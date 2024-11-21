Беларусь получила от РФ батарею ЗРК "Тор-М2", которая будет прикрывать Минск. ФОТО

Россия передала Беларуси зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", который в ближайшее время будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска. ЗРК был модифицирован "с учетом опыта их применения в "СВО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

Как отметили в оборонном ведомстве Беларуси, полученные установки могут одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях.

Они были доставлены в Беларусь после того, как их доработали российские конструкторы с учетом опыта их применения в войне против Украины.

"Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны", - заявили в Минобороны Беларуси.

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"Очередная батарея ЗРК "Тор-M2", прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович.





