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Новости Фото Война
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В 2022 году армия РФ на госпредприятии Беларуси организовала фильтрационный лагерь, где пытали пленных украинцев, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Весной 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, российские военные устроили на территории города Наровля в Беларуси фильтрационный лагерь, где незаконно удерживали и пытали украинских военнопленных и гражданских. Сейчас часть украинцев, которые прошли через этот фильтрационный лагерь, до сих пор находятся в российском плену.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

В совместном расследовании проекта "Радио Свобода" с The Reckoning Project и хакерской группой "Киберпартизаны" говорится, что "Припятский Альянс" - это госпредприятие при правительстве белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Журналистам удалось установить точную локацию этого места незаконного содержания в неволе. Это стало возможным благодаря анализу спутниковых снимков, пропагандистских видео с пленными, показаний бывших пленников и данных, полученных от хакеров.

Что известно о госпредприятии?

Пункт, в котором удерживали пленных украинских военных и гражданских, располагался на участке белорусского государственного предприятия "Припятский Альянс", которое входит в структуру "республиканского союза потребительских обществ Совета Министров Республики Беларусь".

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На держпідприємстві Білорусі у 2022 році утримували й катували полонених українців

Фільтраційний табір у Наровлі: Розслідування ЗМІ про катування полонених ЗСУ

Украинцы, которые возвращались из плена, подтверждали, что их удерживали в Беларуси, но не могли точно указать место. Единственное, что они вспоминали, - оно напоминало колхоз.

Так же описывают фильтрационный лагерь и бывшие военнопленные - Богдан Лысенко и Виктор. Виктор попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения еще в феврале 2022 года, Богдан - это раненый военнослужащий из группы пленных украинских связистов с пропагандистского видео, который был заключен военными РФ 20 марта.

У 2022 році армія РФ на держпідприємстві Білорусі організувала фільтраційний табір, де катували полонених українців,

Свидетельства бывших пленных

После полномасштабного вторжения украинские правозащитники и журналисты начали получать многочисленные свидетельства о том, что на территории города Наровля российская армия организовала фильтрационный лагерь, куда свозят пленных украинцев - как гражданских, так и военных.

Наровля - это город на берегу реки Припять в Беларуси, расположенный в 70 километрах от Чернобыльской АЭС.

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Количество гражданских украинцев, которых российские военные вывезли в Наровлю, может достигать сотен, считает журналист Радио Свобода Дмитрий Джулай, автор серии расследований о преступлениях армии РФ на Киевщине.

Анализ нескольких видео, показанных на российском телевидении и опубликованных самими военными РФ, подтвердил присутствие военной техники на территории и помог идентифицировать элементы лагеря - например, здание с полуразрушенной крышей, палатки и КамАЗы с буквами V.

У 2022 році армія РФ на держпідприємстві Білорусі організувала фільтраційний табір, де катували полонених українців

Уникальные кадры за 24 февраля 2022 года

В расследовании также впервые публикуются уникальные кадры, которые получили в свое распоряжение журналисты Радио Свобода - это видео с экшн-камеры российского военного, которую нашли на территории Киевской области. На видео, снятом утром 24 февраля 2022 года, зафиксировано, как колонна российских войск из Беларуси попадает на территорию Украины, в район Чернобыля.

Позже на камеру военного РФ попали и кадры с пленными украинскими военными в Киевской области.

Пізніше на камеру військового РФ потрапили й кадри з полоненими українськими військовими на Київщині.

Пізніше на камеру військового РФ потрапили й кадри з полоненими українськими військовими на Київщині.

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Впоследствии этих военных, среди других пленных, можно было увидеть на территории белорусского "Припятского Альянса" в Наровле в пропагандистском сюжете НТВ.

Згодом цих військових, серед інших полонених, можна було побачити на території білоруського

Как сообщают правозащитники, сейчас часть украинцев, которые прошли через фильтрационный лагерь на территории "Припятского альянса" в Наровле, до сих пор находятся в плену, в частности, на территории исправительных колоний в России.

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Автор: 

армия РФ (19035) Беларусь (7886) военнопленные (1043) пытки (832) пленные (2125) лагерь (15)


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Топ комментарии
+27
А один гундосий чудак (на букву м) за пару днів до вторгнення розповідав що "кацапи то є люди та вони не хочуть війни і не хочуть вбивати українців"...
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28.11.2024 22:07
+17
І ВЕСЬ СВІТ ХОЧЕ СПИСАТИ ЇМ ЦЕ З РУК, а про Білорусь взагалі ніхто не говорить
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28.11.2024 22:09
+10
Бєлорусія виявилась рєдкими крисами, пздц. Ще фоточки пам'ятаємо, як через гомельську пошту кацапи барахло переправляли...
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28.11.2024 22:53
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А один гундосий чудак (на букву м) за пару днів до вторгнення розповідав що "кацапи то є люди та вони не хочуть війни і не хочуть вбивати українців"...
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28.11.2024 22:07 Ответить
Бьівають в жизни неудачи.
Не склалося у когось з"Киев за три дня".
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28.11.2024 22:12 Ответить
Це така спроба відмазати воєнних злочинців з Білорусі?
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29.11.2024 00:35 Ответить
Це така спроба нагадати саме про те про що я написав і нічого більше.
Я вже звик що в людей часто виникають якісь дивні асоціації на те що пишуть інші.
Білорусь - країна агресор згідно з міжнародним правом.
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29.11.2024 01:28 Ответить
І ВЕСЬ СВІТ ХОЧЕ СПИСАТИ ЇМ ЦЕ З РУК, а про Білорусь взагалі ніхто не говорить
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28.11.2024 22:09 Ответить
що ж ви, бєларуси, дозволили(((. Ви ж ніби то не кацапи((. Сумно.
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28.11.2024 22:14 Ответить
А вони квіточки-кульки маньякам роздавали.
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28.11.2024 22:18 Ответить
Так,вони не кацапи,вони худоба ! Це прошарок між кацапом і лайном, !!!
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28.11.2024 22:42 Ответить
Они хуже кацапов.....те враги и убийцы а эти иуды....
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29.11.2024 02:19 Ответить
Як сказав колись один білоруський "правозахисник": "Мы, бяларусы - люди смирныя... У каво сила - таму и падчиняемся...".
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29.11.2024 07:09 Ответить
Бєлорусія виявилась рєдкими крисами, пздц. Ще фоточки пам'ятаємо, як через гомельську пошту кацапи барахло переправляли...
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28.11.2024 22:53 Ответить
У бубочки до вусатого здавна була любов заснована на асфальтовому бізнесі. Тому особливо не ******* вони його називати агресором, адже білорусь і є союзною агресору країною- сателітом.
Випустіть Червінського і призначте в розвідку- якщо міг операції в Донецьку проводити, то і в Білорусі зробить
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28.11.2024 23:52 Ответить
Мозирь досі працює? Забезпечує паливом цапів? Негайно знищити. Сябри тільки раді будуть
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29.11.2024 00:07 Ответить
Дуже жирна причина оголосити міжнародним кримінальним судом Лукавого вусатого таргана в міжнародних розшук, так як це зробили по *****.
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29.11.2024 00:18 Ответить
Нє віноватая она.... (С).
А ось Нетаняху вже майже судять.
***** впаяли просто "дєтєх", а Бульба - я нічаво нє знаю..

Вангую: Скоро ООН визначить що Україна напала на бєдную СРУсію
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29.11.2024 09:33 Ответить
На жаль, так і буде. Я пам'ятаю, як на початку активної фази війни (тобто десь влітку 2022) Інтернешнл Гамнесті звітувало, що українські бійці такі ж самі воєнні злочинці, як і російські, бо було помічено, що вони ховались на території якоїсь там школи (тоді вже розваленої кацапськими бомбами, та ще й на час канікул)!
Тоді ще було кому вчинити галас, і Гамнесті залишилося у бруді і без грошей та спонсорів. Але зараз усе проковтнуть, та ще й добавки попросять...
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29.11.2024 10:09 Ответить
я так розумію, що дипвідносини з білорусами у нас досі є? і з персами теж? ******* гундосе, я ж не помилився? їбуча зелена тварина, зовнішня політика - це ж виключно твоя, ублюдочне створіння, прерогатива?! я правий ?!
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29.11.2024 10:30 Ответить
 
 