НАТО не дозволить Путіну використати зиму як зброю проти мирних українців, - Блінкен

Російський диктатор знову спробує використати зиму як зброю, намагаючись "заморозити мирних українців в їхніх домівках". Північноатлантичний Альянс не дозволить цьому статися.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Блінкен, який йде у відставку, наголосив, що він і адміністрація Байдена будуть твердо стояти на стороні України, поки не підуть з посади.

За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що "Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою".

А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх домівках, вимкнути світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив очільник Держдепу.

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