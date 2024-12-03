НАТО не дозволить Путіну використати зиму як зброю проти мирних українців, - Блінкен
Російський диктатор знову спробує використати зиму як зброю, намагаючись "заморозити мирних українців в їхніх домівках". Північноатлантичний Альянс не дозволить цьому статися.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Блінкен, який йде у відставку, наголосив, що він і адміністрація Байдена будуть твердо стояти на стороні України, поки не підуть з посади.
За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що "Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою".
А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх домівках, вимкнути світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив очільник Держдепу.
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і ви четвертий раз недозволяєте використати її як зброю
а ***** забило і четвертий раз використовує зиму саме як зброю.....
ви допомагаєте перекашляти зиму
а ***** Ваші погрози по*****