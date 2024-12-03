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НАТО не дозволить Путіну використати зиму як зброю проти мирних українців, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Російський диктатор знову спробує використати зиму як зброю, намагаючись "заморозити мирних українців в їхніх домівках". Північноатлантичний Альянс не дозволить цьому статися. 

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Блінкен, який йде у відставку, наголосив, що він і адміністрація Байдена будуть твердо стояти на стороні України, поки не підуть з посади.

За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що "Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою".

А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх домівках, вимкнути світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив очільник Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен говоритиме з партнерами у Європі про Україну як про пріоритет міжнародної безпеки, - Держдепартамент США

Автор: 

НАТО (6424) путін володимир (23765) росія (64958) допомога і підтримка (1156) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+11
Яким чином "не дозволить"?
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03.12.2024 16:56
+10
Дровами забезпечите?
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03.12.2024 17:00
+8
А шо, ***** у вас дозволу запитує?
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03.12.2024 16:56
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Яким чином "не дозволить"?
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03.12.2024 16:56 Відповісти
Здадуть нас як стеклотару i всьо.😐
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03.12.2024 17:14 Відповісти
Об'явят глобальное потепление.
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03.12.2024 21:32 Відповісти
..... і так пальчиком - но-но Фалодька.... ми стурбовані...
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03.12.2024 16:56 Відповісти
А шо, ***** у вас дозволу запитує?
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03.12.2024 16:56 Відповісти
ППО давай , а не ляля , потрібно ще 20 різного типу Іріс Хок
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03.12.2024 16:57 Відповісти
Дровами забезпечите?
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03.12.2024 17:00 Відповісти
а нікує що зима вже четверта?????
і ви четвертий раз недозволяєте використати її як зброю
а ***** забило і четвертий раз використовує зиму саме як зброю.....
ви допомагаєте перекашляти зиму
а ***** Ваші погрози по*****
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03.12.2024 17:03 Відповісти
це не наш метод , де гуманізм
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03.12.2024 17:07 Відповісти
Ната не пазволить и сьо!
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03.12.2024 17:06 Відповісти
цікаво, як?
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03.12.2024 17:11 Відповісти
20 ППО різного типу Іріс Хок шоб захистити енергоструктуру
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03.12.2024 17:14 Відповісти
Пидпишуть за нас капiтуляцiю куйлу i всьо.
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03.12.2024 17:15 Відповісти
до чого цей гнилий триндеж? не дати - це збивати ракети разом над нашою територією. Але ж для того треба памперси зняти
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04.12.2024 00:26 Відповісти
 
 