Зеленський обговорив з Туском виробництво зброї та інвестиції для зміцнення обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском питання виробництва та постачання зброї для посилення оборони України, а також можливості інвестицій у розвиток внутрішнього виробництва.

Про це повідомили на пресконференції під час візиту глави держави до Варшави, інформує Цензор.НЕТ.

На пресконференції Зеленський розповів, що однією з головних тем обговорення була оборона України: "Ми говорили сьогодні з прем'єр-міністром про нашу оборону, про постачання зброї, також про виробництво зброї. Дуже довго про це детально говорили, ми маємо значні можливості для виробництва всіх видів дронів, багатьох видів техніки, які необхідні в боях. Також артилерії, все це може зміцнити не лише наш народ", - зазначив він.

Також Зеленський акцентував на важливості зростання внутрішнього виробництва в Україні, що сприятиме технологічному посиленню збройних сил країни.

В рамках зустрічі сторони також обговорили питання мирного процесу для України та Європи в цілому. Зеленський повідомив, що Україна очікує активної співпраці з новою адміністрацією США: "Через п'ять днів у Сполучених Штатах Америки відбудеться інавгурація президента Трампа. Ми очікуємо активної спільної роботи в дусі концепції миру завдяки силі".

Також було обговорено підготовку 16-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії та подальшу роботу щодо вступу України до ЄС. "Ми маємо зараз бути максимально ефективними у відкритті переговорних кластерів і мати узгоджені позиції. Щонайменше кілька кластерів ми можемо відкрити", - підкреслив Зеленський.

У завершення зустрічі президент України подякував Польщі за пропозицію провести конференцію з питань відновлення України у 2026 році. "Україна приймає це запрошення, і для нас дуже важливо, що у відновленні України Польща буде одним із ключових наших партнерів", - підсумував Зеленський.

