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Австралия (419) визит (2990)

Глава МИД Австралии Вонг прибыла с визитом в Киев

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев.

Об этом в соцсети X, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Австралії Вонг прибула до Києва

"Я был рад приветствовать министра иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий", - отметил дипломат.

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Австраліиці хотіли утилізувати зо 200 БТР-ів - не передадуть?
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18.12.2024 11:34 Ответить
45 вертольотів, які хотіли передати, теж утилізували....((((
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18.12.2024 11:39 Ответить
Твою ж дивізію! - навіть склали би з 3 -х 1 і то +
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18.12.2024 11:42 Ответить
Чого приїхала? В Австралії зараз тепло і ********** ракети не літають...
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18.12.2024 12:20 Ответить
 
 