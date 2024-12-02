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Правительство Грузии реализует "белорусский сценарий", но пугает граждан мифическим "украинским сценарием", - МИД Украины

Протести в Грузії: Реакція МЗС України

МИД Украины осуждает продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы в отношении мирных демонстрантов в Грузии.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.

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Вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция страны продолжается, в то время как их действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути в ЕС в российское ярмо, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны", - отметили в министерстве.

Там отвергли "настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране".

"Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий". Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа. В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступили против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС", - говорится в заявлении.

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В МИД напомнили, что в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала на защиту демократического выбора украинского народа, поэтому хорошо понимают вызовы, перед которыми стоят грузинские коллеги.

"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", - подытожили там.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

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Автор: 

Грузия (4499) МИД (6947)


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Топ комментарии
+10
Протести в різних країнах .
.
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02.12.2024 14:34
+6
Беларусь, Менск
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02.12.2024 15:30
+4
Це точно...
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02.12.2024 14:31
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Це точно...
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02.12.2024 14:31 Ответить
Шо іх лякати - в них вже и так п"ята частина Грузіі захоплена кацапами
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02.12.2024 14:32 Ответить
лякає громадян міфічним "українським сценарієм"

А чого б лякати українським сценарієм ?
Совсім не страшно і майже не боляче!
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02.12.2024 14:32 Ответить
Треба було і далі лягати під кацапів?
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02.12.2024 14:44 Ответить
Протести в різних країнах .
.
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02.12.2024 14:34 Ответить
Беларусь, Менск
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02.12.2024 15:30 Ответить
Толкова відповідь
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02.12.2024 14:38 Ответить
Аби ще кацапів налякати ''українським сценарієм''. Але це як в коменті зверху -без варіантів.
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02.12.2024 14:44 Ответить
Цікаво: а чи почуємо ми щось з цього приводу від найвеличнішого диктора в його черговому вечірньому хриплосику? Чи він просто не всилах вичавити з себе такі слова? 🤔
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02.12.2024 14:53 Ответить
Ясно шо нарід там беззбройний, як в Україні та Білорусі, тому слідом за Україною та Білорусью , Грузія теж стане диктатурою.
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02.12.2024 14:58 Ответить
Для "українського сценарію" необхідні два компоненти - російські диіверсанти і російська армія... А вони в Україні зав"язли - в Грузію посилать нікого...
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02.12.2024 15:11 Ответить
Пошлють внутрішні війська...їх там вистачає...на маленбку Грузію буде цілком достатньо...грузинські військові тримають нейтральну позицію поки що, але декотрі вагаються підтримати народ чи ні...от їм треба і проявити рішучість саме в цей час
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02.12.2024 15:22 Ответить
Це остаточно поверне грузинів проти "Грузинської мрії" - Бо це "запрошення до інтервенції"... Тоді грузини точно свою владу перевішають...
Янукович не встиг запросить відкрито кацапів у 2014-му... І то "бурхнуло"...
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02.12.2024 15:49 Ответить
Лякати українським сценарієм? Так и кажіть що лягти під ****...стан, з виплатою відсотків вам ліпше чим не лягти, дбати про вільну країну і не отримувати платні.
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02.12.2024 15:22 Ответить
Грузинам треба того волохатого чепушилу до Ростова відправити
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02.12.2024 15:39 Ответить
Не лякайте грузинів "українським сценарієм", бо ті, що загинули на Майдані їх не підняти, а в 2019 році до влади прийшли антимайданівці, ті, що у 2014 році програли і топчуться по кістках патріотів. Сьогодні в Україні головні цінності "перестать стрелять", "какая разніца", плани "миру", "потужності", "стійкості""6 менеджеров-мільярдерів" і цар з двома "кардіналами" хуцпи єрмаком і татаровим та вічно винні Байден і Шольц.
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02.12.2024 15:40 Ответить
"...а в 2019 році до влади прийшли антимайданівці..."
Не самі вони "прийшли". Їх "прийшов" "мудрий наріт".
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02.12.2024 16:33 Ответить
Так, погоджуюся, антимайданівців в Україні вибрав "мудрий" наріт.
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02.12.2024 16:36 Ответить
Тільки мерзотники, запроданці і відверті негідники, м'яко кажучи, можуть щось там розповідати про "український сценарій" чи "українізацію" Сакартвело; вже навіть гидко й згадувати передвиборчі плакати з руїнами українських міст від рашистських атак. Це мичить групка вискочок, яка підлістю, обманом, страхом захопила владу в малесенькій нещасній країні на чолі із бандитом/олігархом - грузинським медведчуком - іванішвілі, обплутали мафіозними щупальцями з допомогою гебешно-кремлівської сходки. Та не смійте навіть дивитись в сторону України чмошники, пошепки і з повагою про гідність ураїнців, які, не дивлячиь страху в очі, вкотре ставлять на місце як свою владу так і зробили національною боротьбу проти одвічних московських окупантів. Слава Україні! Героям слава! Сакартвелос гаумарджос! ... не впевнений
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02.12.2024 16:15 Ответить
 
 