Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами украинских военнопленных в Запорожской области
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК из-за расстрела российскими оккупантами пятерых пленных украинских военнослужащих в Запорожской области.
Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне жестоко расстреляли украинских военнопленных в Запорожской области", - написал он.
Лубинец отметил, что по сообщению Запорожской областной прокуратуры, 24 ноября 2024 года недалеко от села Новодаровка Пологовского района Запорожской области, россияне, вероятно, расстреляли 5 украинских военнослужащих из шести, взятых в плен. По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство.
"В свою очередь, я направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Агрессора нужно немедленно остановить и привлечь к ответственности. Мир не должен быть в стороне!" - подчеркнул омбудсмен.
Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли 5 пленных воинов ВСУ в Запорожской области.
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P.S. На ютюб каналі Дмитра Апостола є чудове відео, як ці так звані представники МКЧХ ловко гуляють в дорогому турецькому готелі за гроші МКЧХ, і свиноорчанські представники(до речі "колишні" генерали) танцюють під російську "рукі ввєрх" з нашими "нікому невідомими" представниками від України...