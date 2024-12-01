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Протести в Грузії: мітингувальники звели барикади біля парламенту, відбулися сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч з 30 листопада на 1 грудня, у столиці Грузії Тбілісі продовжуються проєвропейські протести. Мітингувальники будують барикади біля будівлі парламенту. Відбуваються сутички демонстрантів із поліцією.

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" - "Эхо Кавказа", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що мітингувальники почали будувати барикади біля будівлі парламенту Грузії. Учасники протесту також закидують у середину будівлі феєрверки.

протести в грузії

протести в грузії

Біля входу до будівлі парламенту Грузії люди також спалили опудало засновника правлячої партії "Грузинська мрія", проросійського політика Бідзини Іванішвілі. Також мітингувальники спалили прапор "Грузинської мрії".

протести в грузії

Неподалік парламенту, на вулиці Братів Зубалашвілі, відбуваються сутички демонстрантів із поліцією. Протестувальники обстрілюють спецназ петардами, у відповідь силовики задіяли водомети.

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Читайте також: Я залишуся на посаді до обрання легітимного парламенту та президента, - Зурабішвілі

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397)


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Топ коментарі
+37
Готуйте коктейлі хлопці. Зброю теж
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01.12.2024 00:22
+34
Удачи им. Главное не быть как беларусы и не вестись на разводки власти. Это все *******.
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01.12.2024 00:25
+32
Є. Його прізвище Каладзе.
Друг Андрія Шевченка.
А Шевченко у нас доречі на президентських виборах підтримував Януковича, а потім побіг до москальської агентеси Каралєвскої, тепер в Зе-команді, як і Татаров.
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01.12.2024 00:25
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а є там місцевий Татарідзе чи Татарішвілі, який розказує, шо всьо в рамках закону ?
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01.12.2024 00:16 Відповісти
Є. Його прізвище Каладзе.
Друг Андрія Шевченка.
А Шевченко у нас доречі на президентських виборах підтримував Януковича, а потім побіг до москальської агентеси Каралєвскої, тепер в Зе-команді, як і Татаров.
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01.12.2024 00:25 Відповісти
Потому что они птенцы Суркисов. Люди изначально не рождаются злыми за редким исключением. Они просто попадают в круг плохих людей, а дальше они в нем остаются. У спортсменов все усугубляется тем что они очень сильные и целеустремленные личности, которые готовы сражаться за то во что они верят. Оттого если они себя связали с нашими рыгами или в России с Путиным, то они продолжают отстаивать. И в этом вся трагедия. Хорошие и честные люди становятся защитниками подонков просто потому что общество не защитило их от подонков.
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01.12.2024 00:40 Відповісти
А суспільство від таких спортсменів хто буде захищати ?
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01.12.2024 07:39 Відповісти
Цуркіси тоагентура кремля,нищать все Українське,поддивіться ,що вони зробили з Динамо Київським
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01.12.2024 08:36 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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01.12.2024 11:35 Відповісти
астанавитесь!
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01.12.2024 06:16 Відповісти
Іван і швілі є! "Два в одному"!
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01.12.2024 00:26 Відповісти
Грузинському Легіону ЗСУ пора додому.

Там роботи буде до біса...

.
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01.12.2024 01:24 Відповісти
"Спочатку в легіоні служили виключно грузини, після приєднання до ЗСУ служать добровольці інших національностей, які проходять ретельний відбір (32+ національностей, 2500+ бійців особового та офіцерського складу), Грузинський Національний Легіон - найбільше іноземне професійне військове формування в Збройних Силах України."

Що не ясно? Від "Грузії" там хіба що назва і пару десятків грузин лишилось...
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01.12.2024 02:11 Відповісти
Про хлопців 32 національностей ясно що вони набувають досвід потім в своїх краях будуть викладати в військових академіях . Поясніть мені чому грузини не скористались ситуацією , коли була друга арм'яно-азербайджанська війна і не пішли визволяти свої окуповані території ? Погодьтесь 2500+ то є пів грузинської армії .
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01.12.2024 09:14 Відповісти
Там "поліцейські" узкоглазі, виходить що це не грузини, а напевно буряти! Куча вже фото/відео в інтернеті!
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01.12.2024 00:17 Відповісти
Dumaiu tam mnoga "haroshih " ruskih , katorie sbezhali s mobilizacii v ruzzki armi !!
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01.12.2024 00:23 Відповісти
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01.12.2024 02:41 Відповісти
******* бурятів арматурою.
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01.12.2024 11:49 Відповісти
Готуйте коктейлі хлопці. Зброю теж
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01.12.2024 00:22 Відповісти
судячи з кількості людей на площі і їх настроїв, коктейлі поліціянти будуть сьорбати вже сьогодні

+ протести в Батумі та Зугдіді
+ військові теж висловлювали протест

"Грузинская мечта" НЕ збулась !

