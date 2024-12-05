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Новости Война
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Американский подкастер Фридман планирует взять интервью и у Зеленского, и у Путина: Риски понимаю

Подкастер Фрідман запише інтерв’ю із Зеленським та Путіним

Американский интервьюер Лекс Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью с президентом Владимиром Зеленским, а затем с российским диктатором Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь взять интервью и у Зеленского, и у Путина, скорее всего, в январе. Для этого я поеду и в Киев, и в Москву. Я хочу внести свою небольшую лепту в понимание их точек зрения и поиск путей к миру. Я понимаю риски", - отметил он.

По словам Фридмана, он "свободно говорит на русском и немного на украинском".

Подкастер Фрідман запише інтерв’ю із Зеленським та Путіним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Читайте: НАТО не позволит Путину использовать зиму как оружие против мирных украинцев, - Блинкен

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) путин владимир (31219) интервью (230)


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Топ комментарии
+4
Всіляка наволоч зараз масово почне піаритись на крові українців. Це пи₴дець,таваріщі. Це 21 століття? Та ніхрена. Це середньовіччя.
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05.12.2024 13:29
+3
шапіто
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05.12.2024 12:17
+3
Прикиньте, як офігіє від двох неадекватних самодурів?
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05.12.2024 12:26
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шапіто
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05.12.2024 12:17 Ответить
ризики високі! дєрьмак з ревнощів, буратіна на дрова для обігріву своєї ж оп-и може пустити ))
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05.12.2024 12:20 Ответить
Всі проти Зеленского! Навіть якийсь подкастер, і той хоче виставити інтелект Найвеличнішого на обсміювання всім світом.
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05.12.2024 12:21 Ответить
Прикиньте, як офігіє від двох неадекватних самодурів?
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05.12.2024 12:26 Ответить
А чому не в єрмака?
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05.12.2024 12:34 Ответить
Івритом інтерв'ю братиме?
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05.12.2024 12:37 Ответить
Попідкастер, мля...
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05.12.2024 13:11 Ответить
За словами Фрідмана, він "вільно говорить російською і трохи українською".

А ніхто і не сумнівався звідки вітер.
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05.12.2024 13:23 Ответить
Всіляка наволоч зараз масово почне піаритись на крові українців. Це пи₴дець,таваріщі. Це 21 століття? Та ніхрена. Це середньовіччя.
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05.12.2024 13:29 Ответить
"I speak fluent Russian and some Ukrainian". How about Hebrew or Yiddish?
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05.12.2024 14:51 Ответить
от цікаво буде подивитись на цей цирк
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06.12.2024 15:44 Ответить
 
 