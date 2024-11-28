Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами украинских военнопленных в Запорожской области

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК из-за расстрела российскими оккупантами пятерых пленных украинских военнослужащих в Запорожской области.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне жестоко расстреляли украинских военнопленных в Запорожской области", - написал он.

Лубинец отметил, что по сообщению Запорожской областной прокуратуры, 24 ноября 2024 года недалеко от села Новодаровка Пологовского района Запорожской области, россияне, вероятно, расстреляли 5 украинских военнослужащих из шести, взятых в плен. По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство.

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"В свою очередь, я направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Агрессора нужно немедленно остановить и привлечь к ответственности. Мир не должен быть в стороне!" - подчеркнул омбудсмен.

Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли 5 пленных воинов ВСУ в Запорожской области.