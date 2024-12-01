Протести в Грузії: мітингувальники звели барикади біля парламенту, відбулися сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч з 30 листопада на 1 грудня, у столиці Грузії Тбілісі продовжуються проєвропейські протести. Мітингувальники будують барикади біля будівлі парламенту. Відбуваються сутички демонстрантів із поліцією.
Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" - "Эхо Кавказа", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що мітингувальники почали будувати барикади біля будівлі парламенту Грузії. Учасники протесту також закидують у середину будівлі феєрверки.
Біля входу до будівлі парламенту Грузії люди також спалили опудало засновника правлячої партії "Грузинська мрія", проросійського політика Бідзини Іванішвілі. Також мітингувальники спалили прапор "Грузинської мрії".
Неподалік парламенту, на вулиці Братів Зубалашвілі, відбуваються сутички демонстрантів із поліцією. Протестувальники обстрілюють спецназ петардами, у відповідь силовики задіяли водомети.
Протести в Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
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Друг Андрія Шевченка.
А Шевченко у нас доречі на президентських виборах підтримував Януковича, а потім побіг до москальської агентеси Каралєвскої, тепер в Зе-команді, як і Татаров.
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Там роботи буде до біса...
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Що не ясно? Від "Грузії" там хіба що назва і пару десятків грузин лишилось...
+ протести в Батумі та Зугдіді
+ військові теж висловлювали протест
"Грузинская мечта" НЕ збулась !
Слава Сакартвело !
Героям Слава !
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Филологи пока не пришли к общему мнению.
Лука теж типу програв.
Гадливого зєлю геть. Вибори
А от щоб Сонцеликий Боневтік Відважний
люто не обісравсяз тріском не пролетів на виборах, Залужного і спровадили в почесне заслання до Великобританії.
Більше Вам скажу, пане-добродію. Ніщо не завадить Нашому Лунопикому... пардон, Сонцеликому Нєтряпкє Незламному змавпувати кацапів і з "виборами". У Єго Плєшившества ***** Першого в якості опозиції була представлена Ксю Собчак...
...А я знаю, кого "опозицією на вибори" призначить Кращебвтік Потужний! Ім'я тої цьотки починається на "Йу", а закінчується - на "ля".
Цікаво, що то за цьотка така?..
Усе те, що було, - воно те, що буде. І що те, котре зроблене, - воно те, що буде зроблене. Немає нічого нового під сонцем.
Чого йому уже соромитись
це була і "мнагахадовачка путіна...."