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Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы Берсе создание спецтрибунала для России. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, который находится в Украине с визитом.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили необходимость создания специального трибунала относительно преступления агрессии. Важно привлечь к ответственности российских военных преступников", - отметил президент.

Также стороны обсудили освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.

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Зеленский отметил, что Украина ценит роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма.

"Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также на лидерство Совета Европы в этом процессе", - добавил глава государства.

Зеленський обговорив із генсеком Ради Європи Берсе створення спецтрибуналу для Росії
Зеленський обговорив із генсеком Ради Європи Берсе створення спецтрибуналу для Росії

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Совет Европы (699) трибунал (270) Берсе Ален (13)


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Думав, що його створили ще в 2015, а воно вон як.
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04.12.2024 20:19 Ответить
А наш потужний лідор ще не резервував собі місце в буцегарні?
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04.12.2024 20:20 Ответить
А де сам президент їрмак?
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04.12.2024 20:21 Ответить
Арестованные уже есть , или может уже соответстующие дела открыли ? Или как всегда один пиз..ж.?
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04.12.2024 20:30 Ответить
Походу ЗеРмак займаються всім, крім фронту.
І всім, щоб розвалити фронт.
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04.12.2024 20:37 Ответить
Треба і зелених трибунал створювати!
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04.12.2024 20:48 Ответить
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04.12.2024 21:35 Ответить
А от нах тобі той трибунал, якщо ти здаватися збираєшся? Великий план новий задумав ?
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05.12.2024 01:02 Ответить
 
 