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Новини
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Кобахідзе: Готовий "хоч сьогодні" почати переговори про вступ до ЄС, якщо Грузії запропонують

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що готовий "хоч сьогодні" підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу, якщо країна отримає таку пропозицію.

Про це він заявив на брифінгу, його цитує грузинська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кобахідзе, Грузія не припиняла процесу євроінтеграції та залишається відданою намірам стати членом ЄС до 2030 року.

Він звинуватив посла Євросоюзу Павела Герчинського у "дезінформації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сценарію українського Майдану у Грузії не буде, - прем’єр-міністр Кобахідзе

"Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, але й активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити вступ Грузії до ЄС у 2030 році. На цьому тлі ганебним і тривожним є те, що посол Європейського Союзу був причетний до дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція, афілійовані з нею громадські організації та ЗМІ", - заявив грузинський прем'єр.

Він заявив, що якби Грузії запропонували відкриття переговорів, уряд готовий затвердити рішення "хоч сьогодні".

Кобахідзе також назвав "тривожним" той факт, що у ЄС нібито "не помічають великого системного насильства, яке здійснюють радикальні групи".

Читайте також: Уряд Грузії реалізує "білоруський сценарій", але лякає громадян міфічним "українським сценарієм", - МЗС України 

Протести в Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Читайте також: Протести в Грузії продовжуються: вночі знову тривали сутички між протестувальниками та поліцією

Автор: 

Грузія (1843) членство в ЄС (1231) Кобахідзе Іраклі (26)


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Топ коментарі
+19
Коба обісрався.
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02.12.2024 16:06
+18
Завихляв хитрою дупою. Знає ж падло що ніхто нічого не запропонує.
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02.12.2024 16:06
+16
Ще ні, але схоже вже позиви є. Рідкісна тварюка - декілька днів тому воно ж заявило, що до 2028-оо року призупиняє рух до ЄС. І жнову ж таки воно жодним словом не згадало, що для вступу в ЄС потрґбно досягти певних критеріїв - зокрема чесних виборів. Ось таку суку (хай вибачать самки псових) треба бити у писок доти, доки він не стане схожий на омлет.
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02.12.2024 16:16
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Коба обісрався.
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02.12.2024 16:06 Відповісти
Ще ні, але схоже вже позиви є. Рідкісна тварюка - декілька днів тому воно ж заявило, що до 2028-оо року призупиняє рух до ЄС. І жнову ж таки воно жодним словом не згадало, що для вступу в ЄС потрґбно досягти певних критеріїв - зокрема чесних виборів. Ось таку суку (хай вибачать самки псових) треба бити у писок доти, доки він не стане схожий на омлет.
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02.12.2024 16:16 Відповісти
Самки..... - псиці))
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02.12.2024 23:37 Відповісти
Завихляв хитрою дупою. Знає ж падло що ніхто нічого не запропонує.
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02.12.2024 16:06 Відповісти
Гарно замінив "підготовку законодавства до вступу в ЄС" на "Хай запропонують!".
Дуже "непомітно".
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02.12.2024 16:43 Відповісти
І нагадує дуже знайомий (зелений) підхід до будь-якого питання
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02.12.2024 16:44 Відповісти
- Куме! А скажіть мені - чим саме "маладые литца" у владі, відрізняються від "старых"?...
- Невситимою жадібністю та невмінням продумувать наперед наслідки своєї діяльності...
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02.12.2024 18:45 Відповісти
Почало "підгорать"... Відчув, що "пахне смаленим" - і "закрутив сракою"...
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02.12.2024 16:07 Відповісти
В ЄС вже є прикацаплені уряди країн, і європа не знає що з ними робити. Ще одних прикацаплених їм не потрібно.
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02.12.2024 16:07 Відповісти
Так, звiсно.... А потiм щовечора пи..дiти в вiдосиках про "потужне просування", а насправдi - все робити навпаки i красти. Плавали... знаэмо)))
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02.12.2024 16:08 Відповісти
мазохідзе... садомазо...
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02.12.2024 16:14 Відповісти
ух ти, який хитрожопий, наприймали законів що хер тебе запросять
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02.12.2024 16:15 Відповісти
Ага! Один прокацапський "Закон про іноагентів" чого вартий!
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02.12.2024 17:12 Відповісти
коба(сталін)-хідзе - вірний пздун-татаровець... на "прикольну, шашлично-чонгарську" Зєлю 73%ву схожий...
зрадники - вони усі на одне лице, як сестри-однояйцеві..
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02.12.2024 16:18 Відповісти
Аналогічні відмазки були у Зелі. - Я нікаґда нє хажу в гості, єслі мєня туда нє зовут.
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02.12.2024 16:20 Відповісти
Это ручная, кудрявая ***** кремлёвской шавки бидзины, обе эти шалашовки на коротком поводке у кремля...
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02.12.2024 16:21 Відповісти
Його хазяїна кликати Бздіна Ванькашвілі.
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02.12.2024 17:41 Відповісти
Не вірте кацапу кобахідзе, бо після відмови курсу до ЄС, Європа більше ніколи їм не запропонує йти до них. Краще готуй сухарі, або втікай до ростова. Ця неділя покаже, стерплять грузини наругу, чи продовжать боротьбу і виженуть кацапа грузинського походження до кацапів.
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02.12.2024 16:22 Відповісти
Думаю що стерплять, їм не звикати.
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02.12.2024 17:41 Відповісти
Такеж "молоде" та нове обличя як і у наших у 2019 році.
Мабуть один проект робили у Кремлі.
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02.12.2024 16:30 Відповісти
І буде в ЄС ще один ************...
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02.12.2024 16:36 Відповісти
"грузинський овощ" має вже кричати в рупор на всю Грузію "астанітєсь" і ручку вже можна ламати перед камерою ,,,,з оскалом на лиці...
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02.12.2024 16:37 Відповісти
Це чмо зірвало операцію Українським розвідникам з перенаправленням зброї в росію .
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02.12.2024 16:54 Відповісти
Не вірте, хлопці, цьому підарасу.
Розслабитесь лише - кацапського він буя вам у жопу встромить.
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02.12.2024 17:27 Відповісти
Он не легитимен,как и клоун.
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02.12.2024 17:37 Відповісти
Цікаво - а що вони зараз робитимуть? Понаприймали купу антиЄСовських законів, і для того, щоб продовжить євроінтеграцію - треба їх СКАСОВУВАТЬ!... І як вони це зроблять та чим мотивуватимуть?
Кототше кажучи : Голосно "перднули" на весь світ - так що штани репнули... А тепер хочуть в Європу? У репнувших штанях? А для того, щоб їх зашить - треба їх публічно "знять"... Набираємо "попкорну" і спостерігаємо...
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02.12.2024 17:43 Відповісти
з цім урядом ЄС не буде мати ніяких справ, і хай дурня не клеїть
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02.12.2024 18:02 Відповісти
Що вонео несе ця проросійська істота.
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02.12.2024 18:36 Відповісти
Він дебіл?

Саме через Кобахідзе та "Грузінскую мєчту" Грузію не запрошують у ЄС.

Упоротістю нагадує ЗЄ. Типу не розуміє, що головна причина сраки - це він.
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02.12.2024 19:03 Відповісти
Олігофрен вдутий звичайний.
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02.12.2024 23:19 Відповісти
Грімма Гнилоуст
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03.12.2024 15:55 Відповісти
 
 