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Новини Війна
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Рашисти розстріляли 5 полонених воїнів ЗСУ на Донеччині

Росіяни розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини

Російські військові скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши 5 полонених бійців ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюють всі склади злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Читайте: У Торецьку військові РФ цинічно розстріляли цивільних, - прокуратура

Автор: 

Донецька область (8291) воєнні злочини (1847) Петрівка (5)


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Топ коментарі
+24
Внаслідок наступу п'ятеро військових ЗСУ вимушено відступили.....І змусило їх відступити відсутність огневої підтримки....бо зелені ненажерливі зрадницькі падлюки поставили на фронт браковані мини....курви
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26.11.2024 12:42
+8
ти бачив як вчора наш боєць розмовляв з орками полоненими.
навіть не як з ******* сусідом а полерантно, філософськи бо.....
зермаки знайдуть кривдника та посадять....
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26.11.2024 12:59
+7
Все ніяких полонених кацапів за дерево чергу і все…. З ними треба діяти семетрично!!!!
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26.11.2024 12:43
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Внаслідок наступу п'ятеро військових ЗСУ вимушено відступили.....І змусило їх відступити відсутність огневої підтримки....бо зелені ненажерливі зрадницькі падлюки поставили на фронт браковані мини....курви
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26.11.2024 12:42 Відповісти
"Міни то фігня, головне - посилити мобілізацію."
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26.11.2024 12:54 Відповісти
Треба відмінити мобілізацію? Пустьваююттєктохочєт?
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26.11.2024 13:23 Відповісти
Пустьваюютлапатаміаткулєби
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26.11.2024 13:33 Відповісти
Так сцикуну-хоч "зірку смерті" дай-він авжди причину шукатиме. Чи може ці п'ятеро з лопатами були?
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26.11.2024 13:42 Відповісти
З чим би не були, але при нормальній організації та забезпеченні таких випадків не буває. А за останні 2 тижні в новинах вже штук п'ять.
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26.11.2024 13:48 Відповісти
Це все відмазки. На місці кожен робить свій вибір: один самотужки відбився від десятка кацапів,а ці,знаючи прецеденти вирішили піти на заклання без опору,як барани. Це їхній вибір. Треба дивитись правді у вічі.
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26.11.2024 13:57 Відповісти
Звідки вам знати, без опору, чи з опором пішли? І тому одному таки пощастило вижити, в інший раз може вже не пощастити. Люблю таких урапереможунів потужних, як ви.
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26.11.2024 14:09 Відповісти
Звідки знаю? Статтю прочитай-знатимеш і ти. При опорі вони би рядочком не лежали. В інший раз може не пощастити? Так. Але в нього є цей ІНШИЙ РАЗ на відміну від цих п'ятьох.Любите таких? Не дивно. Духовно немічні завжди до сильніших тягнуться
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26.11.2024 14:24 Відповісти
Все ніяких полонених кацапів за дерево чергу і все…. З ними треба діяти семетрично!!!!
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26.11.2024 12:43 Відповісти
ти бачив як вчора наш боєць розмовляв з орками полоненими.
навіть не як з ******* сусідом а полерантно, філософськи бо.....
зермаки знайдуть кривдника та посадять....
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26.11.2024 12:59 Відповісти
а може він сам так хотів? Бо відчуває симпатію до кацапа.Чи це зермаки примушують "наших котиків" до задушевних бесід з підарами:"пацани,ґдє ви тут біндєр увідєлі,ми шо,пахожі на бІндєр"? Тож не треба виравдань шукати.
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26.11.2024 13:14 Відповісти
А в сраку поцьомав? Кацап міг і образитись на свого меншого брата. Не треба прикривати улесливу хо-ячу натуру зермаками.
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26.11.2024 16:29 Відповісти
Рашистьска сарана напала на Україну. Най зникне ця пошесть зі світу взагалі. кацапія зникне
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26.11.2024 12:52 Відповісти
надежда умирает последней....(
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26.11.2024 13:07 Відповісти
Це ,мабуть,ті,що покинули свого побратима самотужки відбивати атаку десятка кацапів?
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26.11.2024 13:20 Відповісти
а мы с их пленными РАЗГОВОРЫ РАЗГОВАРИВАЕМ как будто с детьми которые нашкодили !!!! хватит с ними сюсюкаться , они нас хотят УНИЧТОЖИТЬ !!!(((
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26.11.2024 13:39 Відповісти
...як їх криївку оточили-кричать "бандери,рукі ввєрх"-хтось крикнув:"Слава Україні! Ми не здамося,краще смерть"... А,ну да: "пацани,ґдє ви тут біндєр увідєлі,ми шо,пахожі на бІндєр"?
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26.11.2024 13:52 Відповісти
Були б українцями, то навпаки пишалися б, що вони бандерівці, а це або расові кацапи або улесливі безхребетні хохли які перед ворогом ще й виправдовуються 🤮
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26.11.2024 16:32 Відповісти
Аж цікаво стало, а накого ж воно схоже, якщо не "біндера".
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26.11.2024 16:34 Відповісти
Як мені неодноразово казали,"ані ваюют "за страну",а нє "за біндєр". Відчувається системна робота з о/с у цьому напрямку. Та й Прапор Боротьби - у ЗСУ якось не прижився...От така хєрня...
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26.11.2024 18:22 Відповісти
Знайомі відповіді. Як казав мені один хер ще у 2017 році: я стояв на блокпосту в АТО не для того щоб мене якийсь нацись змушував говорити українською мовою, таких як я треба вигнати з країни, а воно з такими ж як сам побудує "правильну" країну. Питається, то нахер всі ці смерті та руйнування, якщо воно хоче зробити туж малоросію, що й кацапи, відмінність лиш у тому, що кацапи хочуть приєднати до свого гадюшнику, а ці "борці", хочнбути типу "незальожними", тільки від кого не зрозуміло. Сумно це все. Навіть війна не вилікувала кацапо-малоросів.
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26.11.2024 20:42 Відповісти
*не нацись, а нацик.
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26.11.2024 20:43 Відповісти
..до реч1,- нев******* тактика сховатись у хат1 й ждати, поки тебе обкладуть й загранатять... недолуго..(( хоча й дуже сумно й жаль...((
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26.11.2024 16:36 Відповісти
та вівці залякані. Нікому з них навіть в голову не прийшло спробувати прорватись. Це тому,що ахвицери-ЗКВР уникають виконання своїх обов'язків,стврюючи МЕНТАЛЬНУ ПРІРВУ між бійцем і командиром,замість того,щоби проводити роботу ВПВ, з особовим складом,створюючи ДІЙСНО Українську армію! Та,нажаль,командуванню ЗСУ це не потрібно,як і владі.
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26.11.2024 18:12 Відповісти
 
 