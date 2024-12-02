Страны Балтии введут санкции против организаторов подавления протестов в Грузии
Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто организовывал разгон митингующих в Грузии. Там сейчас продолжаются протесты из-за решения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
"Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии", - написал он.
Глава литовского МИД добавил, что противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в странах Балтии. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии.
Протесты в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
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- Ти будеш зламаний кран ремонтувати? Замок в двері вставиш? Розбите вікно засклиш? Автомобіль на СТО відженеш?
- Ні, я краще проти них дуже офігенні санкції введу.