Слава Сакартвело !
Героям Слава !

.
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01.12.2024 01:04 Відповісти
Нічого там не буде, на ранок всі розійдуться по хатах(
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01.12.2024 08:24 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями на що здатні грузини то верещати як недорізані і не забувати про селфі.
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01.12.2024 09:18 Відповісти
Удачи им. Главное не быть как беларусы и не вестись на разводки власти. Это все *******.
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01.12.2024 00:25 Відповісти
а тут бабка надвое сказала. Если последнее слово в твоём комменте женского рода, то написано правильно, а если мужского, то писать надо без знака мяка.

Филологи пока не пришли к общему мнению.
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01.12.2024 00:36 Відповісти
Барикади не дуже надійні.... "Дитячий садок"!
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01.12.2024 00:35 Відповісти
У нас перші теж були не аби які.
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01.12.2024 00:38 Відповісти
Щось підказує, що наш ЗЄрмакішвілі теж сам не піде.
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01.12.2024 00:35 Відповісти
Он проиграет любые выборы. У чела просто нет шансов. Тут проблема в том что наши олигархи хотят нового пупсика поставить, который будет такой же. А не чтобы раздали всем по серьгам наконец.
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01.12.2024 00:38 Відповісти
Дивлячися, як рахувати.
Лука теж типу програв.
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01.12.2024 00:40 Відповісти
Лукашенко сажает всех кандидатов в тюрьму или вообще убивает. На прошлых выборах он двух людей которые его опережали в том числе мужа Тихановской или что-то такое тупо посадил в тюрьму. Так что схема простая - зачищается электоральное поле, среди кандидатов одни импотенты и наш лидер побеждает. В России Путин также выигрывает выборы, так как кандидаты все облизывают Путина и говорят какой он великий лидер.
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01.12.2024 00:46 Відповісти
Потому логичное решение - чтобы не проиграть выборы - нужно не проводить выборы.
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01.12.2024 00:47 Відповісти
Я против выборов если что. Но мне очевидно что он их проиграет было с 22 года, даже когда его рейтинг вырос. Он был на уровне дна до нападения России, но потом народ решил дать ему шанс, а он все снова просрал.
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01.12.2024 00:49 Відповісти
Вибори в одні ворота виграє Залужний. А під час війни вибори проводять, Єрмак бреше. Британія обрала Черчеля, а Штати Трумена.

Гадливого зєлю геть. Вибори
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01.12.2024 02:32 Відповісти
та ну. ти шо, перевзувся вже? ) тож Жулька теж буде балотуватися. що, не будеш вже за неї голосувати? )
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01.12.2024 03:38 Відповісти
Хочу довести продажному боту, що Юля Залужного підтримує
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01.12.2024 03:54 Відповісти
а це тут до чого? Залужного праактично всі підтримують. проте це ж не значить, що Жулька не буде балотуватись теж. Жульку зараз дуже піарять медія Кломойши (Уніан). Пороха там з гімном змішують, а Жульку хвалять. так що Жулька точно буде балотуватись. то що, будеш за Жульку голосувати знову? )
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01.12.2024 04:12 Відповісти
Яка різниця, продажне, за кого я буду голосувати. Переможе Залужний, гнида
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01.12.2024 08:51 Відповісти
оо, запекло тебе добряче, що на образи перейшов. ) та нема різниці. всі ж тут і так знають, що ти будеш знову за Улю голосувати. )) може, тебе як палкого прихильника і фаната, Уля тебе запросить до себе у свій пентхауз в Дубаї на екскурсію. ) тільки там не забудь її запитати, а звідки у неї бабло на пентхауз у Дубаї? бізнесу у неї вже давно нема. Намилене баблішко від ЄЕСУ з Лазаренком вже давно мало би закінчитись.
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01.12.2024 12:51 Відповісти

