Протесты в Грузии: митингующие возвели баррикады возле парламента, произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь с 30 ноября на 1 декабря, в столице Грузии Тбилиси продолжаются проевропейские протесты. Митингующие строят баррикады возле здания парламента. Происходят столкновения демонстрантов с полицией.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" - "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что митингующие начали строить баррикады возле здания парламента Грузии. Протестующие также забрасывают внутрь здания фейерверки.

У входа в здание парламента Грузии люди также сожгли чучело основателя правящей партии "Грузинская мечта", пророссийского политика Бидзины Иванишвили. Также митингующие сожгли флаг "Грузинской мечты".

Неподалеку от парламента, на улице Братьев Зубалашвили, происходят столкновения демонстрантов с полицией. Протестующие обстреливают спецназ петардами, в ответ силовики задействовали водометы.

Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Поддержавшая протесты в стране президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламент в стране нелегитимен, потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

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