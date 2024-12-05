Протесты в Грузии: ночь впервые прошла без стычек с полицией и разгона демонстрантов

В Тбилиси в ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание NewsGeorgia.

Обычно тысячи людей начинали оттеснять от парламента Грузии после столкновений между небольшими группами протестующих и силовиков на прилегающих к проспекту Руставели улицах.

В то же время накануне на акции таких действий не было зафиксировано. Также журналисты отметили, что во время протеста практически не использовали пиротехнику.

Однако без задержаний не обошлось. Отмечается, что двух человек задержали после словесной перепалки с силовиками на улице Чичинадзе.

По меньшей мере трех демонстрантов перевели в участки еще до начала митинга, по итогам обысков пассажиров станции метро "Площадь Свободы". Как передает издание, в полиции заявили, что нашли у задержанных противоправные предметы.

Около 02:00 демонстранты переместились от парламента ближе к площади Республике, а около 04:30 они разошлись с Руставели.

Читайте также: Симоньян о протестах в Грузии: Никто цацкаться не будет - просто шарахнут ракетой по Тбилиси

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.