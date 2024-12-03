РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5921 посетитель онлайн
Новости
2 663 14

НАТО не позволит Путину использовать зиму как оружие против мирных украинцев, - Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Российский диктатор снова попытается использовать зиму как оружие, пытаясь "заморозить мирных украинцев в их домах". Североатлантический Альянс не позволит этому произойти.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Блинкен, который уходит в отставку, подчеркнул, что он и администрация Байдена будут твердо стоять на стороне Украины, пока не уйдут с должности.

По его словам, союзники по НАТО полны решимости убедиться в том, что "Украина имеет все необходимое, чтобы справиться с тем, с чем она сталкивается на поле боя".

А также справиться с "наступлением" на ее энергетическую инфраструктуру, когда Путин снова использует зиму как оружие, пытаясь заморозить людей в их домах, выключить свет - мы не позволим этому произойти", - заверил глава Госдепа.

Читайте также: Блинкен в Европе будет говорить об Украине как о приоритете международной безопасности, - Госдепартамент США

Автор: 

НАТО (9977) путин владимир (31244) россия (95489) помощь и поддержка (869) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Яким чином "не дозволить"?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:56
+10
Дровами забезпечите?
показать весь комментарий
03.12.2024 17:00
+8
А шо, ***** у вас дозволу запитує?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яким чином "не дозволить"?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:56 Ответить
Здадуть нас як стеклотару i всьо.😐
показать весь комментарий
03.12.2024 17:14 Ответить
Об'явят глобальное потепление.
показать весь комментарий
03.12.2024 21:32 Ответить
..... і так пальчиком - но-но Фалодька.... ми стурбовані...
показать весь комментарий
03.12.2024 16:56 Ответить
А шо, ***** у вас дозволу запитує?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:56 Ответить
ППО давай , а не ляля , потрібно ще 20 різного типу Іріс Хок
показать весь комментарий
03.12.2024 16:57 Ответить
Дровами забезпечите?
показать весь комментарий
03.12.2024 17:00 Ответить
а нікує що зима вже четверта?????
і ви четвертий раз недозволяєте використати її як зброю
а ***** забило і четвертий раз використовує зиму саме як зброю.....
ви допомагаєте перекашляти зиму
а ***** Ваші погрози по*****
показать весь комментарий
03.12.2024 17:03 Ответить
це не наш метод , де гуманізм
показать весь комментарий
03.12.2024 17:07 Ответить
Ната не пазволить и сьо!
показать весь комментарий
03.12.2024 17:06 Ответить
цікаво, як?
показать весь комментарий
03.12.2024 17:11 Ответить
20 ППО різного типу Іріс Хок шоб захистити енергоструктуру
показать весь комментарий
03.12.2024 17:14 Ответить
Пидпишуть за нас капiтуляцiю куйлу i всьо.
показать весь комментарий
03.12.2024 17:15 Ответить
до чого цей гнилий триндеж? не дати - це збивати ракети разом над нашою територією. Але ж для того треба памперси зняти
показать весь комментарий
04.12.2024 00:26 Ответить
 
 