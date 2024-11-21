Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ. ФОТО

Росія передала Білорусі зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", який найближчим часом здійснюватиме протиповітряне прикриття Мінська. ЗРК був модифікований "з урахуванням досвіду їхнього застосування в "СВО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

Як зазначили в оборонному відомстві Білорусі, отримані установки можуть одночасно вразити 16 цілей, що діють з будь-яких напрямків зі швидкістю до 730 м/с, на дальності до 12 км і висоті до 10 км і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах.

Вони були доставлені до Білорусі після того, як їх доопрацювали російські конструктори з урахуванням досвіду їхнього застосування у війні проти України.

"Надходження чергової партії зенітного ракетного комплексу є яскравим прикладом плідного військово-технічного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації в питаннях вдосконалення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони", - заявили у Міноборони Білорусі.

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"Чергова батарея ЗРК "Тор-M2", що прибула в одну із зенітних ракетних бригад ВПС і військ ППО, найближчим часом заступить на бойове чергування з ППО і здійснюватиме протиповітряне прикриття міста Мінська", - заявив командувач ВПС і військами ППО Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович.





