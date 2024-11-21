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Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ. ФОТО

Росія передала Білорусі зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", який найближчим часом здійснюватиме протиповітряне прикриття Мінська. ЗРК був модифікований "з урахуванням досвіду їхнього застосування в "СВО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі. 

Як зазначили в оборонному відомстві Білорусі, отримані установки можуть одночасно вразити 16 цілей, що діють з будь-яких напрямків зі швидкістю до 730 м/с, на дальності до 12 км і висоті до 10 км і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах.

Вони були доставлені до Білорусі після того, як їх доопрацювали російські конструктори з урахуванням досвіду їхнього застосування у війні проти України. 

"Надходження чергової партії зенітного ракетного комплексу є яскравим прикладом плідного військово-технічного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації в питаннях вдосконалення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони", - заявили у Міноборони Білорусі.

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"Чергова батарея ЗРК "Тор-M2", що прибула в одну із зенітних ракетних бригад ВПС і військ ППО, найближчим часом заступить на бойове чергування з ППО і здійснюватиме протиповітряне прикриття міста Мінська", - заявив командувач ВПС і військами ППО Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович.

Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ

Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ
Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ
Білорусь отримала від РФ батарею ЗРК "Тор-М2", що прикриватиме Мінськ

Автор: 

Білорусь (7930) росія (65146) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+4
Від шлюхедів 😁
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21.11.2024 17:28
+4
Найкращий захист мінська ,це Луці не робити "різких" рухів
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21.11.2024 17:38
+1
ну майже жовтоблакитний прапор у водія на лобовому- це щоб наші дронами не вї..ли
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21.11.2024 17:33
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Від шлюхедів 😁
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21.11.2024 17:28 Відповісти
ну майже жовтоблакитний прапор у водія на лобовому- це щоб наші дронами не вї..ли
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21.11.2024 17:33 Відповісти
Законна ціль для дрона
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21.11.2024 17:35 Відповісти
ну правильно, бо заблукавші дружні ішакєди треба ж якось збивати.
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21.11.2024 17:37 Відповісти
Найкращий захист мінська ,це Луці не робити "різких" рухів
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21.11.2024 17:38 Відповісти
Хай картоплю перевіряє
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21.11.2024 17:43 Відповісти
А хто на їх нападає ???
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21.11.2024 18:34 Відповісти
Це справедливо, надо чім то ху...лостановськіх дроти збивати. Зараз бульба фюрер на трактор сяде і буде по городам їздити. Хоча може йому ху...ло запретил руками торкатися. Або надувні дав
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21.11.2024 17:41 Відповісти
ДАВАЙТЕ КООРДІНАТИ !)
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21.11.2024 18:04 Відповісти
ніхто не трогає (поки) бульбостан...а расєянам ппо і так не вистачає. 100 % бутафорія
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21.11.2024 19:45 Відповісти
Ага.. израильская авиация уже показала, чего стоят эти самые "Торы", да и вообще рашистское ПВО, которому кривизна Земли мешает
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21.11.2024 20:50 Відповісти
Пісец.... кому усрався ваш Мінськ
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21.11.2024 20:51 Відповісти
Що за фанера?
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21.11.2024 22:07 Відповісти
 
 