Рашисти розстріляли 5 полонених воїнів ЗСУ на Донеччині

Російські військові скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши 5 полонених бійців ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.



Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюють всі склади злочину та осіб, причетних до його скоєння.

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