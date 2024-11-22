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Новости
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Группа по спецтрибуналу для РФ за преступление агрессии на встрече в Риге согласовала план дальнейших действий

Ірина Мудра

Участники 12-й встречи Коалиции государств по созданию спецтрибунала относительно преступления агрессии против Украины впервые приняли совместное заявление, а также согласовали параметры работы трибунала.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По итогам встречи Коалиции государств в Риге, как отмечается, "согласованы ключевые параметры работы трибунала, в частности относительно его юрисдикции, и проработана дорожная карта, которая четко предусмотрела конкретные дальнейшие шаги" по созданию спецтрибунала.

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"Мы наконец достигли значительного прогресса в этом году. Позиция Украины является четкой и однозначной: мы не можем и не будем идти на компромисс относительно правосудия", - прокомментировала Мудра.

В заявлении, впервые принятом по итогам заседания Группы по спецтрибуналу, стороны подтвердили неизбежность наказания для агрессора и приверженность скорейшему созданию спецтрибунала.

Отдельно они отметили ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда, а также прогресс в подготовке проекта двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала, проекта его устава и проекта Расширенного частичного соглашения, где определены условия поддержки трибунала.

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Обсуждения относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники - за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Автор: 

россия (95402) трибунал (270) Мудра Ирина (14)


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Вже міжнародний трибунал виявився для Монголії лиш члєнствам(
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22.11.2024 21:44 Ответить
Усі ці так звані міжнародні організації нічого не вирішують, усе це створюється для окозамилювання, що щось робиться. Тут потрібні радикальні дії, путін боїться тих у кого є сила. У даному випадку США та Китай. Чому у світі ніхто не задумується про усунення "цієї мавпи з гранатою". Він у бункері самодовольний герой, а насправді він підлий боягуз. Скільки людей повинно страждати у світі через одного виродка. Історія нічого не вчить. Чи світ уже з розуму з'їхав через відосики tiktok-у (нове покоління ідіотів).
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22.11.2024 22:28 Ответить
не-не... только Божий суд, эти не справятся
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22.11.2024 23:24 Ответить
 
 