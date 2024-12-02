Правительство Грузии реализует "белорусский сценарий", но пугает граждан мифическим "украинским сценарием", - МИД Украины

МИД Украины осуждает продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы в отношении мирных демонстрантов в Грузии.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.

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Вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция страны продолжается, в то время как их действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути в ЕС в российское ярмо, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны", - отметили в министерстве.

Там отвергли "настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране".

"Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий". Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа. В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступили против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС", - говорится в заявлении.

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В МИД напомнили, что в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала на защиту демократического выбора украинского народа, поэтому хорошо понимают вызовы, перед которыми стоят грузинские коллеги.

"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", - подытожили там.

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Протесты в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

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