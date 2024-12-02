Кобахідзе: Готовий "хоч сьогодні" почати переговори про вступ до ЄС, якщо Грузії запропонують

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що готовий "хоч сьогодні" підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу, якщо країна отримає таку пропозицію.

Про це він заявив на брифінгу, його цитує грузинська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кобахідзе, Грузія не припиняла процесу євроінтеграції та залишається відданою намірам стати членом ЄС до 2030 року.

Він звинуватив посла Євросоюзу Павела Герчинського у "дезінформації".

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"Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, але й активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити вступ Грузії до ЄС у 2030 році. На цьому тлі ганебним і тривожним є те, що посол Європейського Союзу був причетний до дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція, афілійовані з нею громадські організації та ЗМІ", - заявив грузинський прем'єр.

Він заявив, що якби Грузії запропонували відкриття переговорів, уряд готовий затвердити рішення "хоч сьогодні".

Кобахідзе також назвав "тривожним" той факт, що у ЄС нібито "не помічають великого системного насильства, яке здійснюють радикальні групи".

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Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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