США могут ввести дополнительные санкции против Грузии, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает возможности введения дополнительных санкций против Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Он подчеркнул, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также евроатлантические стремления народа страны.

"Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" в отношении грузинских граждан, демонстрантов, представителей СМИ и оппозиционных деятелей", - подчеркнул Блинкен.

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Госсекретарь призвал "Грузинскую мечту" прекратить "репрессивную тактику", в частности безосновательные задержания и физическое насилие.

"Те, кто был задержан за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны быть привлечены к полной ответственности", - сказал он.

По словам Блинкена, помимо продолжения ранее всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества, США "готовятся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции".

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

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