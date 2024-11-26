Рашисты расстреляли 5 пленных воинов ВСУ на Донетчине
Российские военные совершили очередное военное преступление, расстреляв 5 пленных бойцов ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"В ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме.
После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливают все составы преступления и лиц, причастных к его совершению.
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навіть не як з ******* сусідом а полерантно, філософськи бо.....
зермаки знайдуть кривдника та посадять....