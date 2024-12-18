Сибига встретился с главой МИД Австралии Вонг: проинформировал о нуждах ВСУ и обратился с запросом на дополнительную военную поддержку

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с австралийской коллегой Пенни Вонг, которая совершила первый за десять лет двусторонний визит главы МИД Австралии в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны провели детальные переговоры, ключевой темой которых стала дополнительная поддержка Украины со стороны Австралии.

Сибига выразил глубокую благодарность Австралии за оказанную военную помощь, в частности недавнее предоставление 49 танков"Абрамс" и 14 катеров. Он сообщил, что общий объем помощи Австралии составляет более 1 миллиарда долларов, из которых 880 миллионов - военная помощь.

Кроме того, украинский министр проинформировал Вонг о насущных потребностях украинской армии и обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая австралийские бронемашины "Бушмастер" и другое вооружение. Сибига также предложил учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении Австралийских Сил Обороны.

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Также министры уделили значительное внимание угрозам, связанным с углублением сотрудничества России и Северной Кореи. Сибига отметил необходимость усиливать давление на РФ и увеличивать цену войны для Кремля.

Сибига также приветствовал решение Австралии перечислить 50 миллионов евро Европейскому банку реконструкции и развития, а также сделать взнос в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 миллиона долларов США.

Сообщается, что глава МИД пригласил австралийскую сторону принять участие в Конференции по вопросам восстановления Украины в Италии в следующем году.

"Министры договорились о возобновлении полноценной работы Посольства Австралии в Украине. Андрей Сибига выразил убеждение, что такой шаг будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между двумя государствами", - добавили в МИД.

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Напомним, сегодня, 18 декабря, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев.