Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы Берсе создание спецтрибунала для России. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, который находится в Украине с визитом.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили необходимость создания специального трибунала относительно преступления агрессии. Важно привлечь к ответственности российских военных преступников", - отметил президент.
Также стороны обсудили освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.
Зеленский отметил, что Украина ценит роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма.
"Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также на лидерство Совета Европы в этом процессе", - добавил глава государства.
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