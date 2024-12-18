Шмыгаль обсудил с главой МИД Австралии оборонную поддержку и санкции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг, во время которой обсудил военную помощь, восстановление Украины и санкционное давление на Россию.
Об этом премьер-министр сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Шмыгаль отметил, что Австралия является крупнейшим донором военной помощи Украине среди стран, не входящих в НАТО. Общий объем помощи превышает 1 миллиард долларов, из которых 880 миллионов - это военная поддержка.
Также Австралия перечислила 50 миллионов евро Европейскому банку реконструкции и развития.
"Это откроет для Украины кредитную линию на сумму €250 миллионов, что поможет в восстановлении и укреплении нашей устойчивости. Призвал также австралийский бизнес участвовать в восстановлении", - отреагировал премьер-министр.
Кроме того, страна сделала вклад в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 6,39 миллиона долларов.
Глава украинского правительства призвал австралийский бизнес присоединиться к процессу восстановления Украины и выразил благодарность за уже оказанную помощь.
Отдельное внимание уделили санкционной политике. Шмыгаль отметил важность усиления санкционного давления на Россию и поблагодарил Австралию за присоединение к инициативе по противодействию "теневому флоту", которым РФ пытается обходить ограничения.
"Несмотря на значительное расстояние, мы чувствуем сильную и весомую поддержку, которую Австралия оказывает Украине с начала российской незаконной агрессивной войны. Поблагодарил австралийское правительство и народ за эту помощь", - подытожил Шмыгаль.
Напомним, что сегодня, 18 декабря, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев.
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