Американский подкастер Фридман планирует взять интервью и у Зеленского, и у Путина: Риски понимаю
Американский интервьюер Лекс Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью с президентом Владимиром Зеленским, а затем с российским диктатором Путиным.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь взять интервью и у Зеленского, и у Путина, скорее всего, в январе. Для этого я поеду и в Киев, и в Москву. Я хочу внести свою небольшую лепту в понимание их точек зрения и поиск путей к миру. Я понимаю риски", - отметил он.
По словам Фридмана, он "свободно говорит на русском и немного на украинском".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.
Топ комментарии
+4 Gary Grant
показать весь комментарий05.12.2024 13:29
+3 untrollable
показать весь комментарий05.12.2024 12:17
+3 Светлана Круп
показать весь комментарий05.12.2024 12:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ніхто і не сумнівався звідки вітер.