А от щоб Сонцеликий Боневтік Відважний люто не обісрався з тріском не пролетів на виборах, Залужного і спровадили в почесне заслання до Великобританії.
Більше Вам скажу, пане-добродію. Ніщо не завадить Нашому Лунопикому... пардон, Сонцеликому Нєтряпкє Незламному змавпувати кацапів і з "виборами". У Єго Плєшившества ***** Першого в якості опозиції була представлена Ксю Собчак...
...А я знаю, кого "опозицією на вибори" призначить Кращебвтік Потужний! Ім'я тої цьотки починається на "Йу", а закінчується - на "ля".
Цікаво, що то за цьотка така?..
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01.12.2024 03:54 Відповісти
Я еще в 2019г говорила(коли зелена влада прийшла),что «они» уже ее добровольно не отдадут,.Теперь и подавно,когда столько награбил и беды натворили с Украиной,и украинцами…,тк понимают,что за все свои преступления придется отвечать при другой власти.
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01.12.2024 10:18 Відповісти
Ти диви - не розійшлися. Молодці. Якщо вистачить сили волі, то може з цього щось і вийде.
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01.12.2024 00:35 Відповісти
БАНДЕРО-СМУЗІ ГОТУЙТЕ!
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01.12.2024 00:40 Відповісти
Не підведіть, сакартвело. Удачі та витримки вам!
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01.12.2024 00:52 Відповісти
Якщо протестувальники не використають коктейлі та шини- вони програють...
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01.12.2024 01:01 Відповісти
Картвело, залучайте армію до протесту!
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01.12.2024 01:37 Відповісти
Без коктейлів і нормальних барикад нічого не буде
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01.12.2024 01:55 Відповісти
«Мій батько загинув не за це» - дочка Героя Емзара Цілосані на протестах Герой капрал Емзар Цілосані загинув у віці 29 років у 2008 році на серпневій війні проти росії біля села Шиндісі
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01.12.2024 02:48 Відповісти
Схоже, грузини наженуть "мрійників" статевими ганчірками. І, зрештою, правильно зроблять.
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01.12.2024 03:40 Відповісти
Хлопці! Їбаште ****** русню!!!!!Грузія вільна, европейская країна! Ми з вами!!!
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01.12.2024 04:28 Відповісти
Партія регіонів,Опозіційний блок,ОПЗЖ,Слуга народу,Грузинська мрія-всі ці політичні "проекти" штампуються на лубянці(маскваабад) і політтехнологі і інформаційний піар теж звідці.
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01.12.2024 04:40 Відповісти
Як там у Екклесіаста:
Усе те, що було, - воно те, що буде. І що те, котре зроблене, - воно те, що буде зроблене. Немає нічого нового під сонцем.
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01.12.2024 07:08 Відповісти
Схоже на те, що грузини наваляють проросійській владі і ті будуть вимушені бігти до Ростова. Грузія дуже маленька і всі майже один одного знають і за побиття на початку протестів владі не пробачать і якщо поліцейські були місцеві, то також їх чекає вічна ганьба.
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01.12.2024 07:55 Відповісти
Якщо хутін не введе війська
Чого йому уже соромитись
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01.12.2024 09:18 Відповісти
Десь це вже було, чи ні. Дежавю якесь.
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01.12.2024 08:51 Відповісти
Грузини борітесь, бо поглине вас імперія назавжди
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01.12.2024 09:17 Відповісти
а цікаво, кацапськи пропагандони вже написали, що все це "ГосДеп" ?
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01.12.2024 09:27 Відповісти
з-понеділка отримають методички та фінансування на грузинську пропаганду...
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01.12.2024 11:42 Відповісти
Чекаємо на появу невідомих снайперів. Все, як завжди, під копірку. І Грузія перетвориться на Україну?
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01.12.2024 09:30 Відповісти
"Хорошие русские либералы", почему вас не видно в Грузии? Где вы, крысы? Вы ж туда толпами убегали пару лет назад.
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01.12.2024 09:30 Відповісти
"Харошие руZZкие ліберали" зараз в масках розганяють мітинги....

це була і "мнагахадовачка путіна...."
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01.12.2024 11:44 Відповісти
Боріться і поборете.
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01.12.2024 10:21 Відповісти
Грузини, звільніть М.Саакашвілі - вашій опозиції потрібен сильний ЛІДЕР! І побачите, як швидко зникне і "мрія" і патлатий кацо.
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01.12.2024 12:18 Відповісти
 
 