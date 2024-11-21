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Беларусь получила от РФ батарею ЗРК "Тор-М2", которая будет прикрывать Минск. ФОТО

Россия передала Беларуси зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", который в ближайшее время будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска. ЗРК был модифицирован "с учетом опыта их применения в "СВО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

Как отметили в оборонном ведомстве Беларуси, полученные установки могут одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях.

Они были доставлены в Беларусь после того, как их доработали российские конструкторы с учетом опыта их применения в войне против Украины.

"Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны", - заявили в Минобороны Беларуси.

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"Очередная батарея ЗРК "Тор-M2", прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович.

Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ

Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ
Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ
Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ

Автор: 

Беларусь (7891) россия (95546) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+4
Від шлюхедів 😁
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21.11.2024 17:28
+4
Найкращий захист мінська ,це Луці не робити "різких" рухів
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21.11.2024 17:38
+1
ну майже жовтоблакитний прапор у водія на лобовому- це щоб наші дронами не вї..ли
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21.11.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Від шлюхедів 😁
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21.11.2024 17:28 Ответить
ну майже жовтоблакитний прапор у водія на лобовому- це щоб наші дронами не вї..ли
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21.11.2024 17:33 Ответить
Законна ціль для дрона
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21.11.2024 17:35 Ответить
ну правильно, бо заблукавші дружні ішакєди треба ж якось збивати.
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21.11.2024 17:37 Ответить
Найкращий захист мінська ,це Луці не робити "різких" рухів
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21.11.2024 17:38 Ответить
Хай картоплю перевіряє
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21.11.2024 17:43 Ответить
А хто на їх нападає ???
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21.11.2024 18:34 Ответить
Це справедливо, надо чім то ху...лостановськіх дроти збивати. Зараз бульба фюрер на трактор сяде і буде по городам їздити. Хоча може йому ху...ло запретил руками торкатися. Або надувні дав
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21.11.2024 17:41 Ответить
ДАВАЙТЕ КООРДІНАТИ !)
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21.11.2024 18:04 Ответить
ніхто не трогає (поки) бульбостан...а расєянам ппо і так не вистачає. 100 % бутафорія
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21.11.2024 19:45 Ответить
Ага.. израильская авиация уже показала, чего стоят эти самые "Торы", да и вообще рашистское ПВО, которому кривизна Земли мешает
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21.11.2024 20:50 Ответить
Пісец.... кому усрався ваш Мінськ
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21.11.2024 20:51 Ответить
Що за фанера?
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21.11.2024 22:07 Ответить
 
 