше. росія надішле свій спецназ стільки скільки потрібно щоб задавить ці протести. Грузія вже в лапах росії і з її европейським майбутнім вже хана.
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01.12.2024 10:13 Відповісти
Бий кацапів-рятуй країну!
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01.12.2024 10:21 Відповісти
Ваша русофобія виходіт за рамкі прілічія!
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01.12.2024 10:29 Відповісти
Писав, що треба почати мітинги під цим гаслом ще коли кацапня ринулася туди після оголешння могилізації восени 2022...
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01.12.2024 10:56 Відповісти
Грузини за часи СССР звикли бути царямі жизні, згадайте самі, у кого були гроші - у них. Так само сталось, як і у нас: на їхню революцію троянд зійшлась меншість, а більшість потім проголосувала за їхній варіант Януковича і зєлєнського.
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01.12.2024 10:24 Відповісти
Грузинський мальчік пише додому з маскви, де його поступили в інститут: "у мєня все харашо. Все єздят в інститут на автобусє, одін я на машинє"
Батько відповідає: "висилаю 500. Купи сєбє автобус, будь как всє"
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01.12.2024 10:29 Відповісти
"четвертие сутки палає Тбілісі, навіщо вам уйоб..ки рашистскі , чужая земляя"
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01.12.2024 11:58 Відповісти
Ось коли грузини пошкодували, що серед них немає М.Саакашвілі! Грузинській опозиції потрібен сильний ЛІДЕР. Звільнили б Михо ще з пів-року тому - і від "мрії", і від патлатого кацо не залишилося б мокрого місця.
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01.12.2024 12:03 Відповісти
Молодці грузини ! Бо зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченко ! " Борітеся - поборите , вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! "
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01.12.2024 12:27 Відповісти
Їм потрібно не біля памятників кучкуватися, а штурмом звільнити СААКАШВІЛІ. Грузинській революції потрібен ЛІДЕР. Грузинська опозиція наразі без голови...
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01.12.2024 12:43 Відповісти
Це повинен проявити рішучість хтось із армійського командування...в них там суперечки зараз...якщо армія не підтримає протест задушать.....Саакашвілі такаж зама лялька на руці як і зеленський, грузинський Голобородько...розкручений за іншим сценарієм...бо справжнього реформатора народ би не обрав через те що він не відповідав образу кінозірки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5
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01.12.2024 16:47 Відповісти
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01.12.2024 17:28 Відповісти
 
 