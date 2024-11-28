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Новости Война
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Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами украинских военнопленных в Запорожской области

Окупанти розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК из-за расстрела российскими оккупантами пятерых пленных украинских военнослужащих в Запорожской области.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне жестоко расстреляли украинских военнопленных в Запорожской области", - написал он.

Лубинец отметил, что по сообщению Запорожской областной прокуратуры, 24 ноября 2024 года недалеко от села Новодаровка Пологовского района Запорожской области, россияне, вероятно, расстреляли 5 украинских военнослужащих из шести, взятых в плен. По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство.

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"В свою очередь, я направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Агрессора нужно немедленно остановить и привлечь к ответственности. Мир не должен быть в стороне!" - подчеркнул омбудсмен.

Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли 5 пленных воинов ВСУ в Запорожской области.

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военнопленные (1043) расстрел (498) Лубинец Дмитрий (450) Новодаровка (10)


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і?
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28.11.2024 15:52 Ответить
Краще б той лубинець послав той МКЧХ за крейсером мацква,припинили всю співпрацю з цією злочинною організацією, перестали платити туди чималі внески, та оголосили їх персонами нон грата задеструктивну діяльність проти України.
P.S. На ютюб каналі Дмитра Апостола є чудове відео, як ці так звані представники МКЧХ ловко гуляють в дорогому турецькому готелі за гроші МКЧХ, і свиноорчанські представники(до речі "колишні" генерали) танцюють під російську "рукі ввєрх" з нашими "нікому невідомими" представниками від України...
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28.11.2024 15:54 Ответить
Тим часом ми міняємо світлофори...
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28.11.2024 17:04 Ответить
Тут не має слів,хіба що тільки одне - око за око.
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28.11.2024 18:53 Ответить
 
 