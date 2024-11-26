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Новости Война
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Рашисты расстреляли 5 пленных воинов ВСУ на Донетчине

Росіяни розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини

Российские военные совершили очередное военное преступление, расстреляв 5 пленных бойцов ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме.

После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливают все составы преступления и лиц, причастных к его совершению.

Также читайте: В Торецке военные РФ цинично расстреляли гражданских, - прокуратура

Автор: 

Донецкая область (9582) военные преступления (1430) Петровка (5)


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Топ комментарии
+24
Внаслідок наступу п'ятеро військових ЗСУ вимушено відступили.....І змусило їх відступити відсутність огневої підтримки....бо зелені ненажерливі зрадницькі падлюки поставили на фронт браковані мини....курви
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26.11.2024 12:42
+8
ти бачив як вчора наш боєць розмовляв з орками полоненими.
навіть не як з ******* сусідом а полерантно, філософськи бо.....
зермаки знайдуть кривдника та посадять....
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26.11.2024 12:59
+7
Все ніяких полонених кацапів за дерево чергу і все…. З ними треба діяти семетрично!!!!
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26.11.2024 12:43
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Внаслідок наступу п'ятеро військових ЗСУ вимушено відступили.....І змусило їх відступити відсутність огневої підтримки....бо зелені ненажерливі зрадницькі падлюки поставили на фронт браковані мини....курви
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26.11.2024 12:42 Ответить
"Міни то фігня, головне - посилити мобілізацію."
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26.11.2024 12:54 Ответить
Треба відмінити мобілізацію? Пустьваююттєктохочєт?
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26.11.2024 13:23 Ответить
Пустьваюютлапатаміаткулєби
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26.11.2024 13:33 Ответить
Так сцикуну-хоч "зірку смерті" дай-він авжди причину шукатиме. Чи може ці п'ятеро з лопатами були?
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26.11.2024 13:42 Ответить
З чим би не були, але при нормальній організації та забезпеченні таких випадків не буває. А за останні 2 тижні в новинах вже штук п'ять.
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26.11.2024 13:48 Ответить
Це все відмазки. На місці кожен робить свій вибір: один самотужки відбився від десятка кацапів,а ці,знаючи прецеденти вирішили піти на заклання без опору,як барани. Це їхній вибір. Треба дивитись правді у вічі.
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26.11.2024 13:57 Ответить
Звідки вам знати, без опору, чи з опором пішли? І тому одному таки пощастило вижити, в інший раз може вже не пощастити. Люблю таких урапереможунів потужних, як ви.
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26.11.2024 14:09 Ответить
Звідки знаю? Статтю прочитай-знатимеш і ти. При опорі вони би рядочком не лежали. В інший раз може не пощастити? Так. Але в нього є цей ІНШИЙ РАЗ на відміну від цих п'ятьох.Любите таких? Не дивно. Духовно немічні завжди до сильніших тягнуться
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26.11.2024 14:24 Ответить
Все ніяких полонених кацапів за дерево чергу і все…. З ними треба діяти семетрично!!!!
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26.11.2024 12:43 Ответить
ти бачив як вчора наш боєць розмовляв з орками полоненими.
навіть не як з ******* сусідом а полерантно, філософськи бо.....
зермаки знайдуть кривдника та посадять....
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26.11.2024 12:59 Ответить
а може він сам так хотів? Бо відчуває симпатію до кацапа.Чи це зермаки примушують "наших котиків" до задушевних бесід з підарами:"пацани,ґдє ви тут біндєр увідєлі,ми шо,пахожі на бІндєр"? Тож не треба виравдань шукати.
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26.11.2024 13:14 Ответить
А в сраку поцьомав? Кацап міг і образитись на свого меншого брата. Не треба прикривати улесливу хо-ячу натуру зермаками.
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26.11.2024 16:29 Ответить
Рашистьска сарана напала на Україну. Най зникне ця пошесть зі світу взагалі. кацапія зникне
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26.11.2024 12:52 Ответить
надежда умирает последней....(
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26.11.2024 13:07 Ответить
Це ,мабуть,ті,що покинули свого побратима самотужки відбивати атаку десятка кацапів?
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26.11.2024 13:20 Ответить
а мы с их пленными РАЗГОВОРЫ РАЗГОВАРИВАЕМ как будто с детьми которые нашкодили !!!! хватит с ними сюсюкаться , они нас хотят УНИЧТОЖИТЬ !!!(((
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26.11.2024 13:39 Ответить
...як їх криївку оточили-кричать "бандери,рукі ввєрх"-хтось крикнув:"Слава Україні! Ми не здамося,краще смерть"... А,ну да: "пацани,ґдє ви тут біндєр увідєлі,ми шо,пахожі на бІндєр"?
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26.11.2024 13:52 Ответить
Були б українцями, то навпаки пишалися б, що вони бандерівці, а це або расові кацапи або улесливі безхребетні хохли які перед ворогом ще й виправдовуються 🤮
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26.11.2024 16:32 Ответить
Аж цікаво стало, а накого ж воно схоже, якщо не "біндера".
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26.11.2024 16:34 Ответить
Як мені неодноразово казали,"ані ваюют "за страну",а нє "за біндєр". Відчувається системна робота з о/с у цьому напрямку. Та й Прапор Боротьби - у ЗСУ якось не прижився...От така хєрня...
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26.11.2024 18:22 Ответить
Знайомі відповіді. Як казав мені один хер ще у 2017 році: я стояв на блокпосту в АТО не для того щоб мене якийсь нацись змушував говорити українською мовою, таких як я треба вигнати з країни, а воно з такими ж як сам побудує "правильну" країну. Питається, то нахер всі ці смерті та руйнування, якщо воно хоче зробити туж малоросію, що й кацапи, відмінність лиш у тому, що кацапи хочуть приєднати до свого гадюшнику, а ці "борці", хочнбути типу "незальожними", тільки від кого не зрозуміло. Сумно це все. Навіть війна не вилікувала кацапо-малоросів.
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26.11.2024 20:42 Ответить
*не нацись, а нацик.
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26.11.2024 20:43 Ответить
..до реч1,- нев******* тактика сховатись у хат1 й ждати, поки тебе обкладуть й загранатять... недолуго..(( хоча й дуже сумно й жаль...((
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26.11.2024 16:36 Ответить
та вівці залякані. Нікому з них навіть в голову не прийшло спробувати прорватись. Це тому,що ахвицери-ЗКВР уникають виконання своїх обов'язків,стврюючи МЕНТАЛЬНУ ПРІРВУ між бійцем і командиром,замість того,щоби проводити роботу ВПВ, з особовим складом,створюючи ДІЙСНО Українську армію! Та,нажаль,командуванню ЗСУ це не потрібно,як і владі.
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26.11.2024 18:12 Ответить
 
 