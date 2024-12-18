Глава МИД Австралии Вонг прибыла с визитом в Киев

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев.

Об этом в соцсети X, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я был рад приветствовать министра иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий", - отметил дипломат.

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