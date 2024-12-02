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Новини
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Уряд Грузії реалізує "білоруський сценарій", але лякає громадян міфічним "українським сценарієм", - МЗС України

Протести в Грузії: Реакція МЗС України

МЗС України засуджує триваючі порушення прав людини та застосування сили щодо мирних демонстрантів у Грузії.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає Цензор.НЕТ.

"Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу.

Також читайте: США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією, - Держдеп

Викликають подив намагання грузинської влади переконувати, що євроінтеграція країни триває, у той час як її дії свідчать про розворот Грузії в бік Москви. Свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо, так само розповідали, що всього лише "призупиняють", а не згортають євроінтеграцію нашої країни", - наголосили у міністерстві.

Там відкинули "наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні".

"Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій". Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській та євроатлантичній інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу. У цьому контексті, висловлюємо солідарність з грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії про вихід з порядку денного переговорів про вступ до ЄС", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командири грузинських підрозділів, які захищають Україну, вирішили повернутися до Грузії, де тривають протести: чекаємо сигналу від президентки. ФОТО

У МЗС нагадали, що у 2004 та 2014 роках, в одні з найкритичніших моментів української історії, дипломатична служба України стала на захист демократичного вибору українського народу, тому добре розуміють виклики, перед якими постають грузинські колеги.

"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", - підсумували там.

Читайте: Протести в Грузії продовжуються: вночі знову тривали сутички між протестувальниками та поліцією

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Також читайте: Країни Балтії запровадять санкції проти організаторів придушення протестів у Грузії

Автор: 

Грузія (1843) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+10
Протести в різних країнах .
.
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02.12.2024 14:34
+6
Беларусь, Менск
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02.12.2024 15:30
+4
Це точно...
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02.12.2024 14:31
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Це точно...
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02.12.2024 14:31 Відповісти
Шо іх лякати - в них вже и так п"ята частина Грузіі захоплена кацапами
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02.12.2024 14:32 Відповісти
лякає громадян міфічним "українським сценарієм"

А чого б лякати українським сценарієм ?
Совсім не страшно і майже не боляче!
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02.12.2024 14:32 Відповісти
Треба було і далі лягати під кацапів?
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02.12.2024 14:44 Відповісти
Протести в різних країнах .
.
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02.12.2024 14:34 Відповісти
Беларусь, Менск
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02.12.2024 15:30 Відповісти
Толкова відповідь
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02.12.2024 14:38 Відповісти
Аби ще кацапів налякати ''українським сценарієм''. Але це як в коменті зверху -без варіантів.
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02.12.2024 14:44 Відповісти
Цікаво: а чи почуємо ми щось з цього приводу від найвеличнішого диктора в його черговому вечірньому хриплосику? Чи він просто не всилах вичавити з себе такі слова? 🤔
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02.12.2024 14:53 Відповісти
Ясно шо нарід там беззбройний, як в Україні та Білорусі, тому слідом за Україною та Білорусью , Грузія теж стане диктатурою.
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02.12.2024 14:58 Відповісти
Для "українського сценарію" необхідні два компоненти - російські диіверсанти і російська армія... А вони в Україні зав"язли - в Грузію посилать нікого...
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02.12.2024 15:11 Відповісти
Пошлють внутрішні війська...їх там вистачає...на маленбку Грузію буде цілком достатньо...грузинські військові тримають нейтральну позицію поки що, але декотрі вагаються підтримати народ чи ні...от їм треба і проявити рішучість саме в цей час
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02.12.2024 15:22 Відповісти
Це остаточно поверне грузинів проти "Грузинської мрії" - Бо це "запрошення до інтервенції"... Тоді грузини точно свою владу перевішають...
Янукович не встиг запросить відкрито кацапів у 2014-му... І то "бурхнуло"...
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02.12.2024 15:49 Відповісти
Лякати українським сценарієм? Так и кажіть що лягти під ****...стан, з виплатою відсотків вам ліпше чим не лягти, дбати про вільну країну і не отримувати платні.
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02.12.2024 15:22 Відповісти
Грузинам треба того волохатого чепушилу до Ростова відправити
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02.12.2024 15:39 Відповісти
Не лякайте грузинів "українським сценарієм", бо ті, що загинули на Майдані їх не підняти, а в 2019 році до влади прийшли антимайданівці, ті, що у 2014 році програли і топчуться по кістках патріотів. Сьогодні в Україні головні цінності "перестать стрелять", "какая разніца", плани "миру", "потужності", "стійкості""6 менеджеров-мільярдерів" і цар з двома "кардіналами" хуцпи єрмаком і татаровим та вічно винні Байден і Шольц.
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02.12.2024 15:40 Відповісти
"...а в 2019 році до влади прийшли антимайданівці..."
Не самі вони "прийшли". Їх "прийшов" "мудрий наріт".
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02.12.2024 16:33 Відповісти
Так, погоджуюся, антимайданівців в Україні вибрав "мудрий" наріт.
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02.12.2024 16:36 Відповісти
Тільки мерзотники, запроданці і відверті негідники, м'яко кажучи, можуть щось там розповідати про "український сценарій" чи "українізацію" Сакартвело; вже навіть гидко й згадувати передвиборчі плакати з руїнами українських міст від рашистських атак. Це мичить групка вискочок, яка підлістю, обманом, страхом захопила владу в малесенькій нещасній країні на чолі із бандитом/олігархом - грузинським медведчуком - іванішвілі, обплутали мафіозними щупальцями з допомогою гебешно-кремлівської сходки. Та не смійте навіть дивитись в сторону України чмошники, пошепки і з повагою про гідність ураїнців, які, не дивлячиь страху в очі, вкотре ставлять на місце як свою владу так і зробили національною боротьбу проти одвічних московських окупантів. Слава Україні! Героям слава! Сакартвелос гаумарджос! ... не впевнений
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02.12.2024 16:15 Відповісти
 
 