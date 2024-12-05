Американский подкастер Фридман планирует взять интервью и у Зеленского, и у Путина: Риски понимаю

Американский интервьюер Лекс Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью с президентом Владимиром Зеленским, а затем с российским диктатором Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь взять интервью и у Зеленского, и у Путина, скорее всего, в январе. Для этого я поеду и в Киев, и в Москву. Я хочу внести свою небольшую лепту в понимание их точек зрения и поиск путей к миру. Я понимаю риски", - отметил он.

По словам Фридмана, он "свободно говорит на русском и немного на украинском".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

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