Лубинец обратился в ООН и МККК в связи расстрелом оккупантами пленных воинов в Покровском районе
В социальных сетях в очередной раз распространяется информация о вероятном расстреле пленных ВСУ на Покровском направлении. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале.
"Оккупанты совершили очередное военное преступление! По данным Офиса Генпрокурора, в ноябре во время штурма позиций ВСУ вблизи села Петровка Покровского района российские военные взяли в плен пятерых украинских защитников. Их заставили выйти из укрытия без оружия, лечь на землю, а затем воинов расстреляли из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Он в очередной раз подчеркивает, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление!
"Я, как омбудсмен Украины, в очередной раз направил письма в ООН и МККК, чтобы они зафиксировали эти преступления россиян. Международное сообщество должно действовать немедленно! Такие действия оккупантов не могут остаться безнаказанными!", - отметил он.
Как сообщалось, рашисты расстреляли 5 пленных воинов ВСУ в Донецкой области.
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