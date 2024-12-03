НАТО не позволит Путину использовать зиму как оружие против мирных украинцев, - Блинкен
Российский диктатор снова попытается использовать зиму как оружие, пытаясь "заморозить мирных украинцев в их домах". Североатлантический Альянс не позволит этому произойти.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Блинкен, который уходит в отставку, подчеркнул, что он и администрация Байдена будут твердо стоять на стороне Украины, пока не уйдут с должности.
По его словам, союзники по НАТО полны решимости убедиться в том, что "Украина имеет все необходимое, чтобы справиться с тем, с чем она сталкивается на поле боя".
А также справиться с "наступлением" на ее энергетическую инфраструктуру, когда Путин снова использует зиму как оружие, пытаясь заморозить людей в их домах, выключить свет - мы не позволим этому произойти", - заверил глава Госдепа.
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і ви четвертий раз недозволяєте використати її як зброю
а ***** забило і четвертий раз використовує зиму саме як зброю.....
ви допомагаєте перекашляти зиму
а ***** Ваші погрози по*****