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Лубинец обратился в ООН и МККК в связи расстрелом оккупантами пленных воинов в Покровском районе

Росіяни розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини

В социальных сетях в очередной раз распространяется информация о вероятном расстреле пленных ВСУ на Покровском направлении. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале.

"Оккупанты совершили очередное военное преступление! По данным Офиса Генпрокурора, в ноябре во время штурма позиций ВСУ вблизи села Петровка Покровского района российские военные взяли в плен пятерых украинских защитников. Их заставили выйти из укрытия без оружия, лечь на землю, а затем воинов расстреляли из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Он в очередной раз подчеркивает, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление!

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"Я, как омбудсмен Украины, в очередной раз направил письма в ООН и МККК, чтобы они зафиксировали эти преступления россиян. Международное сообщество должно действовать немедленно! Такие действия оккупантов не могут остаться безнаказанными!", - отметил он.

Как сообщалось, рашисты расстреляли 5 пленных воинов ВСУ в Донецкой области.

Автор: 

расстрел (501) Лубинец Дмитрий (457) военные преступления (1430) Петровка (5)


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Філія МКЧХ на россі активно приймає участь в тортурах проти наших полонених і заручників. МКЧХ -по факту подох.
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26.11.2024 13:30 Ответить
Лубінець строчить вже котрий лист. Відповідь хоч на один була?
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26.11.2024 13:34 Ответить
Це недієво .Нехай у спортлото напише. А краще-розстріляти десять кацапів.Тоді всі прокинуться і звернуть увагу.
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26.11.2024 13:37 Ответить
нажаль, ні, хіба що всіх
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26.11.2024 14:55 Ответить
"обратитесь в Лигу Сексуальных реформ" .. і то більше толку
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26.11.2024 13:47 Ответить
підари прокляті !!!
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26.11.2024 13:47 Ответить
Выбор клоуна 73 процентами в 2019 году еще обернется Украине тысячами жертв.
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26.11.2024 16:58 Ответить
 
 