Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл окупантами полонених воїнів у Покровському районі

У соціальних мережах вкотре шириться інформація про ймовірний розстріл полонених ЗСУ на Покровському напрямку. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі.

"Окупанти скоїли черговий воєнний злочин! За даними Офісу Генпрокурора, у листопаді під час штурму позицій ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району російські військові взяли у полон п’ятьох українських захисників. Їх змусили вийти з укриття без зброї, лягти на землю, а потім воїнів розстріляли з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Він вкотре наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин!

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"Я, як омбудсман України, вчергове направив листи до ООН та МКЧХ, аби вони зафіксували ці злочини росіян. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно! Такі дії окупантів не можуть залишитися безкарними!", - зауважив він.

Як повідомлялося, рашисти розстріляли 5 полонених воїнів ЗСУ на Донеччині.