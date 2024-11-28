Россияне расстреляли еще четырех пленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора
22 ноября 2024 года россияне расстреляли четырех военнопленных на Покровском направлении.
Об этом пишет Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По оперативным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Офис Генпрокурора сообщил, что 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.
Также российские захватчики, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области.
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Всім давно відома їхня "позиція" щодо руzzкіх мірних ґраждан.
Бо наші воїни потрапляють в полон або через відсутність б/к або вогневої підтримки...
Але ця влада занадто мякотіла для таких рішень, їм аби гроші красти та потужні плани вигадувати і їздити відпочивати по всьому світу, граючи з заходом у дозволь/не дозволь.