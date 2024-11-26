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Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл окупантами полонених воїнів у Покровському районі

Росіяни розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини

У соціальних мережах вкотре шириться інформація про ймовірний розстріл полонених ЗСУ на Покровському напрямку. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі.

"Окупанти скоїли черговий воєнний злочин! За даними Офісу Генпрокурора, у листопаді під час штурму позицій ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району російські військові взяли у полон п’ятьох українських захисників. Їх змусили вийти з укриття без зброї, лягти на землю, а потім воїнів розстріляли з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Він вкотре наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин!

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"Я, як омбудсман України, вчергове направив листи до ООН та МКЧХ, аби вони зафіксували ці злочини росіян. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно! Такі дії окупантів не можуть залишитися безкарними!", - зауважив він.

Як повідомлялося, рашисти розстріляли 5 полонених воїнів ЗСУ на Донеччині.

Автор: 

розстріл (262) Лубінець Дмитро (582) воєнні злочини (1847) Петрівка (5)


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Філія МКЧХ на россі активно приймає участь в тортурах проти наших полонених і заручників. МКЧХ -по факту подох.
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26.11.2024 13:30 Відповісти
Лубінець строчить вже котрий лист. Відповідь хоч на один була?
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26.11.2024 13:34 Відповісти
Це недієво .Нехай у спортлото напише. А краще-розстріляти десять кацапів.Тоді всі прокинуться і звернуть увагу.
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26.11.2024 13:37 Відповісти
нажаль, ні, хіба що всіх
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26.11.2024 14:55 Відповісти
"обратитесь в Лигу Сексуальных реформ" .. і то більше толку
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26.11.2024 13:47 Відповісти
підари прокляті !!!
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26.11.2024 13:47 Відповісти
Выбор клоуна 73 процентами в 2019 году еще обернется Украине тысячами жертв.
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26.11.2024 16:58 Відповісти
 
 