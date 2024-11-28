В 2022 году армия РФ на госпредприятии Беларуси организовала фильтрационный лагерь, где пытали пленных украинцев, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Весной 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, российские военные устроили на территории города Наровля в Беларуси фильтрационный лагерь, где незаконно удерживали и пытали украинских военнопленных и гражданских. Сейчас часть украинцев, которые прошли через этот фильтрационный лагерь, до сих пор находятся в российском плену.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

В совместном расследовании проекта "Радио Свобода" с The Reckoning Project и хакерской группой "Киберпартизаны" говорится, что "Припятский Альянс" - это госпредприятие при правительстве белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Журналистам удалось установить точную локацию этого места незаконного содержания в неволе. Это стало возможным благодаря анализу спутниковых снимков, пропагандистских видео с пленными, показаний бывших пленников и данных, полученных от хакеров.

Что известно о госпредприятии?

Пункт, в котором удерживали пленных украинских военных и гражданских, располагался на участке белорусского государственного предприятия "Припятский Альянс", которое входит в структуру "республиканского союза потребительских обществ Совета Министров Республики Беларусь".

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Украинцы, которые возвращались из плена, подтверждали, что их удерживали в Беларуси, но не могли точно указать место. Единственное, что они вспоминали, - оно напоминало колхоз.

Так же описывают фильтрационный лагерь и бывшие военнопленные - Богдан Лысенко и Виктор. Виктор попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения еще в феврале 2022 года, Богдан - это раненый военнослужащий из группы пленных украинских связистов с пропагандистского видео, который был заключен военными РФ 20 марта.

Свидетельства бывших пленных

После полномасштабного вторжения украинские правозащитники и журналисты начали получать многочисленные свидетельства о том, что на территории города Наровля российская армия организовала фильтрационный лагерь, куда свозят пленных украинцев - как гражданских, так и военных.

Наровля - это город на берегу реки Припять в Беларуси, расположенный в 70 километрах от Чернобыльской АЭС.

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Количество гражданских украинцев, которых российские военные вывезли в Наровлю, может достигать сотен, считает журналист Радио Свобода Дмитрий Джулай, автор серии расследований о преступлениях армии РФ на Киевщине.

Анализ нескольких видео, показанных на российском телевидении и опубликованных самими военными РФ, подтвердил присутствие военной техники на территории и помог идентифицировать элементы лагеря - например, здание с полуразрушенной крышей, палатки и КамАЗы с буквами V.

Уникальные кадры за 24 февраля 2022 года

В расследовании также впервые публикуются уникальные кадры, которые получили в свое распоряжение журналисты Радио Свобода - это видео с экшн-камеры российского военного, которую нашли на территории Киевской области. На видео, снятом утром 24 февраля 2022 года, зафиксировано, как колонна российских войск из Беларуси попадает на территорию Украины, в район Чернобыля.

Позже на камеру военного РФ попали и кадры с пленными украинскими военными в Киевской области.

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Впоследствии этих военных, среди других пленных, можно было увидеть на территории белорусского "Припятского Альянса" в Наровле в пропагандистском сюжете НТВ.

Как сообщают правозащитники, сейчас часть украинцев, которые прошли через фильтрационный лагерь на территории "Припятского альянса" в Наровле, до сих пор находятся в плену, в частности, на территории исправительных колоний в России.

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