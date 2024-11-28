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Новости Война
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Россияне расстреляли еще четырех пленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора

Росіяни розстріляли полонених на Покровському напрямку

22 ноября 2024 года россияне расстреляли четырех военнопленных на Покровском направлении.

Об этом пишет Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Офис Генпрокурора сообщил, что 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также российские захватчики, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области.

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военнопленные (1043) расстрел (498) Покровск (569) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+15
что сказать, орки - нелюди ...
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28.11.2024 19:54
+13
Так недовго і війну програти, якщо ООН боятись. Ізраіль це швидко зрозумів.
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28.11.2024 19:56
+8
Хто несе моральну відповідальність за такі страти..?!
Бо наші воїни потрапляють в полон або через відсутність б/к або вогневої підтримки...
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28.11.2024 21:49
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Побійтесь ООН!
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28.11.2024 19:52 Ответить
Так недовго і війну програти, якщо ООН боятись. Ізраіль це швидко зрозумів.
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28.11.2024 19:56 Ответить
То був сарказм. 😟
Всім давно відома їхня "позиція" щодо руzzкіх мірних ґраждан.
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28.11.2024 20:03 Ответить
что сказать, орки - нелюди ...
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28.11.2024 19:54 Ответить
Хто несе моральну відповідальність за такі страти..?!
Бо наші воїни потрапляють в полон або через відсутність б/к або вогневої підтримки...
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28.11.2024 21:49 Ответить
неправда. Оточення, і можливості БК підвезти немає, заблукали та зайшли на позицію ворога, несвоєчасний відхід знову ж таки з причини оточення окремого розташування групи, бо 4 хлопця це точно не підрозділ а група.
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28.11.2024 22:01 Ответить
Що ти хотів отим своїм "неправда " сказати ? Ти командир розстріляних , що все знаєш про причини їхнього попадання у полон ?
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29.11.2024 00:38 Ответить
лише те, що мій чоловік воює, і багато чого мені розповідає з реальної війни а не з сайтів.
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29.11.2024 11:48 Ответить
Те що твій чоловік воює не означає автоматично що він усе про війну знає , може завдяки тому що не все знає йому поталанило не опинитися на місці тих хлопців. Ти написала що неправда те , що військові попадають у полон через нестачу БК або вогневої підтримки , що ж твоєму чоловікові поталанило що у нього із цим все гаразд , хоча , цілком можливі два варіанти : 1. Не все тобі розповідає чесно . 2. Воювати теж можна по різному , ось моєму зятю коли ворожим снарядом обидві ноги покалічило , а товариша поруч убило , якось не до розповідей про війну і досі , хоч вже майже два роки пройшло .
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29.11.2024 16:58 Ответить
ти також не командир хлопців, але переконаний, що все про них і про їх командира знаєш.. А раптом командир групи/отряду загинув?? Ні? Навіть командири не кіборги.
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29.11.2024 11:51 Ответить
мені не потрібно все про них знати щоб висловити співчуття з приводу загибелі , а ти їхню пам'ять своїм неправда не ганьби .
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29.11.2024 17:02 Ответить
Чому командир, у якого солдати "заблукали"
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29.11.2024 11:45 Ответить
це ви про якого командира зараз? Старшого групи? Взводного? Ротного? Комбрига?
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29.11.2024 11:56 Ответить
Хороше питання, тут треба розбиратись. Але ж розбиратись ніхто не буде, бо "не на часі"... А загалом, якщо таке трапляється, то проблема не в одному командирі, а в усьому ланцюжку прийняття рішень, тому паравозом повинні піти багато "посад"
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29.11.2024 11:59 Ответить
послухайте, ну людський фактор же ж ніхто не відміняв. Хіба це таємниця, що половина командирів різного рівня в нас ще совкового зразку?? Іноді таке "ісполняют", що на голову не натягнеш. Це ті, хто звик до особового складу відносився як до власних рабів ще з часів срср та службі у в/ч. І вони досі ще сидять на своїх посадах. Не скажу, що всі такі. Як показує досвід всі новосформовані/створені військові підрозділи (командири різних ланок) в переважній більшості мають зовсім інший менталітет та ставлення до особового складу. А от старі підрозділи та їх мастодонти - там біда((. Тільки не потрібно казати що їх треба міняти, треба, це очевидний факт, тільки міняти немає на кого((. Кадровий голод це реальна проблема в нашій армії.
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29.11.2024 12:49 Ответить
здохніть падли прокляті рашистські !!!
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28.11.2024 21:58 Ответить
Єдина адекватна відповідь це розстріл орків у вдвічі більшій кількості. Ця наволочь не розуміє інших методів.
Але ця влада занадто мякотіла для таких рішень, їм аби гроші красти та потужні плани вигадувати і їздити відпочивати по всьому світу, граючи з заходом у дозволь/не дозволь.
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28.11.2024 22:07 Ответить
Єдина проблема - де їх удвічі більше набрати якщо через нестачу озброєння та *********** доводиться постійно відступати ? Коли у 1943 німецькі кулеметники на Букринському плацдармі втрачали здоровий глузд від кількості знищених ними радянських солдатів , то це відбувалося не тому що у них патрони в кулеметах закінчувалися , а якраз навпаки ((
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29.11.2024 00:48 Ответить
Який дебіл вірить у ці байки про кулеметників ?
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29.11.2024 09:39 Ответить
Той який цікавився історією Букринського пацдарму . Поїдь до Кагарлика на Київщині , там до наших днів збереглося приміщення у якому тих кулеметників пробували лікувати після того як кожен з них за день 500-600 червоноармійців на той світ відправляв, коли вони в атаку із шматком цеглини бігли (( дехто з німців з почуття жалю взагалі бив лише по ногах щоб мали змогу залишитися в живих . Для таких як ти , генію , параша іще на 50 років залишила гриф секретності на архівних матеріалах про другу світову , що в подільському військовому архіві зберігаються , мабуть тому , що немає чого приховувати про "звитягу" РККА у ті часи ((
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29.11.2024 16:46 Ответить
А шматки цеглин там теж лежать ?
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29.11.2024 17:05 Ответить
Ними підлогу родзалу вимостили , у якому тебе ненароком голівкою при родах тюкнули .
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29.11.2024 17:26 Ответить
Коли попадають постійно солдати в полон, це говоре, що їх хтось туди посилає, а ще хто надає накази, висновок-- там стоїть якась нова бригада з командирами курвами, яким срати на солдатів
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29.11.2024 11:11 Ответить
Президент Зеленский - приговор Украине.
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28.11.2024 22:19 Ответить
Відкрив Америку ВІн сам це іще у 2019 сказав , так що ти не оригінальний , тролю
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29.11.2024 00:42 Ответить
напомните сколько фсбэшник Елдак и бенин Нарко Дурак "тратят "на содержание одного козломордого..???
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29.11.2024 10:11 Ответить
Да шо це за бригада така там стоїть , що її солдатів в полон відправляють, що за курви командують там
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29.11.2024 11:08 Ответить
Розстріляйте їхніх стільки ж.
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29.11.2024 11:17 Ответить
 